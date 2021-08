Szörnyű baleset történt az M7-esen : nyolc ember a helyszínen életét vesztette

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint hajnali 4 óra 55 perckor borult fel egy magyar autóbusz az M7-es autópálya 70-es kilométerénél, Szabadbattyán térségében. A baleset miatt lezárták a sztráda főváros felé vezető oldalát. A forgalmat a szabadbattyáni lehajtónál leterelik a 7-es út felé, ahonnan a 63-as úti csomópontnál lehet visszatérni az M7-esre, írja az MTI.

Az Index olvasója a helyszínen járt a baleset idején, és arról számolt be, hogy Horvátországból tartott hazafelé a busz, egynapos kiránduláson vettek részt. Így idézte fel a látottakat:

Előttünk jött haza a busz a határon, egynapos kiránduláson voltak Horvátországban, ahogy mi is. A határ után láttuk meg, hogy az árokban az a busz van, amely előttünk haladt folyamatosan. Ahogy láttuk, mi történt, mi voltunk az elsők, akik megálltak segíteni a buszról. Rémes látvány fogadott. A sofőrjeik előtt le a kalappal, mentek segíteni azonnal. Tűzoltók, mentők, rendőrök nagyon gyorsan a helyszínen voltak.

Győrfi Pál elmondta az MTI-nek, hogy 17 Fejér megyei és a környező megyékből küldött egység vett részt a mentésben, a sérülteket a helyszíni ellátás után Siófokra, Veszprémbe, Székesfehérvárra és Budapestre vitték kórházba. Korábban a rendőrség még két súlyos és 46 könnyebb sérültről számolt be.

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője reggel nyolc óra után arról tájékoztatta az Indexet, hogy a buszban rekedt 14 utast a tűzoltók szabadították ki. Az ő mentésük befejeződött, illetve elszállították őket további kivizsgálásra. A többi utas saját erejéből hagyta el a járművet.

A busz átszakította a szalagkorlátot, illetve az autópálya-felüljáró hídpillérének is nekiütközött. A helyszínre érkezett egy tűzoltódaru is, amely akkor kap majd szerepet, amikor a jelenleg is zajló helyszínelés befejeződött, és megkezdődhet a műszaki mentés

- mondta el Szabó-Bisztricz Anett

A székesfehérvári hivatásos és a sárszentmihályi önkéntes tűzoltók állományába tartozó 15 tűzoltó vett részt a nagyon összetett mentésben a katasztrófavédelmi mentésirányítás vezetésével, valamint a mentőkkel és a rendőrséggel összehangoltan. A cél a bennrekedt utasok mielőbbi kimentése volt, amit az oldalára fordult jármű eleje és vége felől hajtottak végre feszítővágókkal. A szóvivő szerint a mentéskor több ülést, illetve plafonra rögzített monitort kellett kivágni ahhoz, hogy hozzáférjenek az utasokhoz. A katasztrófavédelem videót is közzétett a mentésről.

A helyszínen teljes útlezárást rendeltek el. A forgalmat a szabadbattyáni lehajtónál terelték le az autópályáról, visszatérni a következő felhajtónál lehetséges, a 63-as számú főútról.

Azt tanácsoljuk az M7-esen utazni kívánó nyaralóknak, hogy folyamatosan figyeljék az Útinform adatait indulás előtt, mivel a lezárás hossza attól is függ, hogy a műszaki mentéshez milyen megoldást választanak a szakemberek, illetve hogy a darunak mennyi helyre lesz szüksége a jármű kiemeléséhez – hívta fel a figyelmet Szabó-Bisztricz Anett.

