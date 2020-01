Hatalmas újítás a vasúton: márciustól utazhatunk az emeletes vonatokon

A lap infomációi szerint a Stadler által gyártott 11 KISS emeletes motorvonat a korábbi februári határidő helyett március 15-én utasforgalmi próbaüzemben indul el. Először utasok nélkül kell hibamentes futást teljesítenie a kocsiknak, így a próbaüzem kétlépcsős. A tesztek jelenleg is folyamatban vannak.

A hatszáz ülőhelyet biztosító, kétszintes motorvonatokon korszerű utastájékoztató rendszer, tágas utastér, wifi, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozók, valamint korszerű kamerarendszer, illetve három hagyományos és egy mozgássérültek által is használható vécé lesz, a multifunkciós terek pedig négy kerekesszék, illetve tizenkét kerékpár vagy öt babakocsi szállítására alkalmasak. A Stadler KISS-eket a gyártó ellátja az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszerrel is, amely lehetővé teszi, hogy a felújított vasútvonalakon óránként akár 160 kilométeres sebességgel haladhassanak.

A módosult ütemezés alapján márciusban, áprilisban és májusban havonta egy, júniusban további hét, végül augusztusban áll forgalomba a tizenegyedik motorvonat. Az első KISS motorvonat Budapest-Nyugati–Cegléd–Szolnok (100a), a második a Budapest-Nyugati–Vác–Szob (70 sz.) vasútvonalon fog közlekedni.

Az újság szerint ez az első alkalom, hogy a Stadler Magyarországon nem a szerződéses határidőknek megfelelően szállít. A késésnek több oka is volt többek között az emeletes motorvonatokat gyártó cég alvállalkozóinál jelentkező munkaerőhiány, amely jelentősen lassította a munkafolyamatokat, illetve a korábbiaknál lényegesen hosszabb szállítási határidők az európai vasúti járműgyártó piac beszállítói láncolatában. A gyártást az is nehezítette, hogy tavaly májusban Németországban az esőzések áradást okoztak és a Stadler ajtóbeszállízójának kasseli gyára víz alá került.

Az ütemezés változása csak az első megrendelésben szereplő tizenegy járműre vonatkozik, a második ütemben készülő nyolc vonat az eredeti tervnek megfelelően 2020 végéig, a szeptemberben megrendelt huszonegy vonat pedig 2022 végéig megérkezik.

