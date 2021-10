Fontos változás a menetrendben: mutatjuk, hol várható módosítás a pályafelújítások miatt

Menetrendi változások:

100-as számú, Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonal, 140 számú Budapest-Kecskemét-Szeged vonal – távolsági közlekedés:

A szegedi InterCity vonatok a Nyugati pályaudvarról 5 perccel korábban indulnak, Szegedről körülbelül 5 perccel később érkeznek a fővárosba. Az IC 700-as számú Kárász InterCity vonat Szegedre 10 perccel korábban 5:43-kor indul a Nyugati pályaudvarról, megáll Kőbánya alsón és Monoron is. Monoron átszállás biztosított a 6:28-kor Ceglédre induló 2812-es számú S50-es jelzésű személyvonatra.

A nyíregyházi kör IC-k és a záhonyi InterCity vonatok a Nyugati pályaudvarról 5 perccel korábban indulnak, vissza irányban 5 perccel később érkeznek.

A 100-as számú vonali sebesvonatok – a 6018, 6098, 6009, 6019, 6099 számú vonatok kivételével – Ceglédről indulnak Nyíregyházára és onnan oda is érkeznek. A Nyugati pályaudvarról Debrecenbe a 6018-as számú sebesvonat 10 perccel korábban 21:18-kor, a Nyugati pályaudvarról Debrecenbe a 6098-as számú sebesvonat 5 perccel korábban 22:23-kor indul. A Debrecenből a Nyugati pályaudvarra hajnali 2:31-kor induló 6009-es számú vonat az alapmenetrend szerint közlekedik. A Debrecenből a Nyugatiba 3:26-kor induló 6019-es, és a Debrecenből a Nyugatiba 4:21-kor induló 6099-es számú sebesvonat 10 perccel később érkezik.

A 6225, 6213, 16303, 1633-as számú vonatok vasárnaponként Szolnok–Újszász–

Budapest felé kerülő útirányon át közlekednek.

A 7029 és 2849, 6019 és 7039, 7009 és 2879, 6099 és 7049-es számú vonatok Cegléd és a Nyugati pályaudvar között összevont menetrend szerint közlekednek. A vonatok Monorierdő megállóhelyen nem állnak meg. A 7039-es számú vonat Monor és a Nyugati, a 2849-es 2879-es, 7049-es számú vonatok Cegléd és a Nyugati között nem közlekednek.

100a számú, Budapest–Cegléd–Szolnok vonal – elővárosi közlekedés:

A naponta közlekedő Z50-es viszonylatjelzésű zónázó vonatok a Nyugati pályaudvarról 10 perccel korábban indulnak és 10 perccel később érkeznek a Nyugatiba. A 2812-es számú S50-es vonatként Monorról indul 6:28-kor, Nyugati–Monor között nem közlekedik. A 2829, 2839-es számú vonat alapmenetrend szerint közlekedik, a 2649-es számú vonat 5 perccel később, 7:02-kor érkezik a Nyugati pályaudvarra.

A délutáni időszakban csak munkanapokon közlekedő Z50-es viszonylatjelzésű zónázó vonatok a Nyugati pályaudvarról 10 perccel korábban indulnak, Ferihegy helyett Hosszúberek-Péteri megállóhelyen állnak meg.

Hosszúberek-Péteri megállóhelyen Budapest felé reggel a 2839, 2859, 2649, 2669-es számú Z50-es vonatok állnak meg. Ezen felül a hajnali és a késő esti személyvonatok állnak meg.

A Budapest-Nyugati–Monor közötti S50-es viszonylatjelzésű személyvonatok helyett munkanapokon Üllő–Monor, hétvégi napokon Vecsés–Monor között pótlóbuszok járnak. A pótlóbuszok Hosszúberek-Péteri vasúti megállóhely helyett a 4-es számú főúton Péteri, Hosszúberek-Péteri autóbusz megállóhelyen, Vecsés-Kertekalja vasúti megállóhely helyett Vecsés, Iskola utca autóbusz megállóhelyen állnak meg. A vonatok munkanapokon napközben a Nyugati pályaudvarról 10 perccel korábban indulnak és 10 perccel később érkeznek a Nyugatiba. Hétvégenként napközben a Nyugati pályaudvarról 20 perccel később indulnak és 20 perccel korábban érkeznek a Nyugatiba.

Hajnali időszakban a személyvonatok az alapmenetrend szerint indulnak a Nyugati pályaudvarról. A késő esti 2638-as számú S50-es vonat 10 perccel korábban 22:33-kor, a 2648-as számú S50-es vonat az alapmenetrend szerint 23:43-kor indul a Nyugatiból. A főváros felé a hajnali és a késő esti vonatok az alapmenetrend szerint közlekednek. A 2629-es számú S50-es vonat 10 perccel korábban közlekedik, a Nyugatiba 5:12-kor érkezik.

A Nyugati pályaudvarról 3:43-kor induló 2640-es számú S50-es vonat nem közlekedik, a 6140-es számú személyvonat Szolnok helyett Ceglédről indul 5:03-kor Nyíregyházára. A Nyugati pályaudvarról 17:28-kor induló 2608-as számú G50-es vonat nem közlekedik.

A Kőbánya-Kispestről Kápolnásnyékre 5:57-kor induló 3810-es és a 6:57-kor induló 3812-es számú S36-os, továbbá a Kőbánya-Kispestről Székesfehérvárra 6:27-kor induló 3512-es és a Kőbánya-Kispestről 7:27-kor induló 3522-es számú G43-as vonat Üllő–Kőbánya-Kispest között, és a 3592-es számú vonat Kőbánya-Kispest–Budapest-Kelenföld között nem közlekedik.

142-es számú, Budapest–Lajosmizse vonal:

A lajosmizsei S21-es vonatok – a hajnali, illetve késő esti 2920, 2958, 2968, 2919, 2939-es számú vonatok kivételével – 5 perccel korábban indulnak a Nyugati pályaudvarról és 5 perccel később érkeznek meg a Nyugatiba.

Az alábbi vonatok felár nélkül vehetők igénybe:

a 700-as számú Kárász InterCity vonat gyorsvonati részében Budapest-Nyugati–Cegléd között,

munkanapokon a 606-os számú Bereg-Kraszna, a 616-os számú Délibáb és a 626-os számú Rétköz InterCity vonatok kijelölt kocsijai a Nyugati pályaudvar–Cegléd között,

vasárnaponként az újszászi vonalon kerülő útirányon közlekedő 6225, 6213-as számú személyvonatok.

Vonatpótló autóbusz:

Hosszúberek-Péteri–Monor vasúti szakaszon (a vonatokon és a pótlóbuszokon) felhasználható minden olyan vasúti bérlet, melynek kiindulási vagy célállomása Hosszúberek-Péteri, a rajta feltüntetett érvénytartamon belül, legfeljebb a vágányzár végéig;

A Volánbusz 512-es számú járata más útvonalon – Péteri, autóbusz-forduló és Monor, vasútállomás között – közlekedik, emiatt az 512-es számú autóbuszokon felhasználhatók az eredeti útvonalra kiadott (Hosszúberek-Péteri vmh. kiinduló vagy célállomású) Volánbusz bérletek a rajtuk feltüntetett érvénytartamon belül.

Vecsés, illetve Üllő és Monor között közlekedő pótlóbuszok Vecsés-Kertekalja vasúti megállóhelytől, illetve Hosszúberek-Péteri vasúti megállóhelytől távolabb állnak meg. Ezért a Vecsés, Iskola utca amh-en vagy Péteri, Hosszúberek-Péteri amh-en a pótlóbuszra felszálló utasok menetjegyeket az autóbusz fedélzetén pótdíj nélkül vehetik meg.

Két hétvégén külön közlekedési rend érvényes:

Október 8-án 23:30-tól 11-én 4:00-ig, illetve október 15-én 23:30-tól 18-án 4:00-ig hosszabb, a Vecsés–Üllő–Monor szakaszon lesz vágányzár, Szombatonként a nyíregyházi Intercity vonatok, vasárnaponként a nyíregyházi InterCity és egyes nyíregyházi sebesvonatok kerülő úton, Újszász felé közlekednek. Az S50-es vonatok rövidebb útvonalon, Vecsésig közlekednek, az éjszakai vonatok helyett Vecsés és Monor között közlekednek a pótlóbuszok. A Z50-es vonatok Ferihegy és Cegléd között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A távolsági személy-, illetve azok a sebesvonatok, melyek nem kerülő úton mennek, csak Ceglédig, illetve Ceglédtől közlekednek.

Minden érintett járatra rá lehet keresni a megújult Elvirában, továbbá az Android és iOS platformon is működő MÁV mobilalkalmazás menetrendi keresőjében is. A felújítással és a módosított menetrendekkel kapcsolatos információk a www.mav.hu/100a oldalon is elérhetőek.

