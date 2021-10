Őrület, mennyiért adják ki az erdei kunyhókat itthon: megéri az erdei luxus?

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, valamint közösségi szálláshelyeken) eltöltött éjszakák száma augusztusban 2020 azonos hónapjához viszonyítva 1,9%-kal nőtt, és 1,4%-kal meghaladta a járvány kitörése előtti évi, 2019. augusztusi értéket.

A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 2020. augusztushoz mérten 50%-kal emelkedett, 2019 azonos időszakához viszonyítva 56%-kal csökkent. Az előző hónaphoz képest a belföldi vendégéjszakák száma 329 ezerrel, a külföldieké 364 ezerrel volt magasabb.

2021. augusztusban az előző év azonos hónapjához képest a belföldi vendégek száma 1,8%-kal kisebb lett, a vendégéjszakáké 1,9%-kal növekedett. A vendégszám 914 ezret, az eltöltött vendégéjszakáké 2,6 milliót ért el.

Az éjszakák 59%-át szállodákban töltötték, számuk az egy évvel korábbival közel azonos volt.

A panziókban 3,6, az üdülőháztelepeken 11,3,

a kempingekben pedig 5,3%-kal kevesebb éjszakát regisztráltak, mint tavaly augusztusban.

A közösségi szálláshelyeken a táboroztatások újraindulása miatt a forgalom kétharmadával nőtt.

Beindultak a szálláshely fejelsztések

A járványidőszakban az erdők biztonságosan látogathatók maradtak, tömegek kerestek kikapcsolódást a kirándulóhelyeken, az erdők látogatottsága országosan 25-30 százalékkal növekedett. Egyre többen döbbentek rá, hogy az egészséges élethez hozzátartozik a szabadban eltöltött idő

- jegyezte meg Szentpéteri Sándor, erdőkért felelős helyettes államtitkár.

Mint mondta, az Agrárminisztérium éppen ezért kiemelten támogatja azokat az ökoturisztikai fejlesztéseket, amelyek az ország minden szegletében, bárki számára elérhetően egészséges kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak az erdőkben. Csak az állami erdőgazdaságok az elmúlt évtizedben 50 új erdei szálláshelyet létesítettek, több mint 100-at pedig jelentős mértékben korszerűsítettek, felújítottak.

Nagy változás volt az igények terén is

A Magyar Turisztikai Ügynökség felmérése szerint, a nyári hónapokra a vidéki szálláshelyekre érkezett a foglalások 89 százaléka. Idén is a Balaton szálláshelyei a legnépszerűbbek (33%), ezt követi a Mátra - Bükk (8%) és Debrecen és térsége (7%). Nem csoda, hiszen hazánk hegy- és dombvidéki tájai, természetes környezete, illetve az ismert túraútvonalak kapcsán hatalmas az érdeklődés, ezt pedig csak tetőzte a járványhelyzet.

Egyre többen merészkednek ki a szabadba, vesznek túracipőt és indulnak erdei kirándulásra. Az elmúlt másfél évben a tapasztalatok azt mutatták, hogy jármódtól függetlenül reneszánszát éli a természetjárás, melynek elengedhetetlen kiegészítői a minőségi szálláshelyek is. A koronavírus-járvány kitörése óta egyre többen választják az elvonulást, a természetközeli pihenőhelyeket, ezzel együtt viszont az igények is megváltoztak. Ezt pedig a szálláshely tulajdonosok is érzékelték.

A koronavírus-járvány kitörésének kellős közepén, 2020 május 22-én nyitott meg a HepeHuta vendégház. A nyitás óta eltelt időszakról, tapasztalataikról, illetve a megváltozott igényekről mesélt most Farkas Mónika, a vendégház tulajdonosa a HelloVidéknek.

Mint mondták, a várakozásaikat is felülmúlta a foglalások száma, tavaly májustól októberig szinte 90-100%-os kihasználtsággal működtek. Aztán novembertől jöttek a lezárások, csak üzleti indokkal lehetett utazni, így a foglalást sokan lemondták, éppen ezért 40-50%-os volt a kihasználtságuk.

Mikor szabad volt az utazás, akkor ugyanúgy jöttek, mintha nem lett volna pandémia, mikor csak üzleti indokkal lehetett utazni, akkor nagyon visszaesett a forgalom

- emelték ki. Hozzátették, a korlátozások hatására szerencsére nem kellett speciális intézkedéseket bevezetniük. Viszont számolniuk kellett bevételkieséssel.

Természetesen volt bevételkiesés, mivel visszaesett a foglalások száma, a bevétel is csökkent. Támogatásokkal nem tudtunk élni, mivel nincsen alkalmazottunk, de jó lett volna

- részletezte Farkas Mónika. Mint mondta, ha az elmúlt két év nyarát tekinti, elmondható, hogy 100%-os kihasználtsággal zártak, ha volt is lemondás, hamar érkezett új foglalás helyette. Abszolút pozitív tapasztalatokkal gyarapodtak ezzel kapcsolatban a járványhelyzet alatt.

Az őszi téli időszakban éppen ezért arra számítanak, hogy a hétvégék biztosan elkelnek, de tovább gyarapodnak majd a hétköznapi foglalások is. Kiemelte viszont, hogy tapasztalataik szerint az igények is változást mutatnak. A legtöbben a különálló házakat keresik, jacuzzival, szaunával, illetve sok volt a szép kártyás fizetési igény is. Tapasztalataik szerint ebben az időszakban kifejezetten megnő az igény az említett extra szolgáltatásokra, így még több érdeklődőre számítanak.

Egekben az erdei szállások ára

Azok az erdei faházak, ahol nem kell lemondanunk a kényelemről, sőt egyenesen luxuskörülményekkel várnak ránk, bizony egészen magas áron hirdetik szállásaikat. Most összeszedtük azokat, ahol a természet lágy ölén kapcsolódhatsz ki úgy, hogy mindvégig komfortosan érezed magad. Mutatjuk, mennyibe kerülnek a szállások három napra, két estére, két felnőtt számára.

Montem Vendégház - Mátraszentistván

A Montem vendégház Magyarország legmagasabban fekvő településén, a Felső-Mátra természetvédelmi területén található, igazi hegyi hangulatot nyújtva mindazoknak, akik teljes kikapcsolódásra vágynak. Vendégház a mátraszentisváni sípályával szemben található. 7 db felső kategóriás szobával rendelkezik, saját ingyenes parkolóval. Minden szobához félpanziós szolgáltatás jár. A szállás különlegessége, hogy infra-, és finn szauna, valamint egy kültéri, fürdőzésre alkalmas dézsa is kialakításra került. Szobák terén két típus közül választhatunk: Deluxe vagy Classic - ez az árban és a felszereltségben is megmutatkozik. Fontos kiemelni, hogy a szálláshely nem fogad gyermekeket, így családosok nem tudnak időpontot foglalni.

Standard szoba - Franciaággyal rendelkező, kisméretű, nem pótágyazható, erkély nélküli, emeleti szoba. Kilátás a hegyekre - 70 800 Ft két éjszakára

Standard plus szoba - Nagyméretű, földszinten elhelyezkedő, pótágyazható szoba erkély nélkül - 66 600 Ft két éjszakára

Erdei Kisház Noszvaj - Síkfőkút

Erdő közepén, tóparton találjuk Síkfőkúton a házikót, ami egy kicsit az amerikai filmekben látott erdei házakra emlékeztet minket. Ahogy a szállás oldalán olvashatjuk: skandináv, retro, industrial, alpesi faház, egy kis amerikai és német beütéssel. Árak tekintetében mindenképp zsebbenyúlós választás, lássuk is mennyiért foglalhatunk.

Földszinti, nagy teraszos, tóra néző apartman (2-4 fő) - 90 000 Ft két éjszaka

Emeleti, nagy teraszos, tóra néző manzard apartman + tetőtér (2 +2 fő) - 90 000 Ft két éjszakára

A teljes nyaraló, alsó és felső szinttel 6-10 fő részére - 200 000 Ft két éjszakára.

ODU House - Verőce

A Dunakanyarban, egy csendes, eldugott környezetben találjuk meg, ráadásul 15 perc séta után máris a Duna-parton, vagy a falu központjában lehetünk. Hatalmas ablakok és pazar kilátás - ez jellemzi a verőcei házikót, amit akár egy kisebb családi nyaralás esetén akár 11 főre is kibérelhetünk. Felszereltség terén a házban két szeparált franciaágyas szoba található, a többi helységben kanapék és kiépített dobogók szolgálnak fekhelyül. A hatalmas melegben sem kell szenvednünk, hiszen a lakás légkondicionált, időtöltéshez tv és wifi is a rendelkezésünkre áll. Gyerekekkel érkező vendégek számára pedig külön gyerek felszerelést is tudnak biztosítani. A ház önellátó, jól felszerelt konyhája van. A házhoz hatalmas kert is tartozik, ahol kerti sütögetésre és főzésre is van lehetőség. Az ODU-House kényelmes elhelyezést kínál akár 11 fő részére is. Két szeparált franciaágyas szobája van, a többi fekhely kanapék és kiépített dobogók formájában valósul meg. A vendégház légkondicionált, tv-wifi van, igény szerint gyerek felszerelést is tudunk biztosítani. A ház önellátó és jól felszerelt konyhája van.

A ház két fő részére, két estére 153 308 Ft.

Ha te is inkább a színes lombú fák alatt töltődnél fel, luxuskörülmények között és az árak sem riasztanak el, akkor ezeket a helyeket ki kell próbálnod. Ha megelégszel kevesebb komforttal, akkor viszont érdemes körülnézni az olcsóbb, közösségi szálláshelyek között is. Erről korábban itt írtunk.

Címlapkép: Getty Images