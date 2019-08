Ki nem találnád, hol a legmagasabb az ittas vezetések száma: mutatjuk a listát!

Majdnem minden tizedik lakosra jutott egy ittas vezetés az év első felében Somogybabodon, derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság adataiból – írja a 24.hu. A 476 lakosú somogyi faluban 28 esetben intézkedtek a rendőrök ittas vezetés bűncselekménye miatt, és 16-szor ittas vezetés szabályszegés miatt, vagyis összesen 44-szer jártak el ilyen ügyben.

Ez a szám igen magasnak számít, hiszen miközben szinte minden tizedik lakosra jut egy eset, a magyar ranglistán második Kékkúton háromnál kisebb ez az arányszám, és ez mindössze két esetet jelent a 75 lakosú káli-medencei településen. A harmadik helyezett a Veszprém megyei Paloznak, itt 546 lakosra jutott tizennégy ügy. Mivel Somogybabod ad otthont Európa legnagyobb terepjárós eseményének, a Babod Offroad Fesztiválnak, Paloznak pedig a jazzpikniktől a DJ a szőlőben nevű eseményig számos programot kínál, valószínűsíthető, hogy e rendezvények résztvevői miatt kerültek ezek a települések az élmezőnybe.

Az idei évre is jellemző volt, hogy a fesztivál ideje alatt a településen megnőtt a gépkocsiforgalom, elsősorban a rendezvény résztvevői és az oda látogatók miatt. Ezzel párhuzamosan a nyári idegenforgalmi szezonban is emelkedik az átmenő forgalom az érintett útszakaszon. A fenti tényezők közrehatásának arányában az ittas vezetés miatt indított eljárások száma is megnövekedett.

- nyilatkozott a magas ittas vezetőszámról a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság.

A 2019 első félévi statisztikai adatok alapján az ittas járművezetéssel kapcsolatos jogsértések nagy része 2019. júniusi rendezvényekhez voltak köthetők Paloznak térségében. Fontos kiemelni, hogy a fenti jogsértések miatti rendőri intézkedések jellemzően nem a település belterületén történtek, hanem a település határában húzódó 71-es számú főúton, továbbá a főút és a kemping közötti összekötő úton.

- mondták el a Veszprém megyei rendőrök a paloznaki tapasztalatokról.

Az abszolút számokat tekintve értelemszerűen nem versenyképesek a kistelepülések a vidéki nagyvárosokkal szemben. Az alábbi Top 10-es lista a január 1. és június 30. között az egyes településeken rögzített „járművezetés ittas állapotban” bűncselekmények és „ittas vezetés” szabályszegések ORFK-összesítése alapján készült.

Szeged Győr Kecskemét Pécs Debrecen Sopron Miskolc Kaposvár Nyíregyháza Kiskunfélegyháza

A megyei bontás azt mutatja, hogy Somogyban regisztráltak a legtöbb ittas vezetéssel kapcsolatos szabálysértést és bűncselekményt, ez azt jelenti, hogy itt jut a legtöbb eset egy emberre. Somogy után Komárom-Esztergom és Bács-Kiskun megye következik, alig lemaradva a listavezetőtől.