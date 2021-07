Nem akarsz otthon ücsörögni? Mutatjuk, miért is érdemes most Kőszegre kimozdulni

Hétről-hétre – ahogy immár 40. éve hirdetik – a Kőszegi Várszínházban tényleg színre viszik a nyarat, megtöltik üres estéinket csemegének számító színházi és kultúrális produkciókkal. Nem egy saját nyári programon túl is vannak, de lesz még miért a Jurisics Vár szabadtéri színházába látogatni!

Ma este egy ősbemutatóval jelentkeznek, amit a várszínházi társulatra írtak

Július 9-én, azaz ma este saját várszínházi bemutatóval rukkolnak elő. Göttinger Pál nemcsak drámaiírói minőségben, hanem ahogy azt tőle megszokhattuk, rendezőként is jelen van a várszínházban, az idei bemutató "Az Öreghíd alatt" lesz, amelyet Sebesi Tamás és Némedi Árpád zenéjével, Máthé Zsolt dalszövegeivel Göttinger Pál írt és ő is rendez. A darab a tavalyi pandémiás helyzetben írodott, egyszer be is mutatták. 2021-ben az alkotók azonban úgy gondolták, hogy kár lenne veszni hagyni, mert ez a darab tényleg erre a kőszegi alkalmi társulatra íródott.

Az Öreghíd alatt története Észak-Írország egy tengerhez közeli, kitalált szegletében, napjainkban játszódik egy kis falu kis kocsmájában, ahol mi mást is csinálhatna a falu apraja és nagyja, minthogy beszélgetnek és isznak. Az idilli képbe azonban becsap a Ciara hurrikán és vele együtt egy sor „tragédia". A darabban Ullmann Mónika, Némedi Árpád, Kálid Artúr, Grisnik Petra, Göttinger Pál, Trokán Anna, Bálint Ádám, Epres Attila, Ecsedi Erzsébet, Sebesi Tamás és Ötvös András játszik.

Szemezgetünk a folytatásból is:

Július 12-én Péterfy-Novák Éva: Apád előtt ne vetkőzz című darabját mutatják be, Péterfy Bori és Pataki Ferenc előadásában.

Július 20-án Nejem a neten címmel Harsányi Gábor vígjátéka lesz látható.

Július 22-én Caveman-Ősember címmel - Kálloy Molnár Péter egyszemélyes stand up-jával jelentkeznek.

Július 24-én műsoron az Intim vallomások, Bánfalvi Eszter főszereplésével.

Július 28-án az Operett és Musical Est vár: Szinetár Dórával, Mahó Andreával, Csengeri Attilával és Homonnay Zsolttal.

Július 30-án Párterápia címmel az Orlai Produkció műsora lesz, Znamenák István rendezésében.

Július 31-én Miles Tredinnick: Elvis, Oltár, Miami lesz műsoron.

Augusztus 3-án Synesthesia - Tánc és kép címmel a Kőszegi Várszínház, Gergye Krisztián Társulata és a Szentendrei Teátrum közös bemutatója.

Augusztus 5-én Anthony McCarten: A két pápa című drámája fut majd: Lukács Sándor, Jordán Tamás, Molnár Piroska és Trokán Anna szereplésével.

Címlapkép: Getty Images