Épülhet az új szegedi Tisza-híd? Mutatjuk a legfrissebb részleteket

Ahogy a portál írja, már nagyon régi téma Szegeden, hogy mikor épülhet egy harmadik híd a Tiszán, de eddig nem sok előrelépés történt az ügyben. Most az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jelentett be egy átfogó, országos közút- és hídépítési programot, aminek a része egy új híd is, és a program előkészületei rövidesen elkezdődhetnek.

A minisztérium vasárnap közölte, hogy a kormány 82 milliárd forintot biztosít kiemelt társadalmi igényeken alapuló újabb gyorsforgalmi, főúti, települési elkerülő, csomóponti és hídfejlesztések előkészítésére. Ezzel hetvennégy újabb közútfejlesztés tervezése kezdődhet meg. A fejlesztések nagyobb része a közutakra vonatkozik, de ami itt, a megyeszékhelyen fontos, hogy Szolnokon és Szegeden épülhet új híd

- írja a lap.

Az ITM szerint a legújabb kötelezettségvállalás 2021 és 2026 között fedezi a beruházások előkészítésével kapcsolatos költségeket, csak jövőre több mint 26 milliárd forint értékben. A forrás biztosításával a projektek haladásához szükséges következő munkafázis finanszírozása, és így végrehajtása vált lehetővé. Az előkészítés esetleges további ütemeihez, később pedig a kivitelezéshez szükséges forrásokat, újabb kormánydöntésekkel lehet előteremteni.

Címlapkép: Getty Images