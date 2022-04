Kiszabadulási lázban ég az ország: itt tölti a húsvéti hosszú hétvégét a legtöbb magyar

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek által s (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, valamint közösségi szálláshelyeken) eltöltött éjszakák száma – elsősorban a járványügyi korlátozások miatti alacsony bázis következtében – 2022. februárban több mint négyszeresére nőtt 2021 azonos hónapjához viszonyítva. Viszont 26%-kal elmaradt a Covid19-járvány kitörése előtti, 2019. februári értéktől. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma hétszeresére emelkedett, de még így is 39%-kal kevesebb volt a 2019. azonos időszakinál.

Forrás: KSH

2022. februárban az előző év azonos hónapjához képest:

A belföldi vendégek száma öt és félszeresére, a vendégéjszakáké több mint négyszeresére növekedett. A vendégek száma 274 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 597 ezer volt. Az éjszakák 81%-át szállodákban töltötték, számuk az egy évvel korábbihoz viszonyítva mintegy hatszorosára emelkedett. A panziókban és a közösségi szálláshelyeken a forgalom 1,7, illetve 1,2-szeresére nőtt a tavaly februárihoz képest. A legnépszerűbb turisztikai régió a Balaton volt, ahol a belföldivendég-éjszakák ötödét regisztrálták.

A külföldi vendégek száma több mint kilencszeresére, a vendégéjszakáké hétszeresére emelkedett. A szálláshelyekre érkezett 194 ezer vendég összesen 485 ezer vendégéjszakát töltött el. A vendégéjszakák 87%-át szállodában töltötték, ez több mint hét és félszeres bővülés 2021 februárjához mérten. A legnépszerűbb turisztikai régió a Budapest–Közép-Duna-vidék volt, ahol a külföldivendég-éjszakák közel kétharmadát regisztrálták.

Kiszabadulna az ország

Túl a 2022-es év első hosszú hétvégéjén a Szallas.hu adataiból kiderült, hogy az ország kiszabadulási lázban ég. Utoljára 2019-ben volt márciusban szabadon foglalható hosszú hétvége, igaz, akkor csak háromnapos, szemben az idei négynapos extra pihenőidővel. Ráadásul az az esztendő folyamatos rekordokat hozott a hazai turizmusnak. Ezek a csúcsok most megdőlni látszanak: közel a 2019-es vendégszám duplája foglalt szállást a portálon az idei első hosszú hétvégére.

A pandémia soránt megtapasztalt korlátozások, a bezártság, az érzelmileg is különösen terhelt időszak súlya az elmúlt 2 évben jelentősen felerősítette az utazási kedvet

- mondta Trepess Beatrix, a portál PR-menedzsere.

A napjainkban tapasztalt bizonytalanságok valószínűleg még inkább ráerősítenek erre, azaz utazunk, amíg csak lehet. A közvetített foglalások összértéke 2,6-szorosára nőtt a 2019-es márciusi 15-ei hosszú hétvégéhez képest. Ehhez a drágulás mellett az átlagos vendég- és éjszakaszám megnövekedése is hozzájárult, hiszen idén 4 napos extra pihenőidő állt az utazók rendelkezésére. Az átlagos foglalási ár fejenként, éjszakánként 11 ezer forint volt országosan idén, 2009-hez képest ez kb. 30 százalékos növekedést jelent

- tette hozzá.

A foglalások harmada hotelbe szólt, apartmant minden negyedik alkalommal foglaltak. Vendégházat a portálon foglalók ötöde választott, 17 százalékuk panzióra tette le a voksát, 4 százalékuk pedig egyéb szállástípust keresett. Átlagosan 25 nappal előre rögzítették utazási igényünket. Budapest, Eger, Hévíz, Gyula, Szeged vonzotta a legtöbb vendéget. A belföldi úti célok toplistáján még Pécs, Hajdúszoboszló, Sárvár, Siófok és Miskolctapolca sorakoztak. A régiók közül Észak-Magyarország zsebelte be a legtöbb foglalást (21,6%), őt követte a Nyugat-Dunántúl (14,2%) és a Balaton (12,8%).

A portál adatai szerint a legnépszerűbb belföldi úti célok a március 15-ei hosszú hétvégén:

Budapest Eger Hévíz Gyula Szeged Pécs Hajdúszoboszló Sárvár Siófok Miskolctapolca

A foglalások eloszlása a top régiók között:

Észak-Magyarország: 21,6% Nyugat-Dunántúl: 14,2% Balaton: 12,8% Dél-Alföld: 11,2% és Budapest és vonzáskörzete: 11,2%

Mire számíthatunk Húsvétkor?

Már most biztatóak a húsvéti előfoglalási adatok is. A szállásfoglaló portál szerint eddig már a húsvéti foglalások közel fele érkezhetett be a korábbi évek tendenciái alapján, és már így is a 2019-es lezárt év közvetített foglalási értékével közel azonos szinten állnak.

Összességében a 2019-es évhez hasonló vagy azt meghaladó húsvétra számítunk

- mondta Trepess Beatrix, majd hozzátette, Eger, Gyula, Pécs, Hajdúszoboszló és Szeged szálláshelyei telnek majd meg valószínűleg a leghamarabb, a jelenlegi állás szerint ők a legkeresettebb úti célok húsvétkor.

A portál előrejelzése szerint a legnépszerűbb belföldi úti célok a következők lesznek az ünnepen:

Eger Gyula Pécs Hajdúszoboszló Szeged Siófok Nyíregyháza Zalakaros Hévíz Miskolctapolca

Mit mutatnak az árak?

Miután megtudtuk, hogy melyek lehetnek a top szálláshelyek a húsvéti ünnepen, így utánajártunk annak is, hogy mennyibe kerül a dobogós helyezett városokban a szálláshely. Vannak, akik már jó előre foglaltak, de mindig vannak olyanok is, akik az utolsó napokra hagyják a foglalást. Nézzük meg, mire számíthat az, aki most keresgél a szállások között. Hogy megtudjuk, milyen áron foglalhatunk az ünnepi hétvégére, a Szállás.hu portálon böngésztünk. A keresési feltételeket két felnőttre és két gyermekre állítottuk, valamint négy napra és három éjszakára. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy

Egerben a legolcsóbb szállás egy vendégház, itt két felnőtt és két gyermek négy napra és három estére, ellátás nélkül, 72 000 forintért töltheti el a húsvét hétvégét. Hotelben, ugyan ez a család 105 000 forintért tud foglalni, itt viszont már az ár reggelit is tartalmaz. A legdrágább szállások a városban hotelek voltak, az egyik 280 500 forintért kínált helyet félpanzióval, a másik 480 000 forintért, szintén félpanzióval.

Gyulán már 39 000 foritnért is találunk a keresési eredményeknek megfelelő szállást, viszont ez egy felnőttbarát szálláshely, ami azt jelenti, hogy csak 12 éves kortól fogad vendégeket. A következő találat, ami a második legolcsóbb a szálláshelyek között már 48 000 forintért kínál szállást. Az apartman fogad gyerekeket is, viszont itt sincs ellátás. Panzióban már 111 000 forintért szállhat meg egy négytagú család, de itt már a reggeli tartalmazza az árat. A legdrágább szálláshelynek is egy panzió bizonyult, itt 147 000 forintért szállhat meg két felnőtt és két gyermek, az ellátásban pedig félpanzió szerepel.

Pécsen a legolcsóbb még elérhető szállás 60 000 forintba kerül egy négytagú családnak, egy vendégfogadóban, ellátás nélkül. Egy wellness ház/panzió is kínál még szabad helyeket, 129 000 forintért, reggelivel. A legdrágább szállásokat ebben a városban is két hotel kínálja. Az egyik 253 002 forintért tud elszállásolni egy négyfős családot, reggelivel. Míg a másik 264 750 forintért, félpanzióval.

Ha megnézzük a toplistás városokat és szálláskínálatukat, akkor láthatjuk, hogy még van esély kedvezőbb áron foglalni. Az pedig, hogy mennyit szánunk a húsvéti pihenésre, mindenkinek a saját pénztárcáján múlik. Az biztos, ha el szeretnénk utazni valahová az ünnep alatt, akkor még most érdemes lefoglalni a szállásokat, hiszen az olcsóbbnak számító helyek szép lassal betelnek.

Címlapkép: Getty Images