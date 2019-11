Ennyivel olcsóbb, ha vonat helyett telekocsival utazol Magyarországon

A benzinárak emelkedésével, a változó gazdasági környezet, a környezetbarát szemlélet terjedésével, és nem utolsó sorban a közlekedési anomáliák, dugók lehetőség szerinti elkerülése miatt egyre inkább teret hódít a telekocsizás Magyarországon. A személyes tapasztalatok minél széleskörűbb bemutatása végett mi is telekocsiba szálltunk, ahol mind az utasokkal, mind az autósokkal elbeszélgettünk.

Autósként évek óta Oszkározom és több dolog miatt szeretem. A párommal együtt Pécsről származunk, de már régóta Budapestre költöztünk, mert itt élünk és dolgozunk. Ennek ellenére igyekszünk minél többször meglátogatni a Baranyában maradt szüleinket, rokonainkat és barátainkat. Ezért is kezdtünk el telekocsizni, mert ha amúgy is van kettő szabad hely még az autóban és a benzinköltség, autópálya matrica ára nem lesz összességében kevesebb, akkor miért is ne vinnénk el még valakiket? Az utasok be tudnak szállni a kiadásainkba és így anyagilag is jobban ki tudjuk matekozni az utazásokat

– mondta el kérdésünkre Fay Tamás.

Ahogy teszteltük a rendszert is, autósként pillanatok alatt feladhatjuk a hirdetést, utasként pedig kereshetünk a megadott útvonalon és dátumon (sőt, még idősávban is) az autósok hirdetései között. Ha utasként adunk fel hirdetést, akkor e-mailben értesülhetünk a számunkra megfelelő ajánlatokról.

Elárulom, hogy igazi, rutinos telekocsis utazó vagyok. Úgy alakult, hogy Budapesten találtam egy jól fizető munkát Kelenföld közelében, ám egyedülálló anyaként csak úgy tudtam megoldani a dolgot, hogy a kisfiam nevelésébe a szüleim segítenek be. Ők azonban Komlón élnek, ezért hetente többször ingázom a két helyszín között. Már jól ismerem a telekocsis sofőröket, mert gyakran elég elvetemült időpontokban, mondjuk hajnali négykor vagy éjjel tizenegy után utazom. Sokan akár házhoz is jönnek vidéken, ám a fővárosban más a helyzet. Ha nem tudok pontosan a kijelölt helyszínen lenni, akkor egy másodpercig sem rugalmasak. Néha csak az utolsó pillanatban tudok foglalni, mert bizonytalan a munkaidőm. Sajna megesett már az is, hogy a foglalásomat nem látta az autós és elindult korábban, én pedig hoppon maradtam

– mesélte Veronika.

A telekocsizás célja egyértelműen az útitárskeresés megkönnyítése, az utazás kényelmének növelése, a költségcsökkentés, és végül, de nem utolsósorban a környezetvédelem.

Nem szeretek vonattal vagy busszal utazni, autóm viszont nincs. Ezért marad a telekocsi. Olcsóbb, kényelemesebb, nem áll meg minden bokornál és gyorsabb is. Budapesten dolgozom, de a barátnőm Kaposváron él, ezért használom sokat ezt a közlekedési formát. Néha szeretem a legvégsőkig halasztani a foglalást, mert nagyban függ attól, hogy épp honnan és hogyan tudok elindulni. Általában pozitívak a tapasztalataim, de megesett az is, hogy a rendszer későn küldte el a foglalásomat és emiatt lemaradtam a járatról. Sok új embert ismertem meg már a telekocsizás miatt, nem szeretem, amikor a közel kettő órás utat néma csendben tesszük meg, én inkább beszélgetős vagyok

– számolt be az eddigi tapasztalatairól Szabó Krisztián.

Hetente egyszer utazom Szeged és Budapest között, és autósként mindig meghirdetem az utamat. És miután nem az a célom, hogy a teljes utazási költséget „beszedjem” az utasoktól, ezért a lehető legolcsóbb áron utaztatok embereket. Ennek több oka van. A legfontosabb indokom, hogy mert nem szeretek egyedül utazni és sokkal gyorsabban is telik az idő, ha ott ül valaki vagy valakik mellettem. Idővel egész jó kis barátságokat is tudtam már kötni, mert nagyjából azonos napokon és idősávokban megyek, így gyakran utazunk együtt ugyanazokkal az emberekkel

– mondta Zoltán, aki az átlagosnak számító 2000 forint alatt vállalja a telekocsis utaztatást.

A begyűjtött élmények és beszámolók alapján összeszedtük a telekocsizás előnyeit és hátrányait:

Főbb előnyök:

a legtöbb esetben olcsóbb, mint a tömegközlekedés vagy a gépkocsi használat

kényelmesebb, mert általában több a hely mind az utasoknak, mind a csomagoknak

komfortosabb, mert megválogathatjuk az utastársainkat

gyorsabb, mert kevesebb helyen áll meg, mint a busz vagy vonat

nagyobb sebességgel tud haladni, mint a tömegközlekedési eszközök

költségcsökkentő

környezetbarát

kommunikációs lehetőségek, jó beszélgetések

új emberi kapcsolatok kialakításának lehetősége

Főbb hátrányok:

korlátozott a helyek száma

nem biztos, hogy pont akkor indul vagy érkezik, amikor nekünk a legjobb

általában fixek az időpontok és a találkozási helyek

utasként nem tudhatjuk, hogy kikkel fogunk együtt utazni

feltétlenül meg kell bízni a sofőrben

nagyfokú bizalom szükséges hozzá, hiszen idegenekkel utazunk együtt

esetenként (például a reptéri utazás során, főként az esti órákban) jóval drágább is lehet

Nézzünk most akkor néhány árat Budapest és a nagyobb városok között:

Honnan, hova Telekocsis ár Vasúti ár Szeged – Budapest 1 900 – 2 850 forint 3 885 forint Szeged – Budapest Repülőtér 3 990 – 14 900 forint - Pécs – Budapest 2 400 – 8 500 forint 4 485 forint Pécs – Budapest Repülőtér 7 900 – 11 000 forint - Kaposvár – Budapest 2 390 – 2 650 forint 4 135 forint Debrecen – Budapest 2 100 – 6 300 forint 3 950 forint Győr – Budapest 1 500 – 7 700 forint 2 520 forint Sopron – Budapest 2 500 – 12 300 forint 4 735 forint Zalaegerszeg – Budapest 2 650 – 3 500 forint 4 305 forint

Megeshet természetesen az is, hogy nem a fővárosba, hanem egyik nagyvárosból a másikba szeretnénk átjutni. Ilyenkor is igénybe vehetünk telekocsit, bár egyértelműen és láthatóan szűkebb a kínálat, amivel itt találkozhatunk. Ezekből ragadtunk most néhány példát: Pécs és Zalaegerszeg között 1700-2300 forintért utazhatunk, a Győr és Debrecen közötti út 4300-5700 forintba kerül, Szeged és Nyíregyháza között 3700-4000 forintos a telekocsis fuvardíj.

Címlapkép: Getty Images