Kevesen hajóztak idén a Balatonon: ezekkel a kedvezményekkel csábítják vissza az utasokat

A portál információi szerint annak ellenére, hogy idén mostanra már egymilliónál is több utast szállítottak a Bahart hajói a magyar tengeren, az utasforgalom így is jóval csekélyebb a korábbi évekhez képest a korlátozások miatt.

A településeket összekötő menetrendi járatok idén 16 településről indulnak, a hajóink 9 útvonalon járnak. A két legkedveltebb - a Siófok-Balatonfüred-Tihany és a Fonyód-Badacsony közötti - útvonalon naponta 12 járat is indul

- mondta Dónucz László, a BAHART értékesítési és forgalmi igazgatója.

Hozzáfűzte, hogy a keleti medencében Siófok és Balatonfüred között még bővítették is a járatszámot, így pénteken, szombaton és vasárnap egy késő esti járat is indul Füredről Siófokra 21 órakor. Ennek köszönhetően, aki esetleg a borhetekről kicsit később szeretne hazamenni Siófokra, erre is van lehetősége. Siófokról Füredre szombaton, vasárnap és hétfőn pedig egy kora reggeli, 9 órás járat is indul.

Az igazgató beszámolt arról is, hogy számos kedvezményt igénybe lehet venni, ezek közül megemlített néhányat az Inforádió műsorában:

A legkedveltebb kedvezmény az utóbbi időszakban a Kajla - ez gyakorlatilag a 6-11 éves diákoknak térítésmentes utazásra ad lehetőséget, ráadásul korlátlan számban a települések közötti menetrend szerinti hajókon. Nagyon népszerű a Visszajövünk kampány is, melynek keretében 15 százalékkal olcsóbban lehet felszállni mind a menetrendi, mind a sétahajókra. Sok együttműködésünk van a Balaton-parti szolgáltatókkal, számos kedvezményt lehet igénybe venni a Bahart által osztott kuponokkal, de a hajómenetjegyek kiváltásánál is lehet ezeket a kedvezményeket érvényesíteni

- fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a járványhelyzet miatt alapvetően a személyhajózási üzletág szenvedett nagyobb károkat, mivel a kompközlekedés szerencsére már május végétől kezdett visszaállni a normál helyzetbe.

Összességében azonban elmondhatjuk, hogy 2020. augusztus 9-ig,bár túl vagyunk az egymillió utason, de 300 ezerrel kevesebben vették igénybe a személyhajózási és kompszolgáltatásokat, mint tavaly

- mondta Dónucz László. Ebből nagyjából 170 ezer a személyhajózás, és mintegy 130 ezer fős az elmaradás a kompszolgáltatásban. A jövő nyári tervekről szólva elmondta, hogy vélhetően szeptemberben már a konkrét üzleti tervet is elkészíti a társaság. Szerinte a következő év mindenképp kiemelkedő lesz, mivel 2021-ben ünneplika balatoni hajózás 175-ik évfordulóját.

