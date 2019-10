Elkeserítő helyzet: hatalmas problémát jelent a buszjáratok kimaradása Győrben

Ahogy a portál írja, a reggeli csúcsban járatonként akár 2-3 busz is kimarad. Erről egy olvasó levele is tanúskodik:

Az egyik hétfőn Révfaluból, a Bácsai útról indultunk volna reggel a 11-es busszal a Gárdonyi iskolába. Mivel a 7:09-es járatra számtalanszor nem fértünk fel, így azt meg se próbáltuk elérni. A 7.16-os nem érkezett, ezek után felhívtam a diszpécserszolgálatot, ahol közölték: a 7:24-esre is hiába várok, azt sem indítják, legközelebb 7:44-kor érkezik majd busz. Erre mondtam, hogy 7:45-re kellene érkeznünk az iskolába, ami 1 perc alatt lehetetlen, emiatt taxit kell hívnom. Tudatták velem, hogy a taxiköltségemet sem állják, ami 2000 forint volt. A szeptember óta fennálló helyzet mit sem változott, a reggeli buszkimaradások okozta idegeskedést kerülvén, amíg az időjárás engedi, gyalog járunk iskolába. De mi lesz utána?

- meséli egy felháborodott édesanya, Beyer Ildikó.

Nem egyedi eset ez a városban. A Volánbusz adatai szerint a tanév kezdetétől szeptember 24-ig 680 buszra vártak hiába. Ez az összes járatnak (27 981) a 2,43 százaléka.

A CITY busz ingyenesen használható járatai "dőltek ki" legtöbbször a menetrendből, összesen 123 alkalommal. A többi vonalcsoportnál a 9-es, a 19-es és a 29-es buszok okoztak leginkább fejfájást az utasoknak. A három járat összesen 108 alkalommal maradt ki 24 nap alatt. A 22-es, a 22A, a 22B és 22Y járatok 94, a 14-es és 14B járatok 88, a 11-es és 11Y járatok 74 alkalommal hagyták cserben az utasokat.

A portál kérdezte a Volánbuszt is a témával kapcsolatban, ők pedig feladat-ellátási nehézségekkel magyarázták a győri buszjáratok kiesését. Mindenki tisztában van vele a városban, hogy hatalmas szükság lenne buszvezetőkre, hiszen hiány van belőlük a városban. Az ÉNYKK éveken át reklámozta, hogy „ösztöndíjjal” támogatja a sofőrképzésben részt vevőket, de még ennek ellenére is alig akad utánpótlás. Ráadásul ezek a képzések még most is nyitottak.