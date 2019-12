Régóta vártak erre az autósok: új gyorsforgalmi utat adtak át Somogyban

Jó hír az autósok, valamint a gazdasági és a turisztikai szereplőknek is, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) a 67-es számú főút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakaszánál már október 28-án megkezdte a teljes műszaki átadás-átvételi eljárást. Miután ez november végéig lezárult, elkezdődött a forgalomba helyezési eljárás. A menetidő már most látványosan csökkent az M7-es autópályáról Balatonszemesnél lehajtva Kaposvár irányába, ráadásul a teljes vadvédelemnek köszönhetően az autósok is nyugodtabban vezethetnek a téli, korán sötétedős időszakban a korábban fokozottan veszélyes útszakaszon.

A forgalomba helyezési eljárás várhatóan december közepén fejeződik be, ekkor nyílhat meg véglegesen a négysávos pálya. A közlekedők ekkortól már a zenélő szakaszt is használhatják Mernye és Mernyeszentmiklós között. A menetidő a 67-es számú főút teljes, Kaposvár és az M7-es közötti szakaszának megépülése után varhatóan 15 perccel csökken majd

– tájékoztatta a HelloVidéket Hideg András, a NIF kommunikációs igazgatója.

Magyarországon itt építettek először zenélő aszfaltot, amelynek a jelzése már most is jól látszik az út mentén, ahol jelzőtáblák jelölik a megfelelő sebességet ahhoz, hogy a leginkább tökéletesen szólaljon meg a Republic jól ismert slágere, a 67-es út.

Az úgynevezett akusztikus aszfalt olyan, mint egy hangszer, amire ha ráhajtunk, akkor az aszfaltba vésett mélyedések segítségével csendül fel a dallam. A zenélő útszakasz egy speciális technológiával készült, tehát ugyanolyan aszfaltot terítettek le, mint bármelyik másik útszakaszon, csak itt a felületet egy gyémántvágóval metszették be keresztirányban. A hang magassága a barázda mélységétől és egymáshoz viszonyított távolságától függ

– taglalta kérdésünkre a „bitumen kottához” hasonító aszfalt előnyeit a NIF Zrt.

Ahogy arról már beszámoltunk, a fejlesztés során Somogyaszaló és Somogybabod között 33,2 kilométer hosszon kétszer-két sávos út épül; ebből több mint 20 kilométer új nyomvonalon vezetett elkerülőút létesül, míg a települések között a meglévő nyomvonalat szélesítik, ahol megerősítik a burkolatot a 11,5 tonnás tengelyterhelés elviseléséhez. A 67-es főúton a kivitelező munkatársai három darab, külön szintű csomópontot, szintén három kétsávos turbó körforgalmat, valamint összesen tizennyolc műtárgyat, köztük aluljárókat, felüljárókat és vadátjárókat létesítettek. A főpálya mellé 11 kilométeres burkolt szervizút is került, mintegy összekötő úti paraméterekkel a lassú járművek számára.

A 67-es számú főút felújításával drasztikusan tudjuk csökkenteni a logisztikai költségeket, ami olyan megtakarításokat is eredményez, ami közvetve hozzájárul a vállalkozás további fejlődéséhez. Az úthálózat komplex fejlesztése szempontjából is kiemelt jelentőségű, hiszen a városban és a környékén tervezett beruházások megvalósításához feltétlenül szükséges, hogy a megfelelő összeköttetésben álljunk az európai logisztikai vérárammal. Emellett fontos, hogy a beruházással lehetőség nyílik a 67-es főút mellett ipari parkok létrehozására, ami regionális szintű jelentőséggel bírhat

– mondta el kérdésünkre Szabó Krisztián, a kaposvári Szabó Fogaskerékgyártó Kft. gazdasági igazgatója.

A kezdetektől napjainkig:

2015: felmerül a 67-es főút fejlesztésének ötlete a Modern Városok Program részeként

2016: megállapodás az útszakasz felújításáról

2017. július 5.: a munkaterület átadás-átvétele

2017 ősze: kiviteli tervdokumentációk elkészítése, előkészítő munkák (például fakivágás, tuskó kiszedés, humuszleszedés, illetve a régészeti dokumentációban meghatározott lelőhelyek megelőző feltárási munkái)

2018. március: elkezdődik az érdemi kivitelezés

2019: a szerződés szerinti befejezési határidő

Úgy érzem, hogy Somogy megye vállalkozásait és a beruházási hajlandóságot is fellendítette az új út. A beruházóknak bizalmat, jobb lehetőségeket biztosít kisebb térségi és nemzetközi szinten egyaránt. A megyében az elmúlt öt évben igen dinamikus gazdasági fejlődés ment végbe. Rengeteg vállalkozás tudott pénzügyileg megerősödni, valamint a bérek is dinamikus növekedésnek indultak. Először érzem azt a rendszerváltás óta, hogy igazi, európai fejlődés útjára tértünk. Vállalkozóként azt érzem, hogy a gazdasági környezet évről évre pozitívabb, mind adózási mind infrastrukturális, mind bizalmi téren. A többi már a vállalkozók dolga, hogy tisztességes munkával, innovációkkal az export piacokon is sikeresek legyenek

– mutatott rá Horváth Péter, a hulladékgazdálkodási- és újrahasznosítási ipar gépeinek, berendezéseinek gyártása, forgalmazásával foglalkozó, barcsi székhelyű Avermann-Horváth Kft. ügyvezetője, akik mind a belföldi, mind nemzetközi piacokon dolgoznak.

Hozzátette: emellett nagyon régóta várják a 68-as főút (döntően dél-északi vonalvezetésen Barcs-Nagyatád-Marcali-Kéthely között halad) felújítását, a 67-es főút Kaposvár és Szigetvár közötti felújítását, de legfőképpen az M60-as gyorsforgalmi út déli határig tartó kiépítését, mert a Barcs-Pécs útvonalon gyakran „elviselhetetlen a káosz”.

Ez utóbbi kapcsán a NIF Zrt. arról tájékoztatott, hogy már elkészültek ez érintett szakaszra vonatkozó nyomvonaltervek és a környezetvédelmi engedély is megérkezett. Jelenleg a kétszer kettő forgalmi sávos, mindkét oldalon burkolt padkával ellátott, középen vezetett elválasztó sávval rendelkező, 110 kilométeres óránkénti tervezési sebességű gyors útnál az engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

