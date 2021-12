Elmaradt a két ünnep közötti és a szilveszteri roham: ez igaz a balatoni szálláshelyekre is

A zalai foglalások alapján most 70-75 százalékos kapacitáslekötés prognosztizálható. Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, az alsópáhoki Kolping vezetője arról is tájékoztatta a Zaol.hu-t, hogy a karácsony sem hozott telt házat. A hagyományosan kedvelt két ünnep közti időszak magas telítettsége is elmaradt az idén, s ez igaz a balatoni szálláshelyekre is. A biztonság ellenére érzékelhető az óvatosság. Sajnálja, hogy a zalaiak kevéssé használják ki a közelükben lévő magas minőségű lehetőségeket, reméli, ez változik, ha az élet visszatér a rendes kerékvágásba.

A zalaegerszegi Termálfürdő teljes kínálatával üzemel december 31-én - tájékoztatta a megyei lapot Tóth István fürdővezető. A látogatók 19 órától hajnali kettőig vehetik igénybe a szilveszteri fürdőzést, amihez fényterápia, pezsgő és harapnivaló is jár. Az előzetes bejelentkezés alapján 100-150 főre számítanak a fürdő munkatársai, akik óránként elvégzik a szükséges tisztítási-fertőtlenítési feladataikat. Egy 22 fokos kültéri medence is üzemel a bátrabbaknak és a szaunázóknak. A fürdőbe üveget bevinni tilos, ahogy ittasan érkezni sem ajánlatos.

Lentiben az év végén többen is kihasználják a szállodák kedvező csomagajánlatait, s a hotelek szilveszteri szórakoztató programmal is készülnek. A Thermal Hotel Balance szállodában a két ünnep között és szilveszterkor is jelentős az érdeklődés.

- közölte a lappal Kárpáti Zoltán, a Lenti Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője, aki elmondta, hogy sok belföldi vendég voksol karácsony és újév között 2-3 éjszakás wellness pihenésre, így ezen időszakban közel telt házzal üzemel a szálloda, de magas a foglaltság a szilveszteri hosszú hétvégére is.

Nagykanizsán a Medgyaszay Étterem tulajdonosa, Berta Nikoletta elárulta: a szilveszteri összejövetelükre nagyon kevés belépőt értékesítettek, pedig még október végén sokan érdeklődtek náluk a program iránt.

Van, ahol elégedettek a forgalommal

A zalakarosi Men-Dan Hotel igazgatója, Czimondor Nándor maximálisan elégedett a szilveszteri foglalásokkal, hiszen napokkal ezelőtt megtelt a szálloda. Elmondta: az öt hónapos leállás persze érezhető az évükön, azt a kiesést nem lehet pótolni, de amikor nyitva lehettek, nagyon sokan foglaltak náluk szobát. Hozzátette: tudomása szerint sok vidéki szálloda van ilyen helyzetben.

Címlapkép: Getty Images