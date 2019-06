Figyelem, változik a vonatok menetrendje a hétvégén: mutatjuk a részleteket!

A MÁV-START azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és a helyjegyeket elővételben váltsák meg, lehetőség szerint már az ünnep előtt néhány nappal. A megnövelt kapacitás és a felkészülés ellenére ugyanis a népszerűbb utazási időpontokban gyorsan megtelhetnek az InterCity vonatok, ezekre érdemes elővételben megvenni a menet- és helyjegyeket. A vasúttársaság az InterCity-vonatokhoz - a helyfoglalások figyelembevételével - plusz kocsikat kapcsol majd.

A MÁV-START azt is tudatta, hogy a legforgalmasabb Budapest–Debrecen–Záhony vonalon új InterCity vonat is közlekedik Sóstó IC néven, pénteki és vasárnapi menetrend szerint. Az IC a Nyugati pályaudvarról 20:23-kor indul, Debrecenbe 22:52-kor, Nyíregyházára 23:24-kor érkezik meg. Visszaútban Záhonyból 18:35-kor indul, Nyíregyházára 19:25-kor, Debrecenbe 20:01-kor, a Nyugatiba 22:37-kor fut be.

Az InterCity-vonatokon kívül a gyors-, sebes- illetve személyvonatokat is választhatják az utasok. A Nyíregyházáról Debrecenen át Budapestre közlekedő Televonat a megszokottól eltérően nem vasárnap, hanem pünkösdhétfőn indul. Ez a járat eltérően a többitől, egy speciális, úgynevezett Televonat-jeggyel vehető igénybe, melynek ára Nyíregyházáról 2490, Debrecenből 2210 forint. A Televonat 600 ülőhellyel indul Nyíregyházáról.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba