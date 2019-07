Kitálalt a vidéki állatkert: így védik a hőségben az állatokat

A nyári hőség elviselése az ember és az állat számára egyaránt kihívást jelent. A vadasparkban élő állatok más-más módon védik magukat a nyári hőség ellen: a gímszarvasok és vaddisznók nyaranta előszeretettel dagonyáznak, ami nemcsak a testüket hűti, de az őket kínzó rovarok (szúnyogok, kullancsok) ellen is védelmet nyújt. A medvék a kánikula elől szívesen húzódnak vissza a téli vackaikba, emellett rendszeresen fürdenek tavakban, patakokban, és ilyenkor a szokásosnál jóval többet alszanak. Táplálékuk alapját ebben az időszakban a lédús bogyós gyümölcsök képezik.

A Budakeszi Vadaspark ragadozói szintén megtalálják a módját annak, hogy hogyan hűsítsék magukat: a szürkefarkasok a kutyákhoz hasonlóan lihegéssel párologtatnak, a hiúz árnyas helyekre vonul vissza, a szokásosnál kevesebbet eszik és sokkal többet pihen. Az aranysakál vékonyabb nyári bundával és szürkésebb színnel védekezik a meleg ellen, és a természetben élő példányok ilyenkor szívesen fogyasztanak csigákat és partra vetődött halakat is. A különböző madárfajok ugyancsak kifejlesztették technikájukat a testük hűtésére: a szarkák és hóbaglyok például a tollazatuk borzolásával, saját maguk legyezgetésével próbálják elviselni a hőséget.

Nyáron a Budakeszi Vadaspark állatgondozói is mindent megtesznek azért, hogy a perzselő nyári napokat megkönnyítsék az állatok számára, ezért ebben az időszakban nemcsak több itatót helyeznek ki, de a kifutók medencéit is gyakrabban töltik újra, és sokszor jégtömbbe fagyasztott zöldségekkel és gyümölcsökkel próbálnak kedveskedni a vadasparki állatoknak.

A hőség elleni védelemre nemcsak az állatkerti, vadasparki állatoknak, de házi kedvenceinknek is nagy szüksége van.

Mivel a vízháztartás egyensúlyának fenntartása az állatok esetében is fontos, házi kedvenceink tálkájába mindig tegyünk elegendő friss vizet, biztosítsunk nekik árnyékos, felüdülést biztosító kuckót, továbbá alkalmanként egy hűvösebb fürdőt is beiktathatunk. Az állatoknak a nyári napokon több pihenésre van szükségük, jóval kevesebbet esznek, míg vízből akár a testtömegük egyötödét is megihatják. A hosszúszőrű állatokat érdemes ilyenkor a vastag bundájuktól is megszabadítani, hogy ezzel is komfortosabbá tegyük a mindennapjaikat

– mondta Zachán Viktor, a Budakeszi Vadaspark sajtóreferense. A forróságon kívül a gyorsan lecsapó záporok és zivatarok is nehezítik az állatok életét – ezek elől a természetben élő vadállatok a sűrű növényzetbe, barlangokba vagy kotorékaikba menekülnek. A vadasparkban ezek pótlására minden kifutónál fedett területeket, úgynevezett „esőbeállókat” alakítottak ki, ami a kánikula és a viharok ellen egyaránt menedékként szolgál.

Fontos, hogy a szabadban tartott állatok, és így háziállataink számára is fedett árnyékolókat is kialakítsunk, ami nemcsak a tűző nap, hanem a hirtelen lecsapó eső vagy jégeső ellen is menedéket nyújt

– tette hozzá Zachán Viktor.

Fotó: Surányi Linda/Budakeszi Vadaspark