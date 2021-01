Kerékpárút fejlesztés kezdődik Szegeden: mutatjuk, mely szakaszon folynak munkálatok tavasztól

Ahogy a portál írja, ,ég három évvel ezelőtt nyert forrást a szegedi önkormányzat a Sziksósfürdőt Bordánnyal összekötő kerékpárút szegedi szakaszának megépítésére, de hiába volt meg a pénz, nem találtak megfelelő kivitelezőt a közbeszerzési eljárásokon, mert minden jelentkező túlságosan magas árajánlatot tett. Erre idén megoldás született, a szegedi városrész képviselője, Mihálffy Béla arról számolt be, megvan a nyertes pályázó, aki megépíti a 3,7 kilométer hosszú bicikliutat. A hírt megerősítette a beruházást koordináló városi cég, a Szegedi Pólus Fejlesztési Nkft. is.

A lap kérdésére elmondták, a nyertes cég a sándorfalvi Vízép Holding Építő és Szolgáltató Kft. lett, az építkezést várhatóan márciusban vagy áprilisban tudják megkezdeni. Beszámoltak arról is, hogy összesen 340 millió forint európai uniós és 84 millió forint önkormányzati forrást költenek a munkálatokra, ami egyébként része a város kerékpárúthálózat-­fejlesztési programjának.

Mihálffy Béla hozzátette, nemcsak az új szakasz készül el, hanem a Dorozsmától Sziksósig tartó kerékpárutat is renoválják, valamint a biztonságos közlekedés érdekében forgalomtechnikai beavatkozás is történik, hiszen átvezetik a kerékpárutat a dorozsmai templomnál lévő körforgalmú csomóponton, és így tesznek a vasúti átjáró után is, a gyalogátkelővel párhuzamosan.

