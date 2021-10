Drága lehet az ősz: nincs mese, ezért fizetniük kell az autósoknak

Már megindult a roham a gumisműhelyekbe, a céges, flottás ügyfelek indították el a 2021-es téli gumicsere-szezont. A Magyar Gumiabroncs Szövetség tapasztalatai szerint a privát ügyfelek jellemzően megvárják az első hidegebb napokat (amikor a nappali hőmérséklet sem megy 15 fok fölé), esetleg az első esősebb, havasabb időt. A hagyományos „szezon” elindulása általában október közepe utánra tehető, azonban az előbb említett időjárási tényezők nagyban tudják befolyásolni a képet - közölte a szövetség a Pénzcentrummal.

A szakértők szerint, aki nem szeretne hosszasan várakozni, annak érdemes mielőbb átcseréltetni a kerekeit, vagy legalább időpontot foglalni a bejáratott szervizbe nagyobb roham előtt:

Ma a legtöbb telephely már rendelkezik online időpontfoglaló rendszerrel, telefonos ügyfélszolgálattal, így könnyen és gyorsan tudnak az ügyfelek egyeztetni a műhelyekkel

- tették hozzá.

Kiemelték azt is, hogy nem árt a téli abroncsoknak, ha a nagyobb hideg beállta előtt szereltetjük fel őket. Ugyanis éjjel már sok helyen jellemző a 7 fok alatti hőmérséklet. Tartósan már nem melegszik fel annyira a levegő az év ezen szakában, hogy az nyári forróságra hevítse az aszfaltot, így azoknak az autósoknak, akik már október közepén téli gumiabronccsal járnak, már nem kell tartaniuk attól, hogy abroncsaik esetleg károsodnak.

Kérdésünkre elmondták, hogy bár egységes, országos áremelés nincs a gumisoknál, de vannak telephelyek, ahol 5-10, esetleg ezt meghaladó szolgáltatási ár drágulásra is számítani lehet az előző évihez képest. Ennek egyik oka az, hogy a képzett munkaerőhiány hosszú évek óta sújtja az iparágat, a szervizek folyamatosan küzdenek a fluktuációval. A dolgozók munkabérének emelése az egyik eszköz, amihez a legtöbb cégvezető nyúlni tud, ami eseteként meglátszik a szolgáltatási árakon is. Emellett az abroncsgyártó cégek is küzdenek a nyersanyagok folyamatos drágulásával, a szállítási költségek emelkedésével, ami néhány terméknél magával hozza az áremelést is

Sokan haza sem tudják vinni a kerekeiket

A Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint bár a vásárlók szokása eltérő az ország különböző pontjain, de a nagyobb városokban az ügyfelek egészen magas, akár 70-80 százaléka veszi igénybe az abroncshotel szolgáltatást. Ugyanis az évről évre növekvő abroncs- és felniméretek miatt egyre nehezebben tudják megoldani a végfelhasználók, hogy a kerekeket haza szállítsák, és otthon tárolják. És a szállításbeli nehézség csak az egyik szempont:

a gumiabroncs szervizekben professzionális körülmények között tárolják az abroncsokat, a szervizek döntő többsége állapotfelmérés után tisztítja is a kerekeket. Továbbá a következő szezonális csere esetén gyorsabb ügymenetre is lehet számítani, ugyanis az előre bejelentkező ügyfelek kerekeit a szerviz dolgozói előkészítik, így amikor az ügyfél megérkezik, ezzel már nem kell foglalkozni

- írta a szövetség.

Mielőtt felrakatod, ezeket ellenőrizd

Még felszerelés előtt érdemes leellenőrizni a téli kerekeinket, hogy azok egyáltalán kihúznának-e még egy szezont, vagy már csereérettek. És hogy mit kell figyelni? Röviden: a kopást és a sérüléseket.

A szövetség szerint a lelkiismeretes gumis már a leszereléskor jelzi, hogy a következő szezonban a lecserélt szettet nem lenne szerencsés visszatenni. Ilyenkor kapunk egy fél évet, hogy pénzt gyűjtsünk az új garnitúrára, utánanézzünk a vezetési szokásainknak, illetve az autónk típusának legmegfelelőbb típusnak, teszteket bogarászunk.

