Horror árak a Balatonnál: ilyen luxusnyaralókat vesznek a dúsgazdak magyarok

Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, tovább erősítette a Balaton pozícióit a járványhelyzet a nyaralók piacán, ami az árak minimum tízszázalékos emelkedésével járt. Az árnövekedés rekordere a Velencei tó, ahol 35 százalékkal értek többet az ingatlanok. A kereslet növekedését jelzi, hogy a pandémiával súlyosbított tavalyi évben tíz százalékkal több nyaraló cserélt gazdát, mint a vírus megjelenése előtti időszakban. A trend folytatódott, az árak az idei első két hónapban már hat százalékkal nőttek.

A járványhelyzet nemcsak a lakóingatlan piacon hozott változásokat, de megnövekedett az érdeklődés a nyaralók és üdülőingatlanok iránt is

- összegezte az Otthon Centrum tanulmányának adatait Soóki-Tóth Gábor.

Az elemzési vezető elmondta, a járványhelyzet érezhető változásokat generált az üdülőingatlanok piacán, mivel a távmunka és a távoktatás bevezetésével komoly igény mutatkozott arra, hogy a családok a nyaralójukban töltsék a karantént.

Az igények megváltoztak

A nyaralókhoz kötődő igények köre is kibővült, az életvitelszerű lakhatási körülmények, a home office lehetőség és a jó infrastruktúra is szempontok lettek. Az ingatlannak szerkezetileg és felszereltségében is alkalmasnak kell lennie a hosszabb távú tartózkodásra, például fűtés, internethozzáférés. Népszerű lett a kétlaki életmód, és második otthonként tekintenek vásárlóik a nyaralókra

- mondta a Világgazdaságnak Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. A szakember kitért arra is, hogy egyre csábítóbb a magyarok számára az, ha egy hétvégi nyaraló egyórányi autótávolságon belüli helyezkedik el a munkahelyükhöz. De az sem kizáró ok, ha mondjuk vonatozni kell érte. Sokan keresik azt a fajta szabadságot, hogy mindennap a nyaralójukba menjenek haza

Ahogy az igények változnak, úgy az árak is

A koronavírus-járvány a magyarországi ingatlanpiacon is éreztette hatását, az elmúlt másfél évben jelentősen erősödött a kereslet a nagyobb méretű, vízközeli lakóingatlanok és lakóingatlanok építésére alkalmas telkek iránt. A járvány miatt elrendelt korlátozások és az egyre általánosabbá váló otthoni munkavégzés elterjedésének hatására sokan elkezdték keresni a tóparti ingatlanokat, ami az árakban is azonnal megmutatkozott. Emellett a 2020 során bejelentett lakásfelújítási támogatásoknak is volt egyfajta árfelhajtó hatása. A fenti folyamatok legerősebben a Balaton-környéki települések lakásáraiban jelentek meg, ahol mostanra több településen is elértük a budapesti árakat

– mondta el a HelloVidéknek Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője.

Hozzátette, az OTP legfrissebb Lakóingatlan Értéktérképe szerint Budapesten kívül a Balatonfüredi, a Fonyódi és a Siófoki a három legdrágább járás, amelyek mindegyikében meghaladja a 600 ezer forintot az átlagos négyzetméterár. A járások központi településein, a vízparthoz közeli utcákban pedig a 800 ezer forint körüli négyzetméterár sem ritka. A Velencei tónál ennél valamivel olcsóbbak a nyaralók, ott akár 500 ezer forint alatti négyzetméteráron is találhatunk jó állapotú házakat, de a partközeli utcákban ott is magasabbak az árak. A nagyobb tavaink közül a Tisza-tónál vásárolhatunk a legkedvezőbb áron nyaralót, ahol már 150-200 ezer forintos négyzetméterárakon is meglehetősen széles a kínálat, 300 ezer forintért pedig a legjobb elhelyezkedésű ingatlanok közül válogathatunk.

Használt lakás vásárlása helyett a családtámogatási kedvezményeket is kihasználva egyre többen döntenek az építkezés vagy az új építésű lakás vásárlása mellett. Ebben az esetben azonban a támogatásokon túl a dráguló alapanyagokkal és a munkaerőhiánnyal is szembe kell nézni.

A magasabb árak sok esetben az ingatlanfejlesztők fantáziáját is megmozgatják, elsősorban a Balatonnál. 2020-ban több mint 1500 lakóingatlan kapott használatbavételi engedélyt a Balaton-parti településeken, melynek közel fele Siófokon épült fel. Ennek jelentős részét értékesítési céllal, ingatlanfejlesztők építették, jellemzően többlakásos, partközeli társasházakban. Az ezekben kínált új lakások is a budapesti árakat idézik, gyakran egymillió forint feletti négyzetméterárakkal. A Balaton környéki településeken az új lakások ára az alábbiak szerint alakul:

Vidéki viszonylatban is változóak az árak

Annak sem kell feltétlenül lemondania a vízparti környezetről, akinek laposabb a pénztárcája: a Tisza-tó mellett egy négyzetméterre vetítve átlagosan 108 ezer forintért lehetett nyaralót vásárolni, és itt az éves árnövekedés sem volt vészes, csak 5 százalékkal haladta meg a 2019. évi fajlagos átlagárat. A legdrágábbnak Tiszafüred bizonyult, ahol 150 ezer forint, Abádszalókon 90 ezer forint, Tiszaderzsen viszont már csak 42 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár 2020-ban.

Hatalmas luxus, brutális árak

Persze annak is utána jártunk, milyen ajánlatok közül válogathatunk. Az árak viszont tényleg elképesztőek. A hatalmas, luxusnyaralókat több száz millióért árulják a magyarok. Az Ingatlan.com kínálatából szemezgettünk, megnéztük, hogy mit kínálnak ennyi pénzért, milyen környezetben, milyen felszereléssel adják most a legdrágább vidéki házakat.

Pátyon egy felújított, luxus villát kínálnak 649 millió forintért. A leírásban az áll, hogy az épület exkluzív építészeti megoldásokkal került kivitelezére, a felújítása nemrég fejeződött be. A két emeleten összesen négy hálószoba, egy gardrób szoba, három fürdőszoba és egy hatalmas nappali kapott helyet. A komfort érzet fokozása érdekében a következő extrák is kialakításra kerültek: edzőterem, gőzkabin, mosókonyha, télikert. De van itt még egy 10x5 méteres, fűthető, sós vízzel tölthető kültéri medence, illetve egy jakuzzi is.

Balatonszemesen egy hétvégi házas nyaraló 620 millió forintért eladó. A hirdetés szerint, hangulatos környezetben, közvetlenül a vízparton helyezkedik el a nyaraló, mely 80 méter hosszúságban csatlakozik a vízhez, partvédőművel ellátva. A telken egy 350 m2-es, 3 szintes főépület és egy 100 m2-es, 4 apartmanból álló épület található. A főépület földszintjén található 1+2 szobás lakrész, illetve a teraszról nyílik a szauna zuhanyzóval, valamint egy gondnoki lakás. A tetőtérben egy 1+1 szobás lakrész, valamint két szoba fürdőszobával. A padlástérben 2 szobás apartman került kialakításra. A vendégház 4 egyszobás, teraszos apartmant alakítottak ki, külön bejáratokkal. Az épületek fűtéséről gázkazán és konvektorok gondoskodnak.

Balaton északi partján Akaliban, a Tihanyi félsziget, nyugati panorámájával, modern mégis hagyományokat megőrző, impozáns nyaraló komplexum eladó 550 millió forintért. A leírás szerint minőségében minden luxust megtalálunk az ingatlanban. A főépület 5 hálószoba+ nappali-étkező, amerikai konyha elrendezésű, tágas, terasz kapcsolatos. Saját boros pincével. A fedett terasz közvetlen egy fűtött medence mellett helyezkedik el. 5000 m2-es parkosított kert kapcsolattal. A területen egy vendégház is helyet kapott, ahol 55m2-en 2 háló+ nappali található.

Balatonfüreden, balatoni körpanorámával rendelkező luxus villát kínálnak eladásra 461 millió forintért. A hirdetés szerint a háromszintes, 2004-ben épült ingatlan lakófelülete 360 nm. A kertkapcsolattal rendelkező alsó szinten egy télen-nyáron működő wellness részleg került kialakításra úszómedencével, jakuzzival, fürdőszobával. Ezen a szinten található a látványos, boltíves borospince, illetve tároló egységek és a gépház. A középső szinten kapott helyet a tágas nappali, amerikai konyha-étkező nagy terasszal, mely a telek lejtéséből kifolyólag szintén teraszkapcsolatos. A villaépületben helyet kapott egy elszeparált vendég apartman is: konyha-nappali, szoba, fürdőszoba. További extrák: központi porszívó, klíma, riasztó-és öntözőrendszer. A kert szépen parkosított, 5 autó beállására van lehetőség.

Tihanyban egy komplett családi házat kínálnak eladásra, 450 millióért. A 3 szintes, 5 szobás, medencés családi ház egy nádtetős, tájház jellegű ingatlan. Nappalijából és az erkélyéről csodálatos Balatoni panoráma tárul elénk. A ház télen-nyáron használható, gáz cirkó fűtéssel rendelkezik. Az ingatlan környezete autóforgalomtól mentes, csak az ott lakók közlekednek. Telken belül több gépkocsi számára fedett beálló került kialakításra.

Csopakon is 450 millióért kínálnak egy panorámás luxusingatlant. Az újszerű állapotú ház minden igényt kielégít, és rengeteg extrával várja új tulajdonosát. A teljesség igénye nélkül: padló és fal fűtés/hűtés, panorámás medence, szauna, több garázs, lift (mind a 4 szinten), riasztó és kamera rendszer, vízlágyító, öntözőrendszer, stb. A 4 szintes épület a nappalival együtt 7 szobát, 5 fürdőt rejt, kiváló élettér nagy család, vagy 2 generáció részére is.

Fövenyesen is eladóvá vált egy üdülő, 350 millió forintért, mely a Balatontól, strandtól 300m-re lévő 2900m2 telken tíz különálló ingatlan található, nyolc két szoba nappalis és kettő egy szoba nappalis ház. Az ingatlanokban külön cirkó biztosítja a fűtést és a melegvizet,külön fogyasztásmérőkkel ellátva. Az ingatlanok 2900 m2 parkosított területtel,telken belüli parkolóval rendelkeznek. Az üdülő szezonális kihasztnáltsága 90 százalék feletti. A teljes berendezés a vételár részét képzi.

