Ilyen hajókkal járják a Balatont a leggazdagabb magyarok: új kikötőket akarnak

Szeptember első hétvégéjén is bőven maradt még erő a nyárban. Sok ember számára a több mint harminc fokos hőségben jó eséllyel a balatoni hajózás is rajta van a szabadidő eltöltésének legjobb lehetőségeit tartalmazó, képzeletbeli top tízes listáján. Szeptember 4-6.között Balatonkenesén tartották Magyarország legmeghatározóbb és legnagyobb vízi hajókiállítását, a Balaton Boat Show-t, amely hazánk legszélesebb hajókínálatával és kiállítói körével büszkélkedhet. Ez volt már a 25. alkalom, ahol 75 kiállító, 80 vízen és vízparton bemutatott hajó, valamint több mint 10 premier kapott főszerepet.

Több szempontból is rekordokat döntöttünk: egyrészt ez az eddigi legmagasabb kiállítói szám, másrészt még soha nem érkezett ennyi látogató a kiállítás három napos időszakában; a tavalyi számokat például meg tudtuk duplázni. Ez is jól mutatja, hogy a hazai turizmus abszolút fellendülőben van. A hajózás ráadásul olyan szabadidős lehetőség, ami viszonylag biztonságosan megvalósítható, ezért az utóbbi időszakban láthatóan növelte a piaci keresletet. A Balaton Boat Show jó lehetőség a magyar és a nemzetközi kereskedőknek is, akik hazánkban is meg tudják mutatni a hajóikat, találkozhatnak a leendő vásárlókkal

– mondta el a HelloVidék kérdésére Rápolthy Edit, a kiállítás igazgatója, hozzátéve, hogy idén a korábbiaknál több, a hajózás iránt érdeklődő külföldi érdeklődő érkezett, talán a több tízezer vendéget vonzó Cannes-i Hajókiállítás elmaradása miatt is.

Ahogy azt mind a kiállítói, mind a látogatói létszám jól mutatja, a balatoni hajózás évek óta egyre népszerűbb, láthatóan fokozódik az érdeklődés iránta. A kereslet is bővítette a piacot, miközben a régóta a piacon lévő, nagyobb hazai és külföldi márkák mellett megjelentek az újabb márkák forgalmazói is, illetve új vállalkozások is elkezdtek hajókat építeni. Ez utóbbi tendencia a vitorlás és az elektromos hajókra egyaránt igaz. Szintén jó hír, hogy egyre többen kínálnak alternatívát a kisebb befektetési összeggel rendelkező vásárlóknak is.

A fokozódó keresletre válaszul egyre népszerűbbek hazánkban a jó ár-érték arányú termékeket kínáló vállalkozások. Nagyon népszerűek például azok a belépő kategóriás hajók amik jó minőségben vonultatnak fel több típust, amelyek akár feleannyiba is kerülhetnek, mint mondjuk a nagymultú luxus kategóriákat is kiszolgálni képes gyárak modelljei. Megfelelő komfortot ígérnek, a Balatonra ideális méretet, akár kis konyhával és fekhelyekkel. Ez a napközbeni vitorlázásra, túrázásra tökéletes és még pénztárcabarát is

– mutatott rá Rápolthy Edit, kiemelve, hogy emellett az úgynevezett top réteg fejlődése is szembetűnő, akik egyre nagyobb hajókat kezdtek el vásárolni nyaraló alternatívaként vagy befektetési céllal, ez utóbbi trend látványos fejlődést hozott a nagy nemzetközi márkák hajóiban, kivételes megoldások, kifinomult és harmonikus belső terek és tágas élettér jellemzi a nagy hajókat, de a külföldi gyárak kisebb modelljei is meglepően nagy életteret kínálnak.

A jövő nagy kérdése azonban, hogy hova tud bővülni a hajópiac. Egyre nagyobb fejtörést okoz, hogy hol helyezzék el a vízi járműveiket, mert kevésnek bizonyul a kikötők száma és kapacitása.

Ezen a hétvégén mutatták be az első magyar fejlesztésű, hidrogénüzemű üzemanyagcellás kishajót is, amit egy pécsi vállalkozás, a Kontakt-Elektro Kft. fejlesztett.. Jelenleg is legalább 200 elektromos meghajtású hajó van a Balatonon, de az újonnan fejlesztett kishajóban az elektromos energiát nem akkumulátor biztosítja, hanem hidrogén üzemanyagcella. Ahogy arról korábban már mi is beszámoltunk, a hidrogén egy igen hasznos eszköz ahhoz, hogy még tisztább környezetben élhessünk a jövőben.

Ez egyértelműen a ma elérhető, legzöldebb technológia, ami a jövőbe mutat. A legfontosabb jellemzői a magas hatásfok, a megnövelt hatótáv, a gazdaságos és csendes üzemeltetés, valamint a gyors, körülbelül 3-5 perces tankolási lehetőség. A 6,2 méteres hajó nyolc személlyel akár 22 kilométeres óránkénti sebességre és 3-6 órás menetidőre is képes A hidrogén elektrokémiai elégetésével termelt villamos energia hajtja a motort, a keletkező egyetlen melléktermék pedig a tiszta víz. Teljesen automatikus működés, amelynek valamennyi üzemállapota, műszaki paramétere a kezelő monitoron lekövethetők. Biztonságos, mivel a legnagyobb gondossággal, kiváló minőségű elemekből épülő rendszer, szigorú tesztelés után kerül beüzemelésre

– magyarázta a hidrogénes hajózás előnyeit Hirth Olivér, a Kontakt-Elektro Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a tüzelőanyag-cella teljesítménye 15 kilowatt, élettartama eléri a húszezer üzemórát. A hajó 2,88 kilogramm hidrogént tárol, ami 46 kilowattóra villamos energiát jelent. A Balaton tisztaságának megőrzése érdekében az elektromos meghajtású járművek egyre fontosabb szerepet töltenek be. A hidrogén üzemanyagcellás megoldás pedig ma a legnagyobb hatótávolságú és a leghatékonyabb alternatíva.

Címlapkép: Getty Images

