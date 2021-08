Ezt az ékkövet látnod kell: milliárdokból újul meg a monumentális kastély

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében, a NÖF (Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.) koordinációjában, összesen 60 milliárd forintból nyerik vissza régi szépségüket Magyarország jelentős műemléki helyszínei. A program keretében egyszerre valósul meg az épített örökségi értékek megőrzése és a műemlékek hiteles bemutatása.

A Nemzeti Kastély- és Nemzeti Várprogram első ütemében 30 műemlék – 18 kastély és 12 vár – újul meg nemcsak régi szépségüket nyerve vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodva, hogy adottságaikhoz méltó módon megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek.

Ilyen fel, - és megújítás alatt lévő műemlék a füzérradványi Károlyi-kastély is, amely a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt fejlesztési térségében az egyik legnagyobb turisztikai attrakció. Központi tematikája az egykori, 1930-as évekbeli kastélyszálló életének megidézése archív fotók, régi filmek, festmények, épület- és levéltári kutatások, valamint visszaemlékezések alapján.

A fejlesztés során cél, hogy a fogadó és vendéglátó terek berendezése, a parki attrakciók, illetve a kiállítási tematika is felidézzék a két világháború közötti világot, az egykori mindennapokat. A „kastélyszálló meglátogatása” jelenti a vezérmotívumot, amely végigkíséri a kastélyba érkező vendéget az épületben és a parkban is. A projekt keretében az építés-kivitelezési munkák tavaly ősszel befejeződtek. A kiállításépítés, a kastélyépület berendezése, a műtárgyak elhelyezése jelenleg is folyamatban van, hogy az idén kora őszi nyitás előtt régi pompájában fogadhassa ismét a látogatókat a füzérradványi Károlyi-kastély

- mondta el a HelloVidéknek Balaton Balázs, a NÖF Marketing és Turisztikai Igazgatóságának kommunikációs munkatársa.

A Zemplén egyik legszebb kastélya, az erdők által körülölelt, neoreneszánsz-romantikus stílusban épült füzérradványi Károlyi-kastély és csodálatos angolparkja a régió egyik legvonzóbb célpontja.

Projektelemek:

A kastélyépület jelentős része megújul, az építészeti elemek restaurálásra kerülnek.

A földszinti egykori reprezentatív terek közösségi funkciót kapnak, kialakításra kerül a fogadótér, az ajándékbolt, a jegypénztár, a rendezvényterem és a kávézó.

Az épület tereinek többsége archív fotók alapján, de modern, interaktív eszközökkel is kiegészítve kiállítótérként újul meg.

A fejlesztés keretében a kilátótorony is megújul

A kastélyparkban a korábbi rekonstrukcióból kimaradt részek kertépítészeti rendezése valósul meg, a kastély közvetlen környezete és a díszudvar a történeti források alapján kerül helyreállításra.

A fejlesztés eredményeként egy természetközeli, jól beazonosítható, egyedi vonzerővel rendelkező attrakció jön létre. A számos digitális és interaktív eszköznek, újszerű megoldásnak köszönhetően a látogatók élményszerű módon ismerhetik meg a kastély történetét és a korabeli életmódot.

Múzeumpedagógiai foglalkozások, filmvetítések színesítik a különböző célcsoportoknak kínált szolgáltatásokat.

A kulturális rendezvényekre, konferenciákra, vállalati és családi eseményekre, tréningekre érkezőket rendezvényterem, szabaduló szoba, és VR-játékok is várják, olvasható a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram honlapján.

A kastély története

A Zempléni-hegységben álló füzérradványi kastély páratlan természeti környezetben fekszik, a Pajna-domb és a Korom-hegy lábánál, az egykori Károlyi-birtokon vízmosások, források, tisztások között. Egy 1844-es leírás szerint „gyönyörű vadakkal bővelkedő erdő” terült el a kastély mellett.

A mai kastély elődjének számító épületet a 16. század végén Réthey Péter építette, az akkor még Radvány nevű településen. I. Lipót király 1686-ban báró Károlyi Lászlónak, Szatmár vármegye örökös főispánjának adományozta az uradalmat. Ezt követően a radványi kastély a Károlyi család rezidenciájaként és uradalmi gazdasági központjaként működött. Károlyi László fia, gróf Károlyi Sándor kötötte meg a Rákóczi-féle szabadságharcot lezáró szatmári békét 1711-ben. A hatalmas íróasztal, amelyen a békeszerződést aláírták, ma is ott áll a füzérradványi kastélyban.

Károlyi László fia, István ismerte fel a kastélyban rejlő idegenforgalmi lehetőséget, a radványi kastélyt luxusszállóvá alakították át, amely 1938 és 1944 között fogadta az akkori magyar felső tízezer tagjait.

A kastély leírása

A kastély első ránézésre a romantika stílusát tükrözi, ám belülről igazi itáliai reneszánsz ejti ámulatba a látogatókat. A kastély épülete átmenet a neoreneszánsz és a romantika között. Az F alaprajzú épület déli és keleti szárnya emeletes, északi keresztszárnya földszintes, ezek határolják a kőmellvéddel elzárt díszudvart.

A kastély legjellegzetesebb része a park felé néző keleti oldal főhomlokzata, mely középen loggiával és Károlyi Ede által tervezett nyolcszög alaprajzú, vékony, magas toronnyal van ellátva.

A kastélypark

A Károlyi kastély különleges klímájú angolparkja igazán mesés, és nem mellesleg 1975 óta országos jelentőségű természetvédelmi terület, Borsod-Abaúj-Zemplén megye legszebb és legnagyobb parkja. A 140 hektáros park több száz éves faóriásairól híres, látunk itt 250-300 éves tölgyeket, gyertyánokat, de a legnépszerűbb fa az 1721-ben ültetett, gigantikus Rákóczi platán a kastélyparkban csordogáló patak mellett. Közvetlenül mellette egy másik impozáns platánt is láthatunk. Ezek a különleges fák, az ország legnagyobb példányai közé tartoznak. A XIX-XX. században változatos összetételű fenyőcsoportokkal ültették be a kastélykert külső részeit, és a teraszos franciakert is ekkor épült, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a parkra.

A hatalmas platán a park dísze

A járványhelyzet alatt is látogatható a kastélypark, de természetesen megcsappant a látogatói létszáma a korábbi hoz képest. Tárlatvezetésre is lehet jelentkezni, ahol részletesen bemutatják az angolparkot, amelyet 2013-2015 között egy parkrekonstrukció keretében felújítottak, ekkor alakították ki a nagy halastavat, a közel 100 hektárnyi területen. A park ikonikus fája a tekintélyes méretű juharlevelű platán: koronájának átmérője 50 méter, törzséé 7, 5 méter, azt mondják ez az ország legnagyobb platánfája. Egyesek szerint még 1721-ben ültették, de a parkfelújításkor a botanikusok az 1840-es évekre datálták az eredetét. A látogatók nagy kedvence, és már többször felvetették az ötletek az ide járók, hogy nevezhetnék az ország fája versenyre is.

A kastély gyönyörű angolparkja a felújítás ideje alatt is díjmentesen látogatható a hét minden napján.

Téli nyitva tartás: 8.00-18.00 óra között (október 31-től)

Nyári nyitva tartás: 07.00-20.00 óra között (április 1-től)

Vezetett parktúrák indulnak keddtől vasárnapig 10:00, 12:00, 14:00 és 16:00 órakor.

Előzetes egyeztetés után egyéb időpontban is van lehetőség parktúrára: 06/70/902-3212.

Egyéni időpontok egyeztetése pénteken 12:00 óráig lehetséges.

Címlapkép: Balaton Balázs