Befejezték a várva várt útépítést: ez most hatalmas mérföldkő lehet

Csütörtök déltől már egy új határátlépési ponton keresztül, új nyomvonalon haladhat a forgalom Kőszeg és az ausztriai Rőtfalva között - jelentette be Hende Csaba, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke Ágh Péterrel, a térség országgyűlési képviselőjével és Básthy Bélával, Kőszeg polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatóján a beruházás helyszínén. Hende Csaba úgy fogalmazott: a több mint 1,5 milliárd forintból megvalósult, közel két kilométer hosszúságú útszakasz a 87-es főút új szakaszaként egy új határátlépési pontot hoz létre Magyarország és Ausztria között, folytatása pedig osztrák oldalon Rattersdorfot megkerülve közvetlen összeköttetést biztosít a B61-es úttal, amely az S31-es úttal kapcsolódva megkönnyíti az ausztriai és az európai gyorsforgalmi úthálózat elérését.

Az M87-es autóút építésének előkészítése "gőzerővel" folyik, és szintén előkészítés alatt áll a Szombathelyet északkeleti irányban elkerülő út megépítése, amely az M86-os autóút, az M87-es út és a 89-es utat fogja összekötni, elvezetve a bucsi és a kőszegi határátkelőhely felől érkező és az oda irányuló forgalmat. Hende Csaba szerint

az új útszakasz egyfajta "belépő pontja" annak az egyelőre még hosszabb távú tervekben szereplő - megvalósítása akár több évtizedet igényel - keleti és déli irányú M9-es fő közlekedési útvonalnak, amely egészen Debrecenig vezet és amely összeköttetésben állhat majd az egyszer szintén megépülő észak-erdélyi autópályával, illetve Szegeden keresztül a Balkán irányába is megnyitja az utat.

Ágh Péter a sajtótájékoztatón felsorolta a Kőszeget és térségét érintő, jelenleg is kivitelezés alatt álló vagy hamarosan megkezdődő fejlesztéseket, megemlítve a Kőszeg és Szombathely közötti vasútvonal korszerűsítését, a kőszegi egyházi ingatlanok 6 milliárd forintos kormányzati támogatással tervezett felújítását, a város belterületi útjainak 3 milliárd forintot igénylő felújítását, illetve kerékpárutak építését.



Az új útszakasz és határátkelési pont megnyitásával egyidőben a régi határátkelőhelyet ideiglenesen lezárták, ugyanakkor az új nyomvonal mentén magyar oldalon a munkálatok tovább folytatódnak, ezért a szakaszon sebességkorlátozást vezetnek be és a koronavírus-járvány miatt a vészhelyzet időszaka alatt a rendőrség határellenőrzést is végez - írta csütörtöki közleményében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Tájékoztatásuk szerint Kőszeg és Rőtfalva között a magyar oldalon 825 méter hosszú szakaszon épült meg az út, amelyből 625 méter új nyomvonalon készült el, a fennmaradó 200 méteren a meglévő 87-es főút régi szakaszát újították fel. 2021. június 30-ig az útépítést végző kivitelezőnek még ki kell építenie egy új útcsatlakozást a régi kőszegi határátkelő felé vezető úthoz, illetve be kell fejeznie a vízelvezető rendszer kiépítését.

Címlapkép: Getty Images