Őrület, hol pihen márciusban a vidéki elit: a hosszú hétvégén kijár a luxus

Főúri kényelem és wellness – kényeztetés felsőfokon

Sok olyan impozáns történelmi építmény vagy kastély található Magyarországon, amelyik manapság hotelként működik, és főúri kényelemmel, valamint exkluzív szolgáltatásokkal várja a kényeztetésre vágyó látogatókat. De a modern, minden luxussal felszerelt, speciális tematikára épülő szállásokat is előszeretettel keresik fel a vendégek egy-egy különlegesebb alkalommal, amilyen most a márciusi hosszú hétvége is. Bemutatunk ezek közül ötöt az ország egész területéről, így mindenki kedvére kiválaszthatja a neki leginkább tetszőt.

1. Puchner Kastélyszálló, Bikal

A négycsillagos bikali Puchner Kastélyszállóban gyönyörű környezetben hétféle szálláshangulat várja mindazokat, akik egy kis kikapcsolódásra vágynak távol a város zajától. A Kastély az elegancia és a főúri életérzés megtestesítője, mintha a Habsburgok korába csöppentünk volna vissza.

A reneszánsz Palota szobáiban és lakosztályaiban a Mátyás király korabeli főúri kényelem élvezetének különleges érzését élhetjük át. A XVIII. századi francia stílusú Udvarház épülete egy korabeli fogadót idéz a fagerendák, kő és tégla hármasával. A Fürdőház a wellness imádóinak szálláshelye. A Fürdőház épületében található szobákat mediterrán hangulat jellemzi, ahonnan néhány lépcsőfokot sétálva elérhetők a kényeztető wellness szolgáltatások

A Fürdőházhoz tartozó három kétszintes, egymástól különálló épületekben található családi és privát szobák remek választás családok, baráti társaságok számára. Az épületekből a Fürdőház wellness részlegei fedett folyosón keresztül közelíthetők meg. A Középkori Óváros szobái a kastélyszállónkhoz tartozó Élménybirtokunk óvárosában találhatók. A középkor világát megidéző szobák és lakosztályok egyediségét a régi és új építészeti megoldások keveredése adja. A Liget ház egy fásított park területén helyezkedik el, a szobák nagy részéhez tágas terasz tartozik, ahová jól esik kiülni, friss levegőt szívni, feltöltődni.

Amit márciusban a hosszú hétvégén kínálnak

Puchner lakoma: A félpanziós ellátásnál többre vágyik? Kóstolja meg kétszemélyes saroglyán felszolgált Puchner lakománkat, mely ízletes középkori fogásokat tartalmaz! Részletek itt.

A félpanziós ellátásnál többre vágyik? Kóstolja meg kétszemélyes saroglyán felszolgált Puchner lakománkat, mely ízletes középkori fogásokat tartalmaz! Részletek itt. Élménybirtok belépő március 12., szombatra és március 15., keddre : reggeltől estig tartó időutazás. A kalandparkot mesterek, színészek, harcedzett lovasok és íjászok keltik életre.

: reggeltől estig tartó időutazás. A kalandparkot mesterek, színészek, harcedzett lovasok és íjászok keltik életre. Exkluzív francia vacsoraest március 14., hétfőre: Vegyen részt különleges vacsoraestünkön, ahol séfjeink többfogásos menü keretében a francia konyha ízvilágába kalauzolják el! Részletek itt.

Az akció ára: 41.600 Ft/2 fő/éj ártól érhető el.

2. Afrikai luxus életérzés a Bükkben - Bambara Hotel Prémium

Festői környezetben, az Eger melletti Felsőtárkányon, erdő ölelésében épült a Bambara Hotel, mely Afrika hangulatát hozza el a Bükkbe. A négycsillagos luxusszálloda tökéletesen valósítja meg a fekete kontinens művi változatát a félmeztelen vagy éppen népviseletbe öltöztetett kiszolgáló személyzettől kezdve a dizájnig.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2021 nyarán a vendégek száma 11%-kal, a vendégéjszakáké pedig 14%-kal volt több, mint a 2020-as szezonban. A Mátra-Bükk turisztikai térséghez tartozó 40 település közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom Egerben van (21%), ezt követi Miskolc, Gyöngyös, Egerszalók, Bogács és Szilvásvárad.

A hotel az észak-afrikai Maliban élő bambara törzstől vette a nevét, és berendezéseiben ugyanennek a törzsnek a hagyományait idézi fel. Aki szeretne belekóstolni a fekete Afrika varázslatos életérzésébe, látogasson el ide. A hotel prémium kategóriás, ennek ellenére is szinte mindig teltházas, 2022. március 13-15 között két főre két éjszakára 298 030 Ft-ba kerül reggelivel és vacsorával az árban.

3. Batthyány Kastélyszálló és Battyhány Kúria, Zalacsány

Az apró település szélén fekvő festői szépségű kastélyszálló és a közvetlenül mellette elhelyezkedő kúria szálló egy 300 éves, 6 hektáros ősparkban csalogat pihenésre, pár kilométerre Hévíztől.

A fővárost leszámítva Hévíz az ország leglátogatottabb települése, Bük a harmadik, Zalakaros az ötödik, Sárvár pedig a nyolcadik a rangsorban.

Zalacsányban a felhőtlen kikapcsolódást termálvizes élménymedence, szaunaszeánszok, grillterasz, gyermekjátszótér, lelkes animátorok által szervezett programok, számos sportolási lehetőség és persze korlátlan wellness használati lehetőség garantálja. A hajdani nemesi otthon melegét elegáns éttermükben házias ételeikkel igyekeznek visszaidézni.

A kastély közvetlen szomszédságában található nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas, 18 lyukú golfpályán a szálloda vendégeként kedvezményes áron akár golfozhatunk is.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján jelenleg Hévízen 681 szálláshely - 54 százalékuk szálloda - 4417 szobát tart fent 9764 férőhellyel. Az idei nyár Hévízen jól alakult, a tavalyihoz képest 23 százalékkal több vendéget és 27 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak.

Óriási lendületet adhat a térségnek, hogy 2021. április óta újra állami tulajdonban van a Sármellék-zalavári repülőtér, ahol elkezdődhetnek azok a fejlesztések, amelyek "soha nem látott szintugrást" eredményeznek. Sármellék lesz "a nyugat kapuja" közvetlen összeköttetésekkel, ami még több vendéget hozhat, és csökkenhet a szezonalitás.

A Batthyány Kúria a márciusi hosszú hétvégén március 14-15-én 43500 forintért kínál egy éjszakára szállást és wellness szolgáltatásokat két főre, reggelivel és vacsorával az árban.

4. Szidónia Kastélyszálloda, Röjtökmuzsaj

Ez a történelmi kastélyban működő, 4 csillagos wellness szálloda Soprontól mindössze 25 km-re és Bécstől 95 km-re fekszik. A szállodában ingyenes wellnessrészleg áll rendelkezésre.

A csodálatos, 17. századi kastélyt gyönyörű park veszi körül.

A wellnessközpontban fedett és szabadtéri medence, finn és bioszauna, valamint aromaterápiás gőzfürdő várja a vendégeket.

A holland-kerten át jutunk a főépületbe. A Kastélyépület 25 szobája 2 személyes, de kérésre pótágy vagy babaágy is behelyezhető. A 7 exkluzív kastélylakosztály már tényleg azt érezteti, hogy a kastély főúri vendégei vagyunk. A kétágyas szobák között két külön ággyal berendezett is található, a szobák egyágyas elhelyezéssel is kérhetőek. A vendégek előzetes egyeztetés után kedvenc kistermetű háziállatukat is magukkal hozhatják a hotelbe

A szállodában elsőosztályú étterem, wellnessbár, koktélbár és kávézó is található. A környéken kerékpározni, lovagolni, horgászni, golfozni, vadászni és paintballozni is lehet. A Szidónia Kastélyszálloda az Osztrák-Magyar Várszövetség tagja.

2022. március 13-15 között 101 840 forintért veheti igénybe két fő a luxus szolgáltatásokat két éjszakára.

5. Hotel Atlantis, Hajdúszoboszló

2011. július 1-én nyílt meg a testi-lelki és mentális felfrissülés új epicentruma, Hajdúszoboszló új gyöngyszeme, a Hotel Atlantis**** superior Medical, Wellness & Conference. A hotel a gyógyfürdő, az Aqua Palace közvetlen közelségében épült, attól néhány méterre. A létesítmény stílusa modern, formabontó kialakítása és eleganciája új látványt, új színfoltot képvisel, egy gigantikus és impozáns hajóra emlékeztet.

A közel 900 m2-es wellness részlegen mindenki megtalálja a számára kívánatos pihenést. A felülről természetes fénnyel megvilágított medencetérben úszó, gyógyvizes, gyermek és egy fény és élményelemekkel ellátott vízfelület segítik a gyógyulást, az ellazulást.

A medencetérből lépcsőn át kijuthatunk a kültéri medencéhez, amely körül a természetes napfürdőzéshez pihenő ágyak állnak rendelkezésre.

Hajdúszoboszlói termálvíz 1925-ben Hajdúszoboszlón mélyfúrás következtében a földből kb. 1100 méter mélységből 75°C-os meleg termálvíz tört elő. Analízisek alapján megállapítást nyert, hogy a mélyfúrásból jódos, brómos, konyhasós, hidrogénkarbonátos termálvíz tört fel. A vizsgálatok kimutatták, hogy a víz tartalmaz bitument és ehhez kötodő ösztrogént, továbbá még különböző nyomelemeket: titán, vanádium, réz, cink, ezüst, stroncium, bárium és ólom formájában. Az itt feltörő gyógy- és termálvíz összetétele egyedülálló az országban: a gerincoszlop ízületi gyulladásaira, ideggyulladások, izomfájdalmak kezelésére, sportsérülések utógondozására, de nőgyógyászati problémák orvoslására is használják.

A szálloda szauna világában megtalálhatók a finnszauna, infraszauna, bioszauna, kabinjai között a gőzkabin, jégbarlang, sóbarlang, a masszázsszobák, a hangulatos pihenőtér. A wellness órákat különféle szauna szeánszok és masszázsok, továbbá az aquafitness programok teszik teljessé és harmonikussá. Nekem is volt szerencsém megtapasztalni, hogy a fent leírtak a valóságnak megfelelnek, sőt annál is élvezetesebb lehet a kikapcsolódás, a hotel wellness részlege gyógyvizes medencékkel, medencékkel és egyéb szolgáltatásokkal kényezteti a látogatót.

A hosszú hétvégén is várják a kikapcsolódni vágyókat, superior szobájukban az elhelyezés egy éjszakára egy főnek 24 900 forintba kerül. De a saját jakuzzival rendelkező luxuslakosztályt is kipróbálhatja, aki teheti, ez 65 800 forint egy éjszakára fejenként.

