Fontos változás a MÁV járatain: rengeteg vidéki utazót érint

Az Okosjegyek kizárólag digitális formában, azaz a MÁV applikációban és az új ELVIRA felületén vásárolhatók meg minden szegedi InterCity-re, magában foglalva a menet- és a helyjegyet is. Mostantól már a pécsi (40-es vonal) és a debreceni/nyíregyházi (100-as vonal) vonatokra is megvásárolható az Okosjegy. Mindkét digitális platformon megtalálható a kiválasztott vonatra az eredeti, teljesárú ajánlat is, ám az olcsóbb Okosjegy is jól látható, amit kiválasztva a vásárlás a megszokott rend szerint, könnyen elvégezhető. Az Okosjegyek kiterjesztése további vonalakon is várható a jövőben. Ezzel a megoldással a vasút valós alternatívát kínál az autó, akár a telekocsi helyett, támogatva ezzel a környezetbarátabb távolsági közösségi közlekedés használatát.

Az Okosjegy ára a pécsi (40-es) vonalon közlekedő vonatokra:

Sárbogárd és Pécs, valamint Budapest és Dombóvár, Szentlőrinc vagy Pécs között másodosztályon 2399 és 2999, elsőosztályon pedig 3299 és 3699 forint.

Az Okosjegy ára a nyíregyházi (100-as) vonalon közlekedő vonatokra:

Ceglédről és Szolnokról Püspökladányba és Hajdúszoboszlóra másodosztályon 1599 és 1999 forint, elsőosztályon pedig 2199 és 2499 forint;

Budapestről Püspökladányba, Hajdúszoboszlóra és Debrecenbe; valamint Ceglédről és Szolnokról Debrecenbe és Nyíradonyba, Nyíregyházára, Nyírbátorba, Mátészalkára, Kisvárdára és Záhonyba (kivéve Cegléd-Záhony) másodosztályon 2399 és 2999 forint, elsőosztályon pedig 3299 és 3699 forint;

Ceglédről Záhonyba és Budapestről Nyíradonyba, Nyíregyházára, Nyírbátorba, Mátészalkára, Kisvárdára és Záhonyba másodosztályon 3399 és 3699 forint, elsőosztályon pedig 4299 és 4999 forint.

Az új Okosjegy 2. osztályra például Budapest és Nyíregyháza között, több mint 1200 forinttal; a Budapest és Záhony útvonalon közel 2000 forinttal, a Budapest és Pécs vagy a Budapest és Debrecen közötti szakaszra pedig több mint 1700 forinttal olcsóbb, mint a teljes árú menetjegy IC pót- és helyjeggyel.

