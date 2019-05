Itt a bejelentés: hatalmas meglepetés vár a vonattal utazókra

A vasúttársaságnak jelenleg mintegy 2200 darabos a személyszállító kocsiparkja. Ebből a jövőben jelentősen növekedhet az üzemképes, korszerűsített kocsik száma. A jelenleg főjavításon lévő 18 darab CAF gyártmányú, fülkés kocsi közül 2019-ben havonta 2 kocsit újítanak fel, így 2020 első félévének végére az összes elkészülhet. A 47 darabos ülőhelyes CAF-flottából 29 már jelentős mértékben megújult.

A még hátralévő kocsikban is átalakítják belső és külső arculatot, kicserélik az üléshuzatok és a kocsik padlóburkolatát, valamint a belső burkolatok felújítását is elvégzik. A CAF fekvőhelyes kocsik felújítása is folyamatban van, a járművek a CAF ülőhelyes kocsiknak megfelelő új belső és külső színvilágot kapnak, 230 V-os, valamint USB töltési lehetőséggel és WIFI elérhetőséggel. Korszerűbb lesz a tűzjelző-berendezés, a fűtésrendszer, valamint az utastéri ajtózárak is. Hasonló módon alakítják át a hálókocsikat is.

A 121 darab 2. generációs IC-kocsi belsőjét is teljesen korszerűsítik. A flottából már elkészült 73 mellett idén további 15 átadása várható. Tervek szerint a program 2020-ban fejeződhet be. A jelenlegi karbantartási rendszer szerint, 35-40 IC minőségű kocsin végeznek, illetve végeztetnek fővizsgát egyidejűleg az előírt ciklusidők figyelembevételével.

Több, főleg a keleti országrészben, a debreceni és a szegedi térségek és a főváros között közlekedő távolsági gyorsvonati kocsiban alakítottak ki kerékpár-szállítási lehetőséget a felújítás során. A kocsinként két mosdóhelyiségből az egyiket megszüntetették, és helyére 3 kerékpárkampót helyeztek el. A fejlesztéseknek köszönhetően 129 gyorsvonati kocsiban összesen 387-tel nőtt a kerékpár-szállítási kapacitás.

Az utasok biztonságának garantálása érdekében a felújított gyorsvonati kocsikba új, nyomógombos, gépi működtetési ajtókat építettek. Egyes kocsik esetében az üzemkészség javítás és a karbantartási költségek csökkentése érdekében folyamatban van a kocsik forgóvázainak és fékrendszerének átalakítása.

Részben a forgóvázak cseréjével, részben azok átalakításával a kocsik a tuskós fékrendszerről, tárcsafékes fékrendszerre lesznek átalakítva. Ez által a járművek az eredeti engedélyezési sebességükkel kerülhetnek forgalomba, kihasználva a pálya felújítások adta sebességnövelés lehetőségét, egyben csökkentve a környezet por és zaj terhelését is.