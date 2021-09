Készül a Budapest-Balaton kerékpárút: eltűntették a giga acéloszlopokat

A leglátványosabb és leginkább összetett beavatkozást egy székesfehérvári csomópontban végezték el, ott 12 méter magas, egytonnás acéloszlopokat és föld alatti kábeleket is át kellett telepíteniük. Kihívást jelentett az is, hogy az érintett középfeszültségű vezetékek a nagy forgalmú 7-es főutat keresztezik. Ezért rövid időszakokra az út forgalmát is meg kellett állítani, amíg a szakemberek leengedték a vezetékeket, majd az oszlopok áthelyezése után újra felhúzták azokat - írta az E.ON sajtóközleményében.

A feladatok között volt oszlopcsere, illetve több helyen át kellett helyezni a közvilágítási kandelábereket is, mert azok a tervezett kerékpárút nyomvonalában helyezkedtek el.

A munkálatokról rövid videó is készült:

Címlapkép: Getty Images