Egy könyvben minden, amit most érdemes tudni Tokajról

A kiadvány Tokaj Hegyalja meghatározó borászatai mellett angolul és magyarul mutatja be a régió látványosságait, települési és profil-szerinti bontásban egyaránt. A borászatok mellett helyet kaptak benne a környék legfontosabb éttermei, szálláshelyei, külön listán szerepelnek a vízi programok szervezői, a kirándulóhelyek, a fesztiválok, rendezvények.



Természetesen a fókusz a borokon van: több tucatnyi borászat, az elmúlt évtizedek évjáratainak bemutatása mellett maga a borkészítés, a borrégió trendjei is szerepet kapnak – így a kiadvány jóval többet nyújt, mint egy, turistáknak szóló kézikönyv. Ezeket a tartalmakat egészítik ki az egyes településekről, dűlőkről készült informatív, azonnal használható adatok, térképek, és a gazdag illusztrációs anyag, ami egész évben hasznos útitárs lehet a borvidékre látogatóknak.

Fotó: Szmodits Balázs

Ripka Gergely a HelloVidéknek elmondta, kimondottan sok idő és energia egy ilyen átfogó kötet készítése. Ráadásul abból a szempontból sem volt egyszerű dolga, hogy a kétnyelvű kiadáshoz olyan angol anyanyelvi lektort kellett találnia, aki a borokhoz is ért. A friss kiadvány teljesen szerzői gondozásban, szabad és független kiadványként mutatja be hazánk egyik legjelentősebb borvidékének értékeit, a teljesség és a minőség együttes igényével.



A szerző május végéig például egyfajta „turnén” mutatja be Erdélyben és Lengyelországban a kötetet és a tokaji borokat, ősszel pedig Nyugat-Európában is tervez hasonló promóciót.



A könyv a borászatok és desztinációk számára teljesen ingyenes szereplést kínál, ez a tervek szerint a későbbi kiadásokban sem változik majd.