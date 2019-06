Még hogy Budapesten drága a tömegközlekedés: megnéztük, mi a helyzet vidéken

Sokan elszörnyülködnek, amikor megtudják, hogy Budapesten 9500 forintba kerül egy felnőtt havi bérlet a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. járataira. A fővárosban egy elővételben váltott vonaljegy 350 forintba kerül, a vezetőnél, helyszínen megváltva 450 forintba, a 10 darabos gyűjtőjegy megvásárlásával pedig már 300 forintért is juthatunk vonaljegyért. A nappali tagozatos diákbérlet 3450 forintba, a 24 órás jegy 1650 forintba, a 72 órás jegy pedig 4150 forintba kerül.

Az említett árakért cserébe a budapesti utazóközönség 4 metróvonalat, 5 hévvonalat, 35 villamosvonalat, 253 buszvonalat, 16 trolivonalat és 39 éjszakai buszvonalat vehet igénybe. Vajon mennyit kóstálnak vidéken a jegy- és bérletárak, tényleg jóval olcsóbb a tömegközlekedés, mint a fővárosban? Ennek jártunk utána.

A 19 megyeszékhely közül 6 város akad, ahol saját közlekedési vállalata van az önkormányzatnak, a többi helyen szerződés alapján az állami közlekedési vállalatok látják el a tömegközlekedéssel kapcsolatos feladatokat.

A vidéki tömegközlekedésre főként az autóbusszal történő személyszállítás a jellemző, a fővároson kívül csupán Miskolcon, Debrecenben és Szegeden lehet villamossal utazni. Vidéken trolibusszal Debrecenben és Szegeden lehet találkozni.

Az egyes településeken hatalmas eltérések vannak az árakat és az üzemeltetett vonalakat illetően. Számos megyeszékhelyen kapható félhavi, éves, negyedéves és heti bérlet is, sőt nyugdíjas, kisgyermekes, kismama és kutyabérlet, ugyanakkor a 24 órás és 72 órás jegy kevés helyen lelhető fel. Mivel ennyire eltérőek a megváltható menetjegyek és bérletek típusai, ezért az összehasonlításnál azokat a fajtákat vettük alapul, amelyek mindegyik szolgáltatónál megtalálhatóak: a vonaljegyet és az összvonalas felnőtt havi bérletet.

A vidéki nagyvárosokban egy vonaljegy elővételben 210 és 350 forint között mozog, a járművön vásárolva pedig 310 és 500 forint között juthatunk a vonaljegyhez. Elővételben vásárolt vonaljeggyel Salgótarjánban a legolcsóbb utazni, ahol 210 forintot kérnek egy utazásért. Szekszárdon 220 forintért lehet igénybe venni a tömegközlekedést elővételben vásárolt vonaljeggyel, a sort pedig Kecskemét, Győr, Veszprém és Zalaegerszeg követi azonos, 250 forintos árakkal. A járművön megvásárolt vonaljegyek Székesfehérváron, Veszprémben és Kecskeméten a legolcsóbbak.

Szembetűnő, hogy a legdrágább elővételes jeggyel Pécsen, Debrecenben és Szegeden találkozhatunk. Járművön megváltva szintén Pécs viszi a prímet a drágaság terén: az 500 forintos vonaljegy még a budapesti 450 forintos jegyet is jócskán túlszárnyalja, de a győri 440 forintos vonaljegy is szorosan megközelíti. A harmadik legdrágább, járművezetőnél váltható vonaljegyet Debrecenben, Miskolcon és Szegeden találtuk, ahol 400 forintba kerül, ezeken a településeken villamos is közlekedik.

Az összvonalas felnőtt havi bérletek árai között nincsenek olyan nagy eltérések, a legolcsóbban Egerben utazhatunk havi 5250 forintos áron. A második legolcsóbb település ilyen szempontból Szekszárd lett, ahol 5460 forintos áron lehet felnőtt havi bérletet váltani. A harmadik helyre Győr került, ahol 5600 forintos áron lehet igénybe venni egy hónapra a tömegközlekedést, ami már ránézésre is jó ár-érték arányúnak tűnik, mivel településen ezért az árért cserébe 57 autóbuszvonalat lehet használni.

Vidéken egyértelműen Pécsen a legdrágább az összvonalas felnőtt havi bérlet, ami 7300 forintba kerül, ugyanakkor ezért az árért 97 autóbuszvonalat lehet igénybe venni, ezért máris nem tűnik annyira vészesnek ez az ár. Kissé lemaradva, 7200 forintért árulnak bérletet Kaposváron, majd a sort Miskolc, Szeged és Székesfehérvár követi 7000 forinttal.

Mielőtt megvizsgálnánk, hogy összességében mely településeken a legolcsóbb és a legdrágább a tömegközlekedés, és milyen ár-érték arányban utazhatunk az egyes megyeszékhelyeken, nézzük meg, hányféle tömegközlekedési eszköz és járat található a vidéki nagyvárosokban!

Békéscsaba

Békéscsaba tömegközlekedését a várossal kötött szerződés szerint a DAKK Zrt., vagyis a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. végzi. A településen összesen 13 autóbuszvonal található, amelyek nagyjából lefedik a város egészét, valamint a Békéscsabához csatolt településrészekre (Fényes, Mezőmegyer, Gerla) is járnak a társaság autóbuszai.

A békéscsabai tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 6280 forint

vonaljegy elővételben: 270 forint, az autóbuszon: 340 forint

Debrecen

A debreceni tömegközlekedést az önkormányzati tulajdonú DKV Zrt., vagyis a Debreceni Közlekedési Zrt. végzi, a vállalat 2 villamosvonalat, 5 trolibuszvonalat és 60 autóbuszjáratot üzemeltet, továbbá az Auchan járatokat.

A debreceni tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 6600 forint

vonaljegy elővételben: 330 forint, az autóbuszon: 400 forint

Eger

Eger város tömegközlekedését a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ (KMKK) látja el, a települést 21 autóbusz útvonal szeli át.

Az egri tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 5250 forint

vonaljegy elővételben: 255 forint, az autóbuszon: 350 forint

Győr

Győr tömegközlekedéséről az állami tulajdonú Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (ÉNYKK) gondoskodik 57 vonalon.

A győri tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 5600 forint

vonaljegy elővételben: 250 forint, az autóbuszon: 440 forint

Kaposvár

Kaposváron a megyei jogú város tulajdonában álló Kaposvári Közlekedési Zrt. látja el a település tömegközlekedését. Az önkormányzati tulajdonú vállalat 21 autóbuszvonalat üzemeltet.

A kaposvári tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 7200 forint

vonaljegy elővételben: 260 forint, az autóbuszon: 390 forint

Kecskemét

Kecskemét tömegközlekedését jelenleg a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (DAKK Zrt.) látja el, amely 44 vonalon szállítja az utazóközönséget, előreláthatóan 2019. december 31-ig, mivel idén január 1-től nem kötött új szerződést a város a DAKK-kal. A jogszabályok szerint a DAKK még egy évig köteles biztosítani a buszközlekedést, miközben a város egy önkormányzati tulajdonú közlekedési központot hoz létre, ami a későbbiekben szervezi majd a buszos személyszállítást a városban.

A kecskeméti tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 6610 forint

vonaljegy elővételben: 250 forint, az autóbuszon: 335 forint

Miskolc

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei megyeszékhely tömegközlekedéséről a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. (MVK Zrt.) gondoskodik. Miskolcon összesen két villamosjárat és 44 autóbuszjárat, melyből 3 szerződéses járat a város szélein fekvő áruházaihoz. Érdekesség, hogy az országban elsőként Miskolcon indultak menetrend szerinti buszjáratok 1903-ban, tehát a településen a tömegközlekedés nagy múltra tekint vissza.

A miskolci tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 7000 forint

vonaljegy elővételben: 300 forint, az autóbuszon: 400 forint

Nyíregyháza

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei megyeszékhelyen az Észak-magyarországi Közlekedési Központ gondoskodik a tömegközlekedésről. A városban 35 autóbuszvonal található, melyből 31 állandó, 4 vonalon pedig a nyári időszak kivételével rendszeren közlekednek autóbuszok.

A nyíregyházi tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 6480 forint

vonaljegy elővételben: 260 forint, az autóbuszon: 340 forint

Pécs

Pécs tömegközlekedését az önkormányzati tulajdonú Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. látja el, amely 92 menetrend szerinti járattal rendelkezik, de vannak éjszakai járatok is.

A pécsi tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 7300 forint

vonaljegy elővételben: 350 forint, az autóbuszon: 500 forint

Salgótarján

A Nógrád megyei megyeszékhely tömegközlekedését a város önkormányzatával kötött szerződés szerint a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ (KMKK) látja el, amely a Nógrád Volán jogutódjaként üzemelteti a területen található 31 vonalat. A városban elektromos busz is található.

A salgótarjáni tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 6230 forint

vonaljegy elővételben: 210 forint, az autóbuszon: 345 forint

Szeged

A Csongrád megyei megyeszékhelyen az állami tulajdonú Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (DAKK Zrt.) és az önkormányzati tulajdonú Szegedi Közlekedési Társaság (SZTK) közösen végzi el a tömegközlekedéssel kapcsolatos feladatokat. A villamos és a trolibuszok üzemeltetését az SZTK végzi, míg az autóbusz üzemű tömegközlekedést a DAKK. A városban 5 villamosvonal, 7 trolibuszvonal, valamint 32 buszvonal található.

A szegedi tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 7000 forint

vonaljegy elővételben: 320 forint, a járművön megváltva: 400 forint

Szekszárd

Szekszárdon összesen 23 autóbuszvonal üzemeltetését végzi a Dél-dunántúli Közlekedés Központ (DDKK) a város önkormányzatának megrendelésére.

A szekszárdi tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 5460 forint

vonaljegy: 220 forint

Székesfehérvár

Székesfehérvár tömegközlekedését Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (KNYKK) és egy alvállalkozó, a VT-Arriva látja el 44 vonalon.

A székesfehérvári tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 7000 forint

vonaljegy elővételben: 280 forint, az autóbuszon: 310 forint

Szolnok

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei megyeszékhely tömegközlekedését a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végzi, a városban 43 autóbusz-útvonal található.

A szolnoki tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 6800 forint

vonaljegy elővételben: 270 forint, az autóbuszon: 350 forint

Szombathely

Szombathely tömegközlekedésének üzemeltetéséről az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (ÉNYKK) gondoskodik. A városban 17 úgynevezett törzsvonal, 7 hivatásforgalmú vonal, valamint 8 időszakos vonal található, ahol buszok közlekednek. Érdekesség, hogy a DZA-028 rendszámú busz a város 30Y Kul-Tour busza, melyen fotókiállítás tekinthető meg illetve ingyen wifi található rajta.

A szombathelyi tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 6290 forint

vonaljegy elővételben: 275 forint, az autóbuszon: 350 forint

Tatabánya

A Komárom-Esztergom megyei megyeszékhelyen 39 autóbuszvonal találgató, melynek tömegközlekedését a város önkormányzatának tulajdonában álló T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. végzi.

A tatabányai tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 6500 forint

vonaljegy elővételben: 280 forint, az autóbuszon: 390 forint

Veszprém

Veszprémben 2019. január 1-jétől indult az önkormányzati tulajdonú V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. üzemeltetésével a tömegközlekedés, korábban a Volán, majd az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ látta el ezeket a feladatokat. A megyeszékhelyen 26 autóbuszvonalon folyik a közlekedés, a város belterületén kívül a Veszprémhez tartozó Szabadságpusztára, Jutaspusztára, Kádártára, Gyulafirátótra, és Csatárra is közlekednek autóbuszok.

A veszprémi tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 6750 forint

vonaljegy elővételben: 250 forint, az autóbuszon: 330 forint

Zalaegerszeg

Zalaegerszegen 44 buszjárat közlekedéséről gondoskodik az állami fenntartású Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ (ÉNYKK).

A zalaegerszegi tömegközlekedés árai

felnőtt havi bérlet: 6400 forint

vonaljegy elővételben: 250 forint, az autóbuszon: 340 forint

Látható, hogy elképesztő különbségek vannak vidéken az árakat és az üzemeltetett vonalat illetően, ugyanakkor nem mindegy, hogy melyik településen mit kapunk a pénzünkért. Ha megnézzük, hogy mennyibe kerül az összvonalas havi bérlet, és figyelembe vesszük az egyes megyeszékhelyeken üzemeltetett vonalak számát, akkor összevethetjük a helyi tömegközlekedési bérletek ár-érték arányát.

A diagramból kitűnik, hogy a főváros után vidéken a pécsi bérletek esetén kaptuk a legjobb ár-érték arányú tömegközlekedést, mely kis híján megelőzte a győri és a debreceni bérleteket, amelyek ugyan olyan kedvező ár-érték aránnyal bírnak. A legrosszabb helyzetben Békéscsaba van, ezen a településen a legdrágább a bérlet az igénybe vehető vonalak számához képest. Békéscsaba után Kaposváron is kevés vonalat lehet igénybe venni a viszonylag magas bérletár ellenére, a sort pedig Veszprém követi.

