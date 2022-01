Brutális rongálás a Pilisben: vadászleseket semmisített meg a pár

A Pilisi Parkerdő közleményében írt arról, hogy a Budakeszi és Budapesti Erdészetének vadászleseit 2020 augusztusa óta folyamatosan rongálják ismeretlen elkövetők. Az erdészek eddig tizenkilenc alkalommal fedeztek fel szándékos rombolást Budapesten a II. és a XII. kerületben, illetve Solymár és Remeteszőlős határában.

Mint írták, az elkövetők különböző módon tették tönkre a magasleseket. Volt, hogy egyszerűen felborították a fából készült építményeket, a létrák fokait kettévágták, vagy éppen a les padlózatát, illetve annak tartószerkezetét gyengítették meg úgy, hogy szinte észrevehetetlenül belefűrészeltek a fadeszkákba, tartógerendákba. Más esetben a lest tartó oszlopot teljesen átfűrészelték, majd a vágás helyét sárral gondosan betapasztották, hogy az láthatatlanná váljon, így veszélyeztetve a szolgálatot végző vadászok és kirándulók, közöttük gyerekek testi épségét.

Csak az erdészek éberségének és a szerencsének köszönhető, hogy senki sem zuhant le a magasból és nem történt akár halálos áldozatot követelő vagy maradandó testi károsodást okozó baleset.

A Parkerdő azért áll értetlenül a jelenség előtt, mert az elkövetők az erdei ökoszisztéma egészséges működéséhez, az elegyes, fajgazdag erdők fenntartásához szükséges szabályozó vadászati tevékenységet teszik lehetetlenné olyan helyeken, ahol az erdők egészsége részben ennek a függvénye.

Fontos tudni, hogy a vadászlesek a biztonságos vadmegfigyelés és vadállományszabályozás eszközei, ezért azokat – elvileg – csak engedéllyel rendelkező személyek használhatják

- hívták fel figyelmet korábbi közleményükben.

Idén januárban viszont kézre kerültek a rongálók

A Telex számolt be arról, hogy egészen idén januárig nem sikerült megtalálni az elkövetőket, viszont áttörést jelentett a police.hu-n közzétett felhívás. Ebben fotókat is közöltek a rongálókról, ezután pedig többen is jelentkeztek, hogy látták a párost, így fogták el január 7-én budapesti lakásukban (tehát közel másfél évvel az első eset után) a 45 éves férfit és a 27 éves nőt. Mint írták, a rendőrség jelentős kárt okozó rongálás miatt indított büntetőeljárást ellenük, és vizsgálják, hogy van-e közük az eltűnt vadkamerákhoz.

Címlapkép: Getty Images