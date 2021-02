Életveszélyessé vált az alig 10 éves kilátó: lebontották, most újat szeretnének a zalaiak

Külön misét megérne, miként lehetséges az, hogy alíg tíz éve Tormaföldén, a Szent János-hegyen megépített faszerkezetű kilátó állapota mostanra annyira leromlott és balesetveszélyessé vált, hogy először lezárták, majd tavaly le is bontották. Ebben az időszakban több faluban is létesült hasonló faszerkezetű kilátótorony - amelyek közül nem egyet szintén le kellett bontani - írja a Zaol.hu.

A tormaföldei Szent János-hegy gyönyörű környezete, az ott található fügeültetvény viszont számos kirándulót vonz, és a régi kilátó is turistacélpont volt, ezért lenne szerencsés, ha újra megépülhetne.

Kaptunk visszajelzéseket, miután lebontottuk a tornyot, hogy remélik, lesz a régi helyett egy másik, ami tovább emeli a hely hangulatát, érdekességét. Emellett több rendezvénynek is helyet adott eddig is a Szent János-hegy, a kilátó környezete, ezért azt határoztuk el, hogy építeni kívánunk egy olyan új kilátótornyot, mely az időjárás viszontagságainak ellenáll, de nem csak a kilátó szerepét tölti be, hanem több funkciót kap. Terveink szerint a látogatóknak lesz lehetőségük a helyi borokat megkóstolni, helyi termékeket megismerni, vásárolni, illetve egy büfének is helyet adna a létesítmény. A hegyháton vannak borosgazdák, akik olyan minőségi borokat állítanak elő, melyek megállják a helyüket, minősítettik is borokat, így ezek kereskedelmi forgalomba kerülhetnek. Továbbá programokat is szerveznénk kínálni.

- közölte Kondákor József polgármester.

A tíz méter magas, vasszerkezetű kilátótornyot a régi helyére és alapjára tervezik. Az alsó szintjére három elárusító helyiséget alakítanának ki. Időszakos nyitvatartást terveznek, előre meghatározott időpontokban, mikor is lehetőség lenne a szolgáltatásokat igénybe venni.

A látványterv elkészült, a hatóságokkal előzetesen egyeztetnek, ugyanis muszáj a település rendezési tervét is módosítani. A fő kérdés persze az, hogy sikerül-e forrást találniuk a megépítéséhez. A teljes kialakítás becsült költsége 60 millió forint lenne.

Addig is, ilyen volt a régi torony:

Címlap kép forrása: Tormafölde honlapja