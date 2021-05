Fillérekért utazhatjuk körbe a Balatont: így spórolhatunk a kedvezményes jegyekkel

Idén nyáron már busszal is körbeutazhatjuk a Balatont kedvezményesen. A MÁV-Volán-csoport újabb szolgáltatásfejlesztésének köszönhetően május 15-től újabb jegytípusok közül választhatnak a Balaton környékére látogatók. A Balaton24 és a Balaton72 jegyek Duo változata az eddigieknél még több helyközi buszjáratra és vasúti vonalszakaszra lesz érvényes. A szintén egy vagy három napig érvényes jegyekkel a Balaton menti vasútvonalakon túl a tó térségében 123 település között közlekedő Volánbuszokon is utazhatunk.

Május 15-én debütál a Balaton24 Duo és Balaton72 Duo. A korábbiakon túl Fonyód-Lengyeltóti között is vonatozhatunk, a Volánbusz járatain pedig további 123 település között helyközi forgalomban közlekedő autóbuszokon vehető igénybe a személyszállítási szolgáltatás.

A Balaton24 Duo 1990 forintért, 26 éven aluliaknak 1390 forintért, a Balaton72 Duo jegy 4990 forintért, 26 éven aluliaknak 2990 forintért lesz elérhető. Az egy és a három napos jegyek a MÁV-START személypénztáraiban, valamint a MÁV applikációban vásárolhatók meg.

A vasúttársaság tavaly nyáron szezonális jelleggel vezette be a Balaton24 és Balaton72 jegytípust, amely 24 illetve 72 óráig korlátlan utazást biztosított a tó körüli vasútvonalon, egyúttal a Volánbusz járatain is használható volt Balatonfüred és Tihany között. Az új jegytípus nagyon népszerűnek bizonyult, a MÁV-START legkedveltebb nyári jegyterméke lett, 2020-ban közel 17 ezren vásároltak ilyet. Idén május 1-jétől érhetőek el újra a Balaton24 és Balaton72 jegyek, amelyek adott időszakra korlátlan utazást biztosítanak a Balatonnál közlekedő vonatokon, a Tapolca-Sümeg szakaszon, a balatonfenyvesi kisvasúton, valamint a Balatonfüred és Tihany között közlekedő Volánbusz járatokon is. Az eladási mutatók most is azt bizonyítják, hogy az utasok számára jó alternatívát kínál a MÁV-Volán-csoport közös jegye, május 1. óta már több mint 400 darabot értékesítettek belőle.

A MÁV-Volán-csoport mindent megtesz annak érdekében, hogy a fennálló járványhelyzetnek megfelelően, biztonságos közlekedési módot biztosítson utasainak, folyamatosan fertőtleníti a vonatokat, autóbuszokat és létesítményeket, munkatársait ellátja a szükséges védő- és fertőtlenítőeszközökkel. Továbbra is kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése mind közlekedési járműveken, valamint az állomásokon és megállóhelyeken is.

A Balaton24 és Balaton72 jegyek újbóli bevezetése hozzájárul a belföldi turizmus fellendüléséhez, valamint lehetővé teszi a többszöri jegyvásárlásból eredő kontaktusok számának csökkentését is.

Címlapkép: Getty Images

