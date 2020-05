Jelentős gazdasági veszteségekkel indul az idei hajózási szezon a Balatonon

HelloVidék: Az új koronavírus-járvány nyomában kialakult krízishelyzet mindenkit kihívások elé állított. Hogy élte, illetve éli ezt meg a BAHART?

BAHART: A pandémia egyértelműen megviselte a magyar gazdaságot, ez alól a BAHART sem kivétel. A járványügyi helyzet miatt a társaságunk, sok más turizmusból élő vállalkozáshoz hasonlóan rendkívül nehéz helyzetbe került. Áprilisban arra kényszerültünk, hogy a személyhajózási szezon hagyományos húsvéti indítását elhalasszuk, így a 174. hajózási szezon csak szinte egy hónap késéssel, a járványügyi helyzet új, enyhébb fázisba lépésével, igazodva a központi kormányzati intézkedésekhez, 2020. május 30-án startol. Az első menetrendi és sétahajójáratokat ezért rendhagyó keretek között, ünnepélyes megnyitó nélkül indítjuk el. Emellett a révközlekedés utasforgalmi adatai is jelentősen elmaradnak az ilyenkor szokásostól. Társaságunknak még az optimistább forgatókönyvek szerint is rendkívül jelentős gazdasági veszteségekkel kell szembenéznie 2020-ban. A kialakult helyzetben alapvető és legfontosabb célunk ezért a veszteségek minimalizálása és a munkahelyek többségének megmentése.

Mivel telt a téli és tavaszi felkészülési időszak?

A BAHART-nál a téli és tavaszi felkészülési időszakban a kialakult járványügyi helyzet ellenére sem állt meg az élet. A társaság munkatársai a megszokott módon dolgoztak a hajók és a kikötők szezoni felkészítésén az utas- és üzembiztonság szempontjait szem előtt tartva. A hajók előre tervezhető, szezoni üzemkiesését megelőző karbantartási feladatait is elvégeztük az üzemszünet során. Ennek keretében megtörténtek a hajók szükséges hatósági parti szemléi is. Az utazóközönség számára nem feltétlenül látványos, de a biztonságos hajózást szolgáló kikötői fenntartási munkákat is végrehajtottuk, így befejeződött például a balatonmáriafürdői hullámvédő móló karbantartása. Keszthelyen egy több hónapos beruházás során építtettük és újíttattuk fel az állomás épületét. Az utasigényeket a korábbiakhoz képest színvonalasabban kiszolgáló új pénztár- és üzlethelyiséget, valamint egy kisebb várótermet is kialakítottunk ki. Szántódrévben és Tihanyrévben kerékpáros pontot létesítettünk, illetve kerékpártárolókat és kerékpáros szerszámokat helyeztünk ki az utasok számára.

A korlátozások enyhítésével először a vidéki, majd a Pest megyei, végül a budapesti lakosság is újra „kiszabadult” a korábbi bezártságból. Ennek nyomát mennyire lehetett észre venni a májusban elindult komp járatokon?

2020. január 1. és május 24. között vizsgálva a révközlekedés forgalmi adatait a tavalyi év azonos időszakához képest az utasszám tekintetében 50 százalékos a gépjárművek esetén 41 százalékos, a szállított kerékpárok számában pedig 56 százalékos visszaesést regisztráltunk.

Hogyan készül a BAHART a pünkösdi szezonnyitóra?

Társaságunk a pünkösdi szezonnyitóra a legnagyobb utaslétszám befogadására alkalmas kilenc hajót állítja forgalomba, valamint további kettő tartalékhajót. A települések között közlekedő menetrendi hajózás a szezonindulás első két hetének minden napján a négy legforgalmasabb útvonalon lesz elérhető az utazóközönség számára. Ezek a Balaton két partját összekötő, kiránduló járatok napi négy alkalommal közlekednek majd Siófok-Balatonfüred-Tihany, Balatonboglár-Révfülöp és Fonyód-Badacsony útvonalakon, valamint napi három alkalommal Balatonmáriafürdő és Balatongyörök települések között. Ezzel egyidejűleg a sétahajó járatokat is elindítjuk összesen kilenc kikötőből. Már az első két hét minden napján indul sétahajó Siófokról, Balatonfüredről, valamint Keszthelyről. A hétvégi napokon pedig további hat kikötőből – Badacsonyból, Balatonboglárról, Balatongyörökről, Balatonlelléről, Balatonmáriafürdőről, valamit Révfülöpről – is elérhető lesz az egyórás sétahajózási szolgáltatás.

Miben lesz más ez a szezon?

A BAHART alkalmazkodik a kormányzati rendelkezésekhez, ezért kéthetes periódusokban hirdetjük meg személyhajózási menetrendet. Folyamatosan nyomon követjük majd az utasforgalom alakulását, és szükség szerint rugalmasan módosítjuk, folyamatoan aktualizáljuk a meghirdetett menetrendet és kapacitásokat.

Milyen járványügyi intézkedéseket foganatosított a társaság?

A központi, kormányzati rendelkezésekhez igazodva alakítottuk az aktuális intézkedéseket, valamint átmeneti utazási feltételekkel biztosítjuk a szolgáltatásainkat. A kompközlekedést érintő aktuális intézkedések 2020. május 25-től érvényesek, miszerint:

a tömegközlekedési eszközökhöz hasonlóan, a kompok zárt utasterében kötelező a szájmaszk viselése (vagy azt helyettesítő kendő, sál), a nyitott fedélzeten a maszk viselése ajánlott;

a pénztáraknál, a kikötőkben és a kompok fedélzetén kötelező a rendeletben előírt, minimum 1,5 méteres távolságtartás egymástól;

továbbra is kérjük, hogy mellőzék a készpénzben történő fizetést, a jegyek kiváltásakor használják bankkártyájukat;

2020. május 29-től június 18-ig az előzetesen meghirdetett éves menetrendben rögzítettekhez képest az aktuális kompjárat-indulás és napi üzemelési időszak a következők szerint biztosított: Szántódrév kikötőből indulások 6.40 és 20.40 óra között 40 percenként, Tihanyrév kikötőből 7.00 és 21.00 óra között 40 percenként.

Miben változik idén a személyhajózás?

A személyhajózást érintő aktuális intézkedések között is találhatunk néhány újdonságot:

A tömegközlekedési eszközökhöz hasonlóan, a hajók zárt utastereiben egyelőre kötelező a szájmaszk (vagy azt helyettesítő, arcot eltakaró kendő, sál) viselése. A kellemetlenségek elkerülése céljából arra kérjük az utasokat, hogy ezekről mindenki előzetesen maga gondoskodjon, mivel szájmaszkot a pénztárakban nem árusítunk. Szájmaszk hiányában a pénztáros munkatársak megtagadhatják a jegykiadást, a hajós személyzet pedig a hajóra történő felszállást. A hajók nyitott fedélzeti részein a szájmaszk viselése ajánlott.

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az egymástól számított, rendeletben előírt 1,5 méteres távolságot a kikötőben, a pénztáraknál és a hajók fedélzetén is – az egy háztartásban élők kivételével – tartsák be.

A hajókon szállítható utasok számára maximális befogadóképességhez képest átmenetileg csökkentjük, emiatt a jegyek minden hajójáratra csak korlátozott számban lesznek válthatók. Annak érdekében, hogy a legtöbb hajózni vágyó utast a fedélzetre tudjunk engedni, a nagyobb befogadó képességű hajókat állítjuk forgalomba.

A megváltott menetjegyek kizárólag a jegyen szereplő, adott időpontra szóló utazásnál használhatók majd fel, ugyanazon útvonalon korábbi vagy későbbi járatra nem érvényesek. Erre a korlátozott befogadóképesség miatt van szükség, hogy a szállítandó utasok száma előre tervezhető legyen.

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a települések között közlekedő menetrendi járatokra a retúrjegyek vásárlását részesítsék előnyben, az ismételt pénztári sorban állás elkerülése végett, valamint kérjük, hogy mellőzzék a készpénzben történő fizetést, a jegyek megváltásakor használják (érintős) bankkártyájukat.

A BAHART személyhajózási szolgáltatásait a járványügyi helyzetben és ahhoz kapcsolódó korlátozó intézkedések mentén minden utas saját felelősségére veszi igénybe, az utazással összefüggésbe hozható esetleges megbetegedésekért felelősséget nem vállalunk.

Milyen újdonságokkal indul a szezon?

A BAHART újításként valamennyi hajóján tájékoztató plakátot helyez el adott hajó bemutatásáról. A plakátokon szereplő úgynevezett QR kód mobiltelefonnal történő beolvasásával az utasok akár útközben, akár a későbbiekben is meghallgathatják a hajók történetét a BAHART honlapját felkeresve. A hajókról szóló érdekességek mellett a balatoni településekről és azok látnivalóiról is hallhatnak majd tájékoztatókat a hajók fedélzetén az utazás során. A hajók többségre kihelyezett televízió készülékek, kijelzők segítségével pedig megnézhetik az egyes balatoni települések bemutatkozó filmjeit, valamint a BAHART imázsfilmjeit is.

Lesznek-e rendkívüli kedvezmények a helyzetre való tekintettel?

Az idei szezon első hétvégéjét máris akcióval indítjuk. Május 31-én gyereknap alkalmából meglepetéssel kedveskedünk minden hajóra felszálló gyermeknek, ugyanis a megvásárolt gyerekjegyek mellé még egy ajándék figurát adunk nekik ajándékba. A BAHART kártya több típusa pedig minden személyhajózási és kompszolgáltatásra jelentős kedvezményt biztosít a jegyek kiváltásakor.

Címlapkép: Getty Images

