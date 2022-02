10 káprázatos hely a vidéki Magyarországon: ezt minden szerelmesnek látnia kell

A koronavírus-járvány 2020. márciusi hazai megjelenése és a kormány prevenciós intézkedései számos kereskedelmi szálláshelyet bezárásra kényszerítettek. 2020 első tíz hónapjában kevesebb működési egység üzemelt 2019 azonos időszakához képest, kivétel 2020. január, amikor 25-tel több volt ez aszám. A mélypont 2020. áprilisa volt. Ebben a hónapban 593 db-bal (53%-os visszaesés) kevesebb panzió és 517 db-bal (53%-os visszaesés) kevesebb szálloda működött. Azóta szerencsére visszaállt a turizmus a lezárások előtti kerékvágásba, és a szálláshelyek is magukra találnak lassan, ráadásul jelenleg védettségi igazoilványt sem kérnek a tartózkodás idejére a látogatóktól. Ezért is érdemes útra kelni.

Hazánk számtalan gyöngyszemet rejt, ahová a kisebb büdzsével rendelkezők is elruccanhatnak, akár csak egy egy-két napos kirándulásra vagy egy hosszú hétvégére, hisz a szerelmesek napja, Valentin-nap idén hétfőre esik. De mutatunk olyan kastélyszállókat is, ahol hercegnek és hercegnőnek érezhetik magukat a szerelmesek.

Az ország északkeleti, keleti régiója kevésbé ismert turisztikai szempontból, ezért most innen csemegézve mutatunk be néhány vidéki ékkövet. A teljesség igénye nélkül lássunk néhány romantikus és bájos, kevéssé ismert kelet- és észak-magyarországi desztinációt.

Utazás kisebb büdzsével

Hazánk északi és keleti csücskében azok is megtalálhatják a számításukat, akik idén nem tudnak vagy akarnak nagyon kiköltekezni egy-egy utazás alkalmával.

1. A Túr folyó vidéke

Az Öreg-Túr hazánk talán egyik legszebb szelíd-vad folyója. Felfedezése igazi kaland lehet a szerelmeseknek. A sejtelmesen csillogó zöld víztükör, a sűrű csalitos part igazi vadromantikus színhely.

A szatmár-beregi táj ékköve a kanyargós kis folyó, és még a 19. századi nagy vízszabályozások után is tartogat meglepetéseket.

A kalandtúrákat kedvelő pároknak kötelező célpont, a kajakos, kenus túrák széles választékát kínálják az érdeklődőknek. A környéken pedig valódi kulturális csemegékre is bukkanhatunk, olyanokra, mint Kölcsey síremléke, vagy az ősi kopjafás, csónak-fejfás temető Szatmárcsekén. De megnézhetjük akár Móricz Zsigmond picinyke szülőházát is Tiszacsécsén, ha két evezés között pihenni vágyunk. A Túristvándiban található, ma már múzeumként funkcionáló, de még mindig működőképes Túristvándi vízimalom pedig kihagyhatatlan gyöngyszeme a vidéknek.

2. Boldogkőváralja

A Zempléni-hegység őrzi épen maradt váraink legtöbbjét, azok között is igazi ékkő az épen maradt középkori vár Boldogkőváralja község határában.

A Hernád folyó völgyében épült a 13. század végén, és fénykorában híres családok birtokához tartozott: tulajdonosa volt az Aba-nemzetség, a Szapolyai-család, Thököly Imre vagy a Zichy-család, hogy csak néhányat említsünk.

A vár fontos része a magyar történelemnek, 1701-ben például a Habsburgok fel is robbantották, hogy ne lehessen egyik védőbástyája a később kirobbant Rákóczi-szabadságharcnak. Mára felújították, így régi fényében tündökölve várja a látogatókat.

Az ősi vár, a kastély, a kápolna, a szárazmalom, a kapubástya, a különleges tornyok és a sziklakijáró (avagy megfigyelőbástya) pazar úti cél a hazai desztinációk szerelmeseinek. A kilátás csodaszép a majd’ 250 méteres sziklaszirtről, az alant elterülő táj szépsége pedig a legszigorúbb vándorok szívét is meglágyítja. Boldogkőváralja az Országos Kéktúra útvonal egyik állomása, és a környék kedvelt túracélpontja. A várhely és környéke tökéletes helyszín ahhoz, hogy leüljünk a fűbe, és kizárjuk magunkból a mindennapok problémáit. A nap végén pedig betérhetünk a Castrum Boldua nevű középkori étterembe, ahol az ódon falak mellett ülve belekóstolhatunk a 13. századba. Ha pedig igazi csemegére vágyunk, ne hagyjuk ki a közeli Göncön készített, messze földön híres, gönci barackpálinkát sem.

3. Hejce

A Zemplén az Északi-középhegység legkeletibb tájegysége, ezért sokan nem ismerik igazán ezt a gyönyörű vidéket. Pedig sok természetjáró szerint talán ez a hegyvidék a legszebb hazánkban. Vannak ismertebb és kevésbé ismert helyei, gondoljunk csak a boráról elhíresült kis hegyi városra, Tokajra.

Ezúttal azonban egy eldugott kis zsákfalut ajánlok a romantikus együttlétre, a természetbe való visszahúzódásra, a világtól való meghitt elbújásra vágyóknak. Parasztházakból kialakított, szépséges vendégházak várják a turistákat, patak csörgedezik át a falun, a parkokban a sok zöld között pedig a helyi fafaragók szobrait láthatjuk. Van itt egy püspöki kastély is, amelyet az 1700-as években építtetett Esterházy Károly egri püspök, de hangsúlyosabbak a huszita jegyeket viselő házak, végig a patak mentén, és a természet elragadó bája.

A faluból rövid túrával megközelíthető az erdészház mellett feltörő, tiszta, hideg vizű Fehérkút-forrás 590 méter magasan, vannak ott padok és szabadtéri főzőhely is. Pár kilométerrel odébb van a 2006-ban lezuhant szlovák katonai repülőgép emlékhelye is, 42 békefenntartó vesztette ott az életét.

A falu jó kiindulási pont Vizsoly felé is, ahol a református templomban megnézhetjük az első magyar nyelvű Bibliát is, a Károli Gáspár fordította Vizsolyi-Bibliát. Nyáron pedig finom és egészséges, saját készítésű erdei mézet árulnak a helyiek az utcán.

4. Csaroda és Tákos

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye beregi vidéke teli van ismeretlen, de csodaszép látnivalókkal. A csarodai református templom a késő román kori falusi templomok egyik legszebb példája. A patak parton fekvő, virágokkal körbevett templomot a belső falait díszítő XIII. századi freskók teszik különösen érdekessé.

A Csaronda-patak által félkörívben körbeölelt kis dombon magasodó templom nyugati homlokzata fölött emelkedő körerkélyes torony tűhegyes; a környékre jellemző fazsindellyel fedett sisakban végződik. A XVII. századi református népies falfestés nyomait a külső falakon is megfigyelhetjük. Híresek az 1700-as években készült falfreskók is, a templom mellett elhelyezkedő fa haranglábból pedig csodás kilátás nyílik a tájra.

A mezítlábas Notre-Dame-ként emlegetik a nem messzi Tákos református templomát a helyiek.

A Bereg talán egyik legszebb kulturális hagyatéka ez a templom. Legősibb része 1766-ban épült. Azt tartják róla, hogy: "a nép emelte magának fából és sárból", abban az időben, amikor Mária Terézia rendelkezései megtagadták a követ és a téglát a reformáció híveitől. A tákosiak megmutatták, hogy akkor is szép templomuk lesz. A királynői utasítások ellenére megépítették abból, ami a beregi embernek bőséggel a rendelkezésére állt: fából és sárból, mint fecske a fészkét.

5. Erdőspuszták

Az Erdőspuszták összefoglaló elnevezése a Debrecen környéki erdős-tavas pusztai világnak.A Debreceni Erdőspuszták a várostól mintegy tíz kilométerre keletre, félkörívben húzódnak, és számos természeti, kulturális értéket tartogatnak. Az egykori nagy kiterjedésű gyöngyvirágos tölgyesek ma már csak kisebb-nagyobb foltokban találhatók meg, de kora tavasztól késő őszig színes botanikai élménnyel térhet innen haza a kiránduló. A változatos növényvilág változatos állatvilág kialakulását és életfeltételeit biztosítja, a madárvilág gazdagsága a legfeltűnőbb, de gyakori ezen a vidéken a vaddisznó, az őz, a nyúl és a róka is.

A kirándulók kilátótornyokból is gyönyörködhetnek a tájban, valamint rácsodálkozhatnak az Erdőspuszták 19. századi őrzőinek nomád életvitelére. Láthatjuk a földbe épített, onnan picit kiemelkedő, fűvel befedett, első pillantásra alig észrevehető, igazi történelmi kuriózumként felújított építményeket.

Aki tehát nem ódzkodik egy kis kirándulástól, a felsorolt természeti-kulturális kincseket bátran keresse fel, akár a szerelmesek napjának apropóján, akár más alkalommal. Az év minden részében van itt mit megcsodálni, az érintetlen természet közelsége mindig nagyszerű feltöltődést nyújthat bárkinek.

A turisztikai térség által kínált kulturális, egészségturisztikai és aktív kikapcsolódási lehetőségek tartalmas programot képesek biztosítani hosszabb tartózkodási idő esetén is. Debrecen kiemelése, mint ideális citybreak helyszín, a városlátogatások szerepének növelését hangsúlyozzák, ezt egészítik ki a desztináció egyéb jelentős termékei, úgy mint a világörökségi helyszín Hortobágy, az aktív- és ökoturisztikai kínálati elemekben bővelkedő Tisza-tó, vagy a Hajdúszoboszlói Hungarospa

- közölte az MTÜ munkatársa a HelloVidékkel.

6. Miskolctapolca, Barlangfürdő

Ide mindenkinek muszáj legalább egyszer ellátogatnia, mert olyan természeti kincsünk ez a gyógybarlang, amilyen az ország nyugati felében található hévízi tófürdő. Itt több százezer éves, természet alkotta barlangjáratokban fürödhetünk, élvezhetjük a vadvíz áramának kellemes masszírozását. Hallhatjuk a csillagterem sejtelmes visszhangját, és közben megcsodálhatjuk az Európában egyedülálló természeti képződmény különleges formáit.

2022. január 10-től a Miskolctapolca Barlangfürdő és Aquaterápia karbantartási munkálatok miatt zárva tart. A leállás időszakában, a 2022. január 21-23-hétvégén szárazlábas túrákkal várják a látogatókat.

A karbantartást követő nyitás időpontja az Aquaterápia gyógyászati részlegen 2022. január 24. (hétfő) 8.00 óra. A Barlangfürdő 2022. február 1. (kedd) 9.00 órától várja változatlan nyitvatartással a vendégeket.

Főúri kényelem és luxus a szerelmesek napján

A műemlék kastélyok felújítási programja folyamatosan zajlik hazánkban, de számos olyan impozáns történelmi építmény, kastély vagy várkastély található Magyarországon, amelyik manapság hotelként működik, és főúri kényelemmel, valamint exkluzív szolgáltatásokkal várja a kényeztetésre vágyó látogatókat.

7. La Contessa Kastélyhotel, Szilvásvárad

A Szilvásváradon, közel 7 hektáros ősparkban található, több mint százéves múltra visszatekintő kastélyhotel a rég letűnt idők eleganciáját kínálja, a hamisítatlan élményt az elegáns olasz bútorok és nemes anyagú függönyök teszik teljessé.

A Pallavicini őrgrófi család egykori birtokán 650 négyzetméteres wellness részleg csábítja azokat, akik egy vidéki, romantikus kastélyban pihennék ki magukat. Tradicionális török gőz és hammam kezelő - ahol fekete szappanos natúr kezelés és Hammam tápláló kezelés várja a vendégeket - és minden olyan pazar wellness szolgáltatást megtalálunk, amelyek nem hiányozhatnak egyetlen wellnessrészlegből sem. A szolgáltatások mellett a különleges domboldali elhelyezkedés, a páratlan szépségű Bükk és két panoráma üvegfal fokozza az egyedülálló élményt.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2021 nyarán a vendégek száma 11%-kal, a vendégéjszakáké pedig 14%-kal volt több, mint a 2020-as szezonban. A Mátra-Bükk turisztikai térséghez tartozó 40 település közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom Egerben van (21%), ezt követi Miskolc, Gyöngyös, Egerszalók, Bogács és Szilvásvárad.

8. Kőkapu Vadászkastély, Nagyhuta

Vadregényes erdei környezet és főúri hangulat. A svájci vadászkastélyok mintájára készült kastélyépületben a Zemplén hegyvonulatai és a kastély lábánál található csónakázó tó mesés panorámájában gyönyörködve valóban úgy érezhetjük, hogy tökéletes búvóhelyre találtunk a világ elől és ahol csendes, elegáns környezetben pihenhetünk zavartalanul távol a város zajától.

Amennyiben az időjárás kedvező és az aktív pihenést részesítjük előnyben, a környéken a Rákóczi-vár, a Vártemplom és a Megyer-hegyi Tengerszem mind olyan látnivaló, amelyek kiváló kiránduló célpontok lehetnek. Ha viszont az időjárás nem kedvez a természetjárásnak, a kastélyudvarban található Fürdőház wellness élményei garantálják a pihenést és nyugalmat.

9. Gróf Degenfeld Kastélyszálló, Tarcal

Festői környezetben, a Tokaj-hegyaljai borvidék szívében várja a kitűnő borokat, igényes kikapcsolódásra vágyó vendégeit a 100 hektáros Gróf Degenfeld szőlőbirtok központjában a kastélyszálló. A monarchia korát idéző eleganciájú, az egykori történelmi kúriából kialakított szálloda szobái a régi idők hangulatát a jelen kényelmével ötvözve nyújtanak felejthetetlen élményt.

2019-ben hazánk legszebb szőlőbirtokának választott területen 1994 óta termelnek kiváló minőségű borokat. Az irántuk érdeklődőknek a pincelátogatás és borkóstolás kihagyhatatlan élmény, mely során 5, 7 és 8 különböző bort kóstolhatnak.

A zavartalan pihenést masszázs szolgáltatások, medence és szauna, aktív kikapcsolódásként pedig teniszpálya és a francia pétanque teszi teljessé.

Az egyedülálló romantikát kedvelők lovashintózás közben még Tokaj-Hegyalja látnivalóit is megismerhetik.

A világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja borvidék az egyik legemblematikusabb része a térségnek, ahol különleges emeletes pincesorok is találhatók. Emellett aktív- és ökoturisztikai programlehetőségek, természetjárás (Megyer-hegyi tengerszem, a tarcali Áldó Krisztus szobor) és a Bodrogon, illetve a Bodrogzugban szervezett vízitúrák színesítik a kínálatot

- mondta el a HelloVidéknek az MTÜ munkatársa.

10. Kastélyhotel Sasvár, Parádsasvár

A Mátra büszkeségének is hívják a gyönyörű kastélyt, melynek parkjában tavacska is található. Az Ybl Miklós tervezte kastély volt már főúri rezidencia, gyerektábor és lepusztult, elhagyatott rom is. De feltámadt, és 1996 óta szállodaként üzemel.

Teniszpályával, medencéket, szaunát, szoláriumot és pezsgőfürdőt kínáló wellnessrészleggel, valamint magyar és nemzetközi ételeket felszolgáló, à la carte étteremmel várja vendégeit a kastély. A közelben található több ólomkristályokat előállító manufaktúra, üvegfúvó műhely és bemutatóterem, valamint a Mátra csodaszép tája is számos látnivalót kínál. A közelben található Ilona-vízeséshez mindenképp tegyünk egy gyalogtúrát, ha erre járunk, de Kékestető és Galyatető is csak pár kilométerre fekszik innen.

