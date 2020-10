Ez nehéz menet lesz: tiltakoznak a helyiek a Budapest–Balaton bicikliút építése miatt

Évek óta csúszik a fővárost és a Balatont összekötő bicikliút beruházása, Biatorbágyon az építés előtti utolsó pillanatban kezdtek szervezkedni a tervek ellen, ám közben megindult a kivitelezés. Révész Máriusz kormánybiztos csak az utóbbi napokban szembesült a konfliktussal, írja a 24.hu.



Népszavazási kezdeményezés, biciklis tüntetés, aláírásgyűjtés és egy sor beadvány: Biatorbágyon nem fogadják kitörő lelkesedéssel, hogy végre építeni kezdik a Budapest–Balaton kerékpárutat. A helyi civileknek nincs bajuk sem a biciklisekkel, sem a Dunántúlt átszelő kerékpárúttal, ám a város főutcájára tervezett nyomvonallal szemben alapvető kifogásaik vannak. Az útvonalról már évekkel ezelőtt megszületett a döntés, a helyi civilek egy csoportja azonban alig több mint két hónapja, augusztusban ébredt rá, hogy a tervek szerint az eddig is nagyon forgalmas és szűk főutcába fogják belezsúfolni a kétsávos bicikliutat.

A városba be-, és az Etyek felé kivezető szakaszokon már el is indultak a munkálatok, ugyamakkor a balatoni kerékpárútnak már több mint egy éve készen kellene lennie. 2019 decemberére csak a közbeszerzést tudták lezárni a Budaörs és Székesfehérvár közötti szakaszokra, így a befejezésre most 2022 a céldátum.

A főként Facebookon szerveződő civilek egyértelműen a városvezetést teszik felelőssé azért, mert szerintük a lakosságnak fogalma sem volt arról, hogy hamarosan olyan beruházás kezdődik, amely további helyet vesz el a szűk főutcából. Állításuk szerint az önkormányzat elhallgatta a beruházás várható következményeit, a pontos tervdokumentációt pedig egészen addig nem ismerhette meg a lakosság, amíg a civilek közzé nem tették.

Egy helyi civil társaság azt kérte, hogy tervezzék át a biatorbágyi szakaszt, amihez egy, a várost teljesen elkerülő útvonalat is javasoltak. A polgármester, Tarjáni István a helyi újságban válaszolt nyilvánosan nekik. Szerinte „hamis állítás”, hogy nem volt széles körű egyeztetés a nyomvonal kiviteli terveiről, és az sem igaz, hogy a nyomvonal forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági szempontból átgondolatlan vagy életveszélyes lenne. A polgármester szerint azért jó ötlet a városon belül vezetni a bicikliutat, mert a kerékpáros gerincvonal a belső bringás forgalom számára is hasznos lesz, és növelni fogja a kerékpározók számát.

Révész Máriusz kerékpározásért felelős kormánybiztos a 24.hu kérdésére azt mondta, csak az utóbbi napokban szembesült azzal, hogy Biatorbágyon milyen konfliktust okoz a kerékpárút. Szerinte azért lesz nehéz a kérdésben igazságot tenni, mert mindkét fél érveiben vannak megfontolásra érdemes elemek.

