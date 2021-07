Brutális pénzt költöttek fejlesztésre a nemzeti parkok: íme 6 új kihagyhatatlan nyári program

Rendkívüli volumenben valósulnak meg fejlesztések a nemzeti parkokban, ennek köszönhetően idén tovább bővül az igazgatóságok kínálata és javul a természeti környezet állapota is. számos bemutatóhely környezete szépül meg, emellett új kiállítások, tanösvények várják az érdeklődőket, valamint három új látogatóközpont is megnyitja kapuit idén

- közölte korábban az Agrárminisztérium (AM).

Csak ebben az évben 30 beruházás, illetve projekt átadása történik meg országszerte. Ezekre a létesítményekre, beruházásokra, eszközökre, élőhely-helyreállításokra összesen mintegy 8,7 milliárd forintot fordítottak az igazgatóságok. Ezen felül is folyamatosan zajlanak a fejlesztések, jelenleg több mint 100 projekt megvalósítása van folyamatban a nemzeti park igazgatóságoknál. Az operatív programokból, határon átnyúló programokból és a nemzeti forrásokból összesen 46 milliárd forintot fordítanak természetvédelmi célokra az igazgatóságok.

A fejlesztések és az állandó kínálat mellett az igazgatóságok számos különleges programmal várják a látogatókat az év során. A nagyobb rendezvényeken országszerte 30 ezer vendég fordul meg, míg a vezetett túrák több mint 20 ezer érdeklődőt vonzanak.

A látogatókat idén számos újdonság várja a hazai nemzeti parkokban. A nagyközönség például már birtokba vehette a felújított Kápolnapusztai Bivalyrezervátum látogatóközpontot, a megújított Salföldi majort és a mecseki Jakab-hegyen álló, felújított Új templom turistapihenőt. Komfortosabb környezetben kapcsolódhatnak ki a Hegyestű geológiai bemutatóhelyen, és a Csapody István Természetiskola is megújulva várja vendégeit.

A közeljövőben is számos újdonsággal találkozhatnak az érdeklődők. Éppen ezért most annak jártunk utána, hogy ebben a hónapban merre érdemes utazni, milyen programokkal várnak az egyes vadasparkok. Lássuk a listát, milyen típusú túrákon vehetünk részt.

Kenutúra a Fertő nádasában

A Fertő nyugati oldalán a nádasok, a csatornák és a nádasba záródott belső tavak élővilágát mutatjuk be egy kalandos, 6 km hosszú kenutúra alatt. Az útvonal nyomvonala a Fertő összefüggő, sűrű nádasába vágott közlekedő csatornáin haladva viszi be az érdeklődőt egy szinte zavartalan világba, a Csárdakapui-csatorna és a Kláder-tó közötti részre, ahol a figyelmes szemlélődőt megannyi csoda várja. Ezek közül is talán a legérdekesebb a rencés hínár az aranysárga virágú “rovaremésztő” rencével, a nádi énekesmadarak (nádirigó, foltos nádiposzáta, barkóscinege), nagy kócsag, a vörösgém, a szárcsa és különféle récék megfigyelésének lehetősége.

A túra kb. 3 órát vesz igénybe. Túrákon csak 6 éves kort betöltött gyermek vehet részt! A 18 év alatti jelentkezők csak szülői, tanári vagy kísérői felügyelettel vehetnek részt a programon! Előzetes bejelentkezés szükséges az info@fhnp.hu címen!

Tisza-tó kerülő e-bike túra

Indulás Tiszafüredről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság tulajdonában lévő Kemény-kastély védett parkjából, ami közvetlenül az EuroVelo kerékpárút mellett található. Az Albatrosz kikötőnél jövünk fel a Tisza-tó töltésére, ahol dél felé vesszük az irányt. Első rövid megálló rögtön az Örvényi-morotva partján egy Árpád-kori halászfalu. A megmaradt templomdomb tövében dióhéjban hallhatunk a folyamszabályozás előtti életről, hajdani halbőségről és a mostani Tisza-tóról.

Ezután Tiszaörvényen az élő folyó partján Magyarország egyetlen függőcsatornáját és az ezt kiszolgáló műemlék szivattyútelepet tekintjük meg. Tiszaszőlős és Tiszaderezs között gyalogosan pallósoron közelíthetünk meg egy betekintő állomást. Abádszalókon az Abádi-rév emlékművet tekinthetjük meg, majd a töltésen Kisköre felé lehet venni az irányt. A halak közlekedését biztosító hallépcsőnél tett rövid megálló után átkerekezhetünk a Tisza-tó létét biztosító duzzasztóművön. Sarudon ebédszünet. Poroszlón többet lehet időzni, ugyanis csónakokra szállva lehet eljutni a Tisza-tó első tanösvényéhez, a Tisza-tavi Vízi-sétányhoz, ahol testközelből egy 1,5 km hosszú pallóúton sétálva interaktív elemekkel, és különböző megfigyelő helyekről ismerkedhetünk meg a különleges vízi-világgal. A tanösvény látogatása után az utolsó 10 km-es szakszakasz következik vissza Tiszafüredre.

A túra hossza 67 km, nehézsége közepes, időtartama egész napos (kb. 8 óra). Ára 11.000 Ft/fő, amely a kerékpár használatot, a szakvezetést és a Tisza-tavi Vízi Sétány belépőjét tartalmazza. Indulás 8.00, Kemény Kastély (Tiszafüred). A szervezők kérik, hogy a túrára jelentkezők 15 perccel az indulás előtt érkezzenek meg a helyszínre! A túrára való jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé. Előzetes utalással vagy SZÉP kártyás előlegfizetéssel tudják a túra díját kiegyenlíteni. A túrára való jelentkezés google űrlap segítségével történik, mely ide kattintva érhető el.

Barangolás a Baradla-barlang tetején

Miközben mészkőhegységek belsejében barlangok alakulnak ki, a felszínen nem változik semmi? Hova tűnt az Aggteleki-tó? Miért pont Aggteleken szántottak ördögök? Hazánkban Aggtelek környékén tanulmányozhatóak legjobban a mészkőhöz kapcsolódó karsztjelenségek. Helyszín, Aggtelek, Baradla-tető. A találkozó, Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Információs iroda előtt. A túra hossza, időtartama 3 km, 1,5-2 óra. A túra előzetes bejelentkezéssel indul. Min. 5 egész jegy megváltása esetén indítanak túrát. A részt vevők maximális létszáma 30 fő. Részvételi díj 1000 Ft/fő – teljes árú, 750 Ft/fő – kedvezményes.

Górési madármentő hely lakóinak bemutatása – séta a Fekete rét és a Górési tanösvényen

Górés tanyán betekintés nyerhető a nemzeti park madárrepatriáló telepén folyó munkába bemutató volierek segítségével. A program során a Filagóriás halom tetejéről a környék természeti értékei, a természet, az ember és a táj egymásra gyakorolt hatása is megismerhető. Górés tanya mellett a fűzfákkal övezett csatornaparti gáton érhető el a Fekete-rét tanösvény, ahol pallóútról tekinthető meg a mocsár változatos élővilága. Helyszín, Egyek-pusztakócsi mocsarak bemutatóterület.

Találkozás 9:00 óra; Górés tanya. A megközelítés időjárásfüggő. Az autós megközelítést csak saját felelősségre javasoljuk! A gyalogos megközelítés 4km és kb. 50 percet vesz igénybe. Program időtartama 3 óra, a táv kb. 2 km. Részvételi díj a nemzeti parki belépőkártya (felnőtt: 1 200 Ft/fő; gyerek/diák/nyugdíjas: 600 Ft/fő; családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 2 400 Ft/család) + 1000 Ft/fő (6 év alatt ingyenes). Minimum létszám 4 fő, maximum létszám 10 fő.

Gyógynövények és gyógyteák – túra a szegedi Fehér-tónál

Az egészség megőrzését segítő, gyógyhatású, házilag is felhasználható növényeket és feldolgozásuk módját ismerjük meg túránk során és néhány gyógyteát is megkóstolhatunk. Találkozó a Tisza-völgyi Bemutatóháznál. Megközelítés az E5 úton, a 158-as km szelvénynél. Részvételi díj felnőttek esetében 2000 Ft/fő, kedvezményes jegy (gyerek, diák, MTSZ tag, MME tag) 1500 Ft/fő. A táv 3 km, időtartama 3 óra.

Naplemente szafari a Hortobágyi Vadasparkban

Esti vadasparki látogatás szafari autóval, szakvezető kíséretével, melyet a naplemente varázsol különleges hangulatúvá. Minimum létszám 4 fő/turnus, maximum létszám 7 fő/turnus. A program időtartama 1 óra 15 perc. A program időjárásfüggő és előzetes bejelentkezés szükséges, amely tehető legkésőbb a program napján 14.00 óráig a szabad helyek függvényében. A program díja 2200 Ft/fő, mely kizárólag készpénzben fizetendő a túravezetőnél. Bejelentkezés, információ a HNP Látogatóközpontnál lehetséges.

Címlapkép: Getty Images