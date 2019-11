Itt a legnagyobb hazai téligumi-teszt: mutatjuk az eredményeket

Immár nyolcadik éve rendezzük meg a nonstopgumi csapatával a mogyoródi Groupama Tanpályán az ország egyetlen nagyszabású téligumitesztjét. Fontos leszögezni, hogy ez egy magyar valóságtesztnek indult, s a mai napig is annak számít. A legnépszerűbb méretben, átlagautókkal, a hazai telekre leginkább jellemző körülmények között mérünk. Kezdetben volt rendőrségi Ford Focusok segítettek az akkor legkelendőbb 195/65 R15 méretű abroncsok vallatásában, ám a piaccal lépést tartva már második éve mi is 205/55 R16-os abroncsokat tesztelünk. Ahogyan tavaly, ezúttal is Skoda Octaviákkal vallattuk a gumikat. A kellően hideg és csapadékmentes időre idén a megszokottnál többet kellett várni, de összejött, gyakorlatilag konstans 4 Celsius fokos levegő és 2 Celsius fokos aszfalthőmérséklet mellett tudtunk tesztelni, ahogyan az lenni szokott, egy éj leple alatt; az éles mérések egészen pontosan 21 órától másnap hajnali 4:50-ig tartottak

- írja az Autónavigátor.hu, de arra is kitértek, hogy az egyes abroncsok más-más sorrendet mutattak az eltérő felületeken, annak kapcsán viszont adódtak váratlan eredmények, hogy melyik abroncs hol szerepelt jól.