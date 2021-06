Őrült száguldozás a Mecsek lankáin:hihetetlen, mire képes egy-egy sofőr

Ráadásul idén emelkedő tendenciáról számoltak be a szervezők. A hazai rallybajnokság versenyzői mellett idén is a baranyai megyeszékhelyre érkeztek a Historic Európa-bajnokság legjobbjai, ami igazi kuriózumot jelentett az autósport magyar rajongóinak. A HelloVidék ezúttal Bernáth Miklóst, a rendezvény főszervezőjét kérdezte.

Tavaly az új koronavírus-járvány miatt kialakult egészségügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt a Mecsek Rallye. A sorban 54. alkalommal rendezett bajnokságon a modern versenyautók mellett oldtimer gépek is száguldottak a baranyai hegyvidék izgalmas, a Mecsek Rallye hírnevéhez méltó pályáin. Az emblematikus viadal a hazai autósport egyik legnagyobb, több mint fél évszázados múltra visszatekintő versenye.

Bár tavaly a pandémia miatt elmaradt a Mecsek Rallye, de ez az egy év kihagyás új lehetőséget adott arra is, hogy újragondoljuk az egész verseny. Szerettük volna megőrizni a régi hagyományokat, de újakat is bevezetni, hogy valami felejthetetlent adjunk a résztvevőknek és látogatóknak. A fenntarthatóság és a környezetvédelem jegyében kezdtünk el gondolkodni, ami a verseny idei egyik vezérfonalát képviselte. Szerveztünk egy elektromos autókból álló flottát, ami mindkét nap az Árpád-tető előtti szakasz előtt futott. Arra gondoltunk, hogy ezek a gépjárművek néhány éven belül még ennél is nagyobb tért nyernek majd. Nagy hangsúlyt helyeztünk a szemét összeszedésére, hogy a mecseki utak a viadal idején és azután is ugyanolyan szépek és tiszták maradjanak. Terveztünk faültetést is, de ebben a kánikulai forróságban erről le kellett mondanunk

– mondta el a HelloVidék kérdésére Bernáth Miklós, az 54. Mecsek Rallye főszervezője, a PSN Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A főszervező elárulta azt is, hogy az új koronavírus-járvány miatt idén jóval nehezebb volt megszervezni a versenyt. A megmérettetést korábban rendszeresen támogató vállalkozások közül többen most a pandémiás helyzet utáni túlélésre rendezkednek be és erre költik a marketingköltséget. Ettől függetlenül igaznak bizonyult az a mondás, miszerint „sok kicsire sokra megy”. Több vállalkozó emellett barter megállapodást kötött a szervezőkkel, tehát az áru vagy szolgáltatás cserején alapuló üzletet hoztak tető alá.

A versenyt már az év elején elkezdtük szervezni, de júniusra már szépen összeálltak az apróbb részletek is. A kiadás oldal viszonylag jól kalkulálható volt az előző évek tapasztalata alapján, míg a bevételeket leginkább a városi támogatás, a szponzori bevételek és a nevezési díjak jelentették. Nem elhanyagolható azonban az a tényező sem, hogy miután ez az első nagy rendezvény Pécsett, ezért a járványhelyzet utáni felszabadulás is fontos eleme lett. A Mecsek Rallye népszerű rendezvény, amikor mintegy tízezer ember érkezik Pécsre és a környékre, akik mind szálláshelyeket foglalnak, növelve az idegenforgalmi bevételeket és a vendéglátóhelyek forgalmát is. Ahogy láttam, ebben a tekintetben is emelkedő tendenciát tapasztalhattunk

– mutatott rá Bernáth Miklós.

Az 54. alkalommal rendezett bajnokságon több mint száz versenyző állt rajthoz, ami rekordnak számít. A szervezők szerint mindez különösen a külföldiek jelentkezésében örömteli, akik két PCR teszt birtokában gyarapították mind a versenyzők, mind a résztvevők sorát.

A hazai szabályzat és a FIA útmutatása alapján a lokális szabályozást helyezték előtérbe a világjárvánnyal kapcsolatos védekezésének kialakításában. Ennek eredményeként az 54. Mecsek Rallye-n elfogadott volt a magyar állam által kibocsátott, érvényes védettségi igazolvány. Akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, azoknak a további vagy egyéb tesztelésük (PCR) nem volt szükséges.

Az első versenyt 1967-ben rendezték a Mecsek lábánál, azóta a magyar élmezőny mellett a rali nemzetközi sztárjai közül is sokan részt vettek a Mecsek Rallye-n.

Nézzük a programot

június 24.: a hivatalos tesztek napja

június 25.: gépátvételek, majd Pécs főterén, a Széchenyi téren rendezett rajtceremóniával, a versenyzők és versenyautóik bemutatásával indult az esemény. Kora este egy ismert, de az idei évre újragondolt 18.15 kilométeres szakaszon kezdett a Historic mezőny, akiket a magyar élmezőny már sötétben követett.

június 26.: reggeltől estig verseny, amikor közel 120 kilométer gyorsasági szakasszal, köztük egy megújított helyszínnel várták a versenyzőket és a nőzőket egyaránt. A záróesemény ismét a Széchenyi téren kapott helyet, egy mediterrán hangulatú estén találkozhatnak újra a szurkolók és a versenyzők.

Abszolút végeredmény:

1. Mads Östberg, Torstein Eriksen (norvég, Citroën C3 Rally) 1:12:07.1,

2. Hadik, Kertész (DVTK SE, Ford Fiesta R5) 33.6 másodperc hátrány,

3. Grzyb, Sadowski (lengyel, Škoda Fabia RAlly2) 38.2 mp h.,

4. Velenczei, Bacigal (V-V Rally Racing, Škoda Fabia Rally2) 1:38.3 p h.

Címlapkép: Getty Images