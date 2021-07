Csak óvatosan a fotózással: bírságot és feljelentést is bezsebelhet a figyelmetlen kiránduló

A magaslesek karbantartása és javítása a hivatásos vadászoknak évről évre jelentős feladatot jelent. Amellett, hogy a lesek célja az építményről történő eredményes vadászat, számos más funkciót is ellátnak. Elősegítik a mezőgazdasági és erdei vadkárok megelőzését és csökkentését, a vadállomány és a vadászterület ellenőrzését, megfigyelését, végezhetünk róla ragadozógyérítést, állománybecslést. Az egyik legfontosabb funkciója a biztonság, a biztonságos vadászat elősegítése, hiszen sík területen ezekről a berendezésekről nemcsak jobban lát a vadász, de a lövés leadása is biztonságos.

A magaslesek a területileg illetékes vadászatra jogosultak, vadásztársaságok, erdőgazdaságok tulajdonát képezik. Ők készítik és tartják karban e vadászati berendezéseket, amelyek célja, hogy a lövést biztonságosan, föld felé irányulva és pontosan lehessen leadni

- mondja Pető Zoltán, az Országos Magyar Vadászkamara, Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének titkára.

A magasleseket elsősorban vadkárveszélyes mezőgazdasági kultúrák, erdőfelújítások szélén, illetve a vaddisznóállomány apasztását segítő szórók mellett helyezik el. A magasles kihelyezéséhez, az érintett földterület tulajdonosának engedélye szükséges

- teszi hozzá.

A szakember szerint a lesek különböző kivitelezésben készülhetnek, lehetnek nyitottak, zártak, alacsonyabbak, magasabbak, ezt a helyszín adottságai, a rendelkezésre álló építőanyagok és a lest építők egyéni elképzelése határozza meg. Mint mondja, a les értéke a korától, a felhasznált anyagok és a kivitelezés minőségétől, valamint a mérettől függően tág határok között mozog kb. 50 000 forinttól több százezer forintig (vagy feljebb).

Jó, ha tudjuk, megkülönböztetünk állandósított illetve mobil vadászleseket. Egy erdőfelújítás, vagy egy mezőgazdasági terület védelmét hosszabb távon kell biztosítani, így erre a célra állandósított vadászleseket helyeznek ki, melyeket akár tetővel is ellátnak. Állandósított magasleseket találhatunk továbbá az erdőben kialakított szóróhelyek mentén. A mobil vadászlesek egy személy számára kényelmesek, könnyen mozgathatóak, gyorsan áthelyezhetőek attól függően, hogy éppen hol van rájuk szükség. Értékük a 100 000 forinttól, akár 300-400 000 forintig terjed. Rongálásuk esetén a vadgazdálkodó a rendőrség felé tesz feljelentést, a büntetés mértékének megállapítását így a hivatalos szervek végzik. A rongálás esetén kiszabható büntetés mértékét megállapítani az illetékes hatóságok hatásköre, az egyes esetek összes körülményének mérlegelése után.

A magaslesre bárki felmászhat saját felelősségére, ahol külön nem tiltják azt (van, ahol táblát tesznek ki van, ahol le is van lakatolva a zárt les ajtaja), de a vadász megérkezésekor a lest el kell hagyni, mert különben a jogszerűen folytatott vadászati tevékenységet akadályozzák, amely miatt bírság szabható ki. Természetesen a lest rongálni, azon szemetet hagyni tilos

- hívta fel a figyelmet Pető Zoltán.

Fotózni, nézelődni csak óvatosan, felelősséggel!

A Pilisi Parkerdő arra kéri azokat a természetjárókat, túrázókat, akik előszeretettel másznak fel a vadászlesekre, hogy onnan körbe nézzenek, fotókat készítsenek, esetleg megpihenjenek – mivel a fenti szabályt esetleg nem ismerik – legyenek nagyon óvatosak.

Saját felelősségükre csak akkor kapaszkodjanak fel egy-egy építményre, ha előtte meggyőződtek arról, hogy az teljesen ép, biztonságos. Mivel a vadászati tevékenység elsősorban a hajnali, illetve az esti órákban történik, így ezekben a napszakokban ne legyen kirándulásunk célpontja egyetlen vadászles sem

- hívta fel a figyelmet Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvívóje.

Címlapkép: Getty Images