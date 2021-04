Rengeteg a figyelmetlen autós: ezekben a megyékben történt tavaly a legtöbb baleset

Elégedettségre viszont még nincs okunk, hiszen a Police.hu közleménye szerint, csak pénteken, Magyarország területén a rendőrök 27 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, melyből 5 súlyos és 22 könnyű sérüléssel végződött.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Halmosi Zsolt, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese arról számolt be, hogy tíz éve dolgozik felelős vezetőként a balesetmegelőzésben, és az elmúlt években igyekeztek elérni, hogy a közlekedési balesetben elhunytak számát évi 600 alá szorítsák. Ez azonban csak ritkán sikerült, és egyszer sem fordult elő, hogy 500 alá csökkenjen ez a szám. Mint mondta, összefogással el lehet érni azt a célt, amelyet 2050-re az Európai Unió tűzött ki: azt, hogy a tagállamok területén egyetlen ember se veszítse az életét közlekedési balesetben.

Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közlekedésrendészeti főosztályának vezetője januárban arról számolt be, hogy a múlt évben az ittasan okozott balesetek száma is csökkent, 5 százalékkal, 2019-hez képest.

A baleseti okokat tekintve nincs változás, de figyelemre méltó, hogy a balesetek 75 százaléka gyorshajtás, az elsőbbségi vagy a kanyarodási szabályok megszegése miatt történt. Így a következő évek fő feladata ennek a három fő szabálynak a betartatása lesz. A főosztályvezető kitért arra, hogy nőtt a járművezetők jogszabálykövetési hajlandósága: kevesebb közlekedési szabályt szegtek meg és kevesebben követtek el súlyos közlekedési szabálysértést.

Csökkent a balesetek száma, így a sérültek száma is

A KSH adatai szeritn az új koronavírus okozta járvány miatt elrendelt újabb korlátozások következtében 2020 IV. negyedévében a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 24, a balesetben megsérülteké 25 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A IV. negyedévben történt visszaesés mértéke (24 százalék) megközelítette a járványügyi korlátozások által leginkább érintett II. negyedévben mértet (28 százalék). A baleseti adatok alakulásában továbbra is döntő szerepet játszott a járműforgalom csökkenése. A legtöbb baleset egyébként a III., a legkevesebb pedig az I. negyedévben történt.

A IV. negyedévben bekövetkezett 3302 közúti balesetből 129 halálos, 923 súlyos, 2250 könnyű sérüléssel végződött. 2019 azonos időszakához viszonyítva ez 20, 25, illetve 23 százalékos csökkenést jelentett.

A balesetek kimenetel szerinti megoszlásában nincs számottevő változás a korábbi évekhez viszonyítva:

a halálos balesetek 3,9,

a súlyos sérüléssel járók 28,

a könnyű sérüléses balesetek 68 százalékot tettek ki.

Ha az egész évet nézzük, 2020-ban az előzetes adatok alapján összesen 13 778 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, 17 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben. Minden baleseti kategóriában nagymértékű volt a visszaesés:

a halálos balesetek száma (423) 20,

a súlyos baleseteké (4105) 15,

a könnyű sérüléssel járóké (9250) 18 százalékkal lett kevesebb.

Személysérüléses közúti közlekedési balesetben összesen 295 gyermekkorú sérült meg, 262 gyermek könnyű, 33 pedig súlyos sérülést szenvedett. 2019 IV. negyedévéhez képest 37 százalékkal csökkent azon balesetek száma, ahol gyerekek is meghaltak vagy megsérültek.

Járművezetők hibája okozta a legtöbb balesetet

2020 IV. negyedévében a balesetek 93,8 százaléka (3098 eset) a járművezetők hibája miatt következett be, ezen belül a leggyakoribb ok (36 százalék) továbbra is a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt. A járművezetők hibájából bekövetkezett balesetek száma 23 százalékkal lett kisebb, ezen belül a legnagyobb mértékben (–29 százalék) az elsőbbség meg nem adásából, valamint a szabálytalan előzésből eredő balesetek száma esett vissza.

A gyalogosok hibája miatt az előző év azonos időszakához képest 35 százalékkal kevesebb, összesen 161 baleset történt. Ezen belül 53 százalékkal kisebb lett az úttesten való szabálytalan áthaladás miatt okozott balesetek száma. A halálos kimenetelű balesetek száma összességében 20 százalékkal esett vissza. A járművezetők hibájából 24 százalékkal kevesebb, a gyalogosok hibájából 29 százalékkal több halálos kimenetelű baleset történt 2020 IV. negyedévében.

Visszaesett az ittas állapotban okozott balesetek száma

2020 IV. negyedévében 311 balesetet okoztak ittasan, 10 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ezek

63 százalékáért személygépkocsi-vezetők,

15 százalékáért kerékpárosok,

7,4 százalékáért segédmotorkerékpár-vezetők voltak felelősek.

Az autópályákon is csökkent a balesetek száma

Az autópályákon történt súlyos kimenetelű balesetek száma az átlagosnál nagyobb mértékben csökkent

2020 IV. negyedévében az autópályákon az előző év azonos időszakához képest 25 százalékkal kevesebb, összesen 97 baleset volt, ebből

a legtöbb az M3-ason (27),

a legkevesebb pedig az M30-ason és az M31-esen (1–1).

A 100 kilométernél hosszabb autópályákat vizsgálva száz kilométerre vetítve átlagosan 8,1 baleset jutott, fajlagosan

a legtöbb (14) az M1-esre,

a legkevesebb (2,8) az M6-osra.

Az összes (129) halálos baleset közül 7 történt autópályán. 2019 azonos időszakával összevetve az autópályákon történt súlyos kimenetelű balesetek száma 34, a halálosaké 22, a könnyű kimenetelű baleseteké 21 százalékkal esett vissza.

Győr-Moson-Sopron megyében volt a legkevesebb baleset

2020 IV. negyedévében megyei viszonylatban tízezer bejegyzett gépjárműre vetítve Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legtöbb baleset (9,7–9,7).

A legkevesebb baleset fajlagosan

Győr-Moson-Sopron (5,6),

Pest (5,7)

és Tolna megyében (5,9) volt.

Száz kilométer útra vetítve a legtöbb baleset Pest megyében, a legkevesebb Tolna megyében következett be. A tízezer lakosra jutó balesetek száma Vas megyében volt a legmagasabb és Nógrádban a legalacsonyabb.

