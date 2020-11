Itt áll feketén-fehéren: ennyit kell gürizniük a magyaroknak egy új kocsiért

A kereseti statisztikák alapján már egy teljesen fapados Dacia Logan is csak álom lehet a szociális ellátásban dolgozóknak, mialatt ugyanennek az autónak az árát a legjobban fizetett magyar szakik kis túlzással a kisujjukból kirázzák. A Pénzcentrum most kiszámolta, hogy mire elég az egyes ágazatok dolgozóinak bére az újautó-piacon. Kiderült, hogy az átlagmagyarnak is rengeteget kell güriznie egy elfogadható felszereltségű gépjárműért.

Tudtad, hogy Magyarországon 3 millió forint alatt is lehet új autót venni? Oké, nem a legfullosabb, nem is a leggyorsabb, de A-ból B-be eljuthatsz vele úgy, hogy nem használod a tömegközlekedést - a járvány miatt tanácsos is kerülni a zsúfoltságot. Nyilván, nem mindenki engedheti meg, hogy új autóval furikázzon - a fenntartási költségekrtől nem is beszélve -, de a kép még elszomorítóbb, ha megnézzük, hogy az egyes szakmákban dolgozóknak meddig kellene melóznia a legolcsóbb, újonnan megvehető autóért is.

A Dacia Logant kerekítve 11,1 havi átlagos magyar nettó bérből lehet megvenni, de a legjobban fizetett szakiknak még fél évet sem kéne dolgoznia érte. Ellenben a szociális dolgozóknak majdnem 2 évi fizetését tenné ki a legalapabb Dacia, de az építőipari melósoknak is több mint egy évi bérét vinné el.

Egy alap Suzuki Vitaráért a szociális ellátásban dolgozóknak 3,4 évig kellene húzni az igát, ha csak az autó vételárára tennék félre a bérüket, ugyanez az építőipari melósoknak kicsivel több mint két évbe és egy hónapba telne, az átlagmagyarnak pedig 20,3 hónapba. Ugyanakkor a legjobban kereső szakiknak még egy évet sem kellene dolgoznia a magyarok kedvenc autójának legolcsóbb verziójáért.

Mialatt egy szociális ellátásban dolgozónak több mint 4,5 évi fizetéséből jönne ki az új Skoda Octavia, addig a legjobban fizetett ágazatban dolgozóknak mindez csak 14,3 havi bérét vinné el. Az átlagos bérből élőknek majdnem 27 havi jövedelme menne el az Octavia alap verziójára.

Egy új E-osztályos Mercedes 11,2 évi szociális dolgozói bért emésztene fel mialatt a top-fizetésű szakiknak ez kevesebb, mint 3 évi jövedelmét tenné ki. Az átlagmagyar több mint 5,5 évet gürizhet egy fapados E-osztályért.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy 7-es BMW-hez egy élet is kevés szociális dolgozóként, egészen pontosan 18,5 évi félretett fizetésből lehetne megvenni a legolcsóbbat. A legjobban keresőknél ez még 5 évi fizetést sem jelentene.

