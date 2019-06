Így változik a bakonyi vonatközlekedés: ezeket a megyéket kötik össze

A Jenbacher motorvonatok forgalomba állásáról tartott sajtótájékoztatót Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár, helyi országgyűlési képviselő, Simon Róbert Balázs helyi országgyűlési képviselő, Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója és Bödecs Barnabás, a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetségének elnöke.

Az utasok szempontjából jelentős változás, hogy a Bz motorvonatokkal és a régi, mozdonnyal vontatott kocsikkal ellentétben a Jenbacher motorvonatok sokkal jobb utazási körülmények biztosítanak. A motorvonatok kényelmes ülésekkel, árnyékolt ablakokkal rendelkeznek, az utastérben légjavító csökkenti a hőmérsékletet. A 49 méter hosszú motorvonat két részből áll, a 136 ülőhely mellett további kb. 80 utas számára biztosított az állóhely, aminek a rövidebb távolságon utazó kirándulók számára van jelentősége. Az utastér teljes hosszban átjárható, korszerű, környezetbarát, zárt rendszerű WC található a járműveken. A dízelmotor nagyobb teljesítményű (419 kW). A fékberendezés korszerű, mágneses sínfékkel kiegészített tárcsafékes rendszerű. Az engedélyezett sebesség 120 km/óra, az össztömege pedig 87,5 tonna. Igény esetén akár két szerelvény is összekapcsolható.

A Jenbacher szerelvény először június 14-én 9:04-kor indul Szombathelyről Celldömölkre. Ezt követően minden nap az alábbi időpontokban indulnak a Jenbacherek:

A Jenbacher motorvonatokról:

Az ÖBB 5147 es sorozatú prototípus járműve 1986 ban készült el, a sorozatgyártás 1987-től 1996-ig tartott. A Jenbacher Werke az ÖBB mellett a GYSEV számára is készített motorkocsikat. A GYSEV 1991-1996-között a meglévő egy dupla (5147) és két szimpla (5047) motorkocsija mellé az ÖBB-nek gyártott Jenbacher motorvonatból is vásárolt és újított fel 2011-ben. Ezek közül két jármű kerül most a MÁV-START-hoz.



A dízel motorvonatok a MÁV-START és a GYSEV közti kölcsönös járműhasználati megállapodás részeként közlekednek majd, a járművek teljes körű karbantartását a GYSEV végzi a szombathelyi műhelyében.