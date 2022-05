Nem csak az übergazdag magyarok kiváltsága a hajókázás: itt még megfizethető árakat találsz

Tudtátok, hogy hazánk nagyhajózásra alkalmas vízi útjainak hossza körülbelül 1600km? Azért ez nem semmi! Vízi útjaink 85%-a állandóan, 15%-a pedig időszakosan hajózható, a hálózat hosszának 53%-a a Duna vízgyűjtő területéhez, 47%-a pedig a Tiszáéhoz tartozik. A Duna és a Tisza nagyjából párhuzamosak egymással, ám az ország területén nincsenek összeköttetésben. Az ország területén kívül is csak jelentős időveszteséggel lehet az egyik folyórendszerből a másikba átjutni. Ezt a problémát hívatott megoldani a Duna–Tisza-csatorna tervezése, de a csatorna ügye több száz éve vajúdik, nem is mostanában fog megépülni.

További hátrányt jelent a hazai hajózásban, hogy a Duna és a Tisza vízrendszerén belül a vízi út méretei nem egységesek, valamint az, hogy a két folyó vonala nem követi az áruáramlás K-Ny-i (az Északi- és a Dunántúli-középhegység iparvidékeit Budapesttel összekötő) fő irányait, hanem arra merőleges közlekedést tesznek lehetővé. Előnyösek azonban a természeti tényezők vízi utak létesítéséhez, mivel vízfolyásainkon nincsenek nagyesésű szakaszok, közöttük nem jellemzőek nagy akadályok.

Magyarország hajózásra alkalmas részei - a Vízügy tájékoztatása szerint - a Szentendrei-Duna, Dráva és a Tisza egyes szakaszai, a Bodrog, a Sebes-Körös és a Hármas-Körös vidékei valamint a Keleti-főcsatorna és a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna. Tavaink közül pedig hajóra szállhatunk hol máshol, mint a Balatonon, de a Fertő-tavon is. A vízisportok más tészta, vitorlázni, csónakázni vagy kenuzni ennél jóval több helyszínen lehet.

Lássuk a legnagyobbat: elstartolt a 176. hajózási szezon a Balatonon

A Balaton a hajózás töretlen népszerűségét mutatja, hogy az év eddig eltelt részében a szállított utasok száma 20 százalékkal felmúlja a tavalyi év hasonló időszakát. Május 14-től elstartolt a tavaszi előszezon is, azóta újabb és újabb kikötők nyitottak ki a Balatonon, és életbe lépett a tavaszi menetrend is – közölte a Balatoni Hajózási Zrt. honlapján.

Újabb és újabb települések közötti hajójáratok és sétahajók kapcsolódnak be a menetrendbe. Közlekednek már Siófok-Balatonfüred-Tihany-Tihanyrév-Balatonföldvár, valamint hétvégente Balatonboglár-Révfülöp útvonalakon is járnak települések közötti hajójáratok, emelett Balatonboglár és Révfülöp kikötőkből már sétahajózási lehetőséggel is várja az utasokat

- írta a Bahart.

A Bahart már a tavalyi évben is számos újdonsággal várta a hajózni vágyókat:

Több hajón megújultak a külső és belső burkolatok, a bútorzat és a büfétér.

A települések közötti hajójáratokon gyereksarok várja a családosokat.

A jegypénztárakban továbbra is megvásárolható a BAHART kártya több típusa, melyek jelentős kedvezményt biztosítanak a jegyek árából.

Szántód és Tihany között kompozhatunk is

A Balaton egyetlen révátkelője Szántódrév és Tihanyrév között található, ahol a kompok folyamatosan szállítják a gépjárműveket és utasokat. A kompok egész évben üzemelnek, csak szélsőséges időjárás és kedvezőtlen jégviszonyok esetén nem indulnak. A forgalmasabb időszakokban a menetrend felfüggesztésével sűrítik a járatokat.

Aktuális menetrend - Április 29. és június 16. között

Szántódrévből indul: 6:40, 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20

Tihanyrévből indul: 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 21:40

Teljes árú személyjegy 800 forint, de részletes árlistát ITT találsz!

Települések közötti balatoni hajójáratok

Ezekkel a hajójáratokkal a legfelkapottabb Balaton-parti településekre is könnyedén eljuthatunk. A hagyományos tömegközlekedéstől eltérően ráadásul extra élmény maga a hajózás, ami alatt még büfézni is lehet.

A települések közötti menetrendi hajózás május 28-tól elérhető Siófok-Balatonfüred-Tihany, Fonyód-Badacsony, Siófok-Balatonfüred-Tihany-Tihanyrév-Balatonföldvár, Balatonalmádi-Alsóörs-Tihany-Balatonfüred-Tihany, Balatonmáriafürdő-Balatongyörök-Szigliget-Badacsony, Keszthely-Balatongyörök-Balatonmáriafürdő, Balatonboglár-Révfülöp és Balatonlelle-Balatonboglár-Badacsony útvonalakon, valamint június 11-től Balatonboglár-Balatonlelle-Balatonszemes-Balatonföldvár útvonalon is.

Négyféle díjzónát határoztak meg, attól függ tehát, honnan hová szeretnénk hajózni, hogy mennyibe kerül ez a vízi utazás. Retúrjegy is váltható, természetes van diák- és nyugdíjaskedvezmény, külön díj ellenében (1000 forintért) még biciklit és kutyát (500-1500 forint) is lehet szállítani a hajókon.

Jegyárak 2022-ben

Teljesárú: 1600 - 2200 Ft

Családi jegy (2 felnőtt + 14 év alatti gyerek): 4320 - 5940 Ft

Még részletesebb friss árlistát ITT találsz!

Séta- és nosztalgiahajózás már az előidényben is

Szinte valamennyi balatoni kikötőből indulnak sétahajók, ahonnan aztán megcsodálhatjuk a Balaton és a part menti látnivalókat is. Külön befizethetjük magunkat egy naplementés sétahajózásra, vagy „romantikus” badacsonyi hajókázásra. A sétahajók május 28-tól elérhetőek Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Badacsony, Balatonmáriafürdő, Balatonalmádi, Balatongyörök, Balatonlelle, Balatonboglár és Révfülöp kikötőinkből, valamint június 11-től Balatonföldvár kikötőből is.

Az alap: az 1 órás sétahajózás ára 2022-ben

Teljesárú: 2100 Ft

Gyermekjegy: 1050 Ft

Még részletesebb friss árlistát ITT találsz!

Buli a Balaton közepén

Ha többre vágysz, mint egy hagyományos disco vagy szórakozóhely, bulizhatsz akár a Balaton közepén! DJ-vel, fényekkel, balatoni panorámával, mai zenékkel és retro slágerekkel várnak a fedélzeten. A hajók a program végén az induló állomásokra érnek vissza. Természetesen itt is működnek büfék.

A bulihajók 2022. július 2-től indulnak 9 kikötőből: Siófokról, Balatonfüredről, Balatonlelléről, Balatonboglárról, Fonyódról, Keszthelyről, Balatongyörökről, Badacsonyból és Révfülöpről.

4 éves kortól egységes a díjszabás, 2600-3200 forintba kerül a bulizás, attól függ, hány órára szeretnénk kikapcsolódni.

Hajókázni a Tisza-tavon is lehet

Magyarország második legnagyobb tava, a 45 éve létrehozott Tisza-tó. Különleges, vadregényes szakasza ez a Tiszának, ami mind élővilágában, mind vízrajzában nagyon hasonlít a Tisza szabályozása előtti állapotára. A varázslatos Tisza-tó, a Hortobágyi Nemzeti Park része. Mesébe illő tájaival rengeteg izgalmas lehetőséget tartogat azok számára, akik szeretnék megismerni ezt a különleges, mesterségesen kialakított, mégis saját ökoszisztémával rendelkező környezetet.

Kisköre a nyaralóhajók déli báziskikötője, ettől a ponttól egyelőre csak észak felé hajózhatunk a Tiszán. A tiszalöki vízlépcsőig például 27 kilométeren keresztül csodálhatjuk a Tisza-tó fenséges látképét. Ezen az útvonalon két nagy sziget található, a háromszög alakú Aranyosi-sziget és a csónak formájú Buláti-sziget. A Tisza-tavon emellett közel 1000 sziget található, amelyek csónakkal, kenuval vagy kajakkal közelíthetőek meg. A hajózás közben pedig érdemes megpihennünk a szabadstrandon vagy a számos étterem, bisztró valamelyikében, amelyek a partközelben várják a látogatókat.

A menetrendszeri szezon majd csak nyáron indul be, jelenleg még nem elérhető ez a szolgáltatás! (https://hajokirandulas.hu/tiszacsege/) Tavaly júliusban indult a szezon, az akkori jegyárak pedig a következőképpen alakultak:

• Felnőtt: 1 500 Ft / fő

• Gyermek (4-18 év) és nyugdíjas: 1 000 Ft / fő

• 3 éves korig díjmentes

Sétahajó kirándulás a Tisza-tavon

Kishajós kirándulások is indulnak a Tisza-tavi Ökocentrum kikötőjéből. A tavasztól őszig igénybe vehető, 50 perces túra alkalmával megismerkedhetnek a Tisza-tó növény-és állatvilágával. Egy kishajó szállítókapacitása maximum 12 fő. A kishajós kirándulás szabadtéri program, mely borult vagy esős időben is elindul (kivéve vihar vagy erős széllökések), ezért időjárástól függően esernyő, esőkabát szükséges lehet! A kishajós kirándulások 10 és 18 óra között minden egész órakor indulnak.

Az alaptúra útvonala: Kisköre kikötő (403 Fkm) – Dinnyéshát – IV. sz öblítő csatorna – Bere felső holt Tisza – Abádi kikötő- -(Kalóz sziget) – Bere alsó Holt Tisza- Kisköre kikötő (minimum 2 óra)

Túra 12 személyes túrahajóval

1 óra: 25 ezer Ft

2 óra: 40 ezer Ft

A tavakon túl, a folyókon is van hajós élet!

Az ország számos hazai folyóparti településén is vannak kikötők, ahonnan szerveznek hajókirándulásokat: Szegedtől Szolnokon át Szentendréig. A teljesség igénye nélkül ezekből is hozunk párat, szintén aktuális árakkal!

Tokaji sétahajózás

Az 50 perces hajóút során hajó a Bodrog folyón halad Tokaj városa mellett, ott visszafordul, majd a Tiszán a strandig megy és ugyanott köt ki.

Helyszínen megvásárolható jegyárak:

Teljesárú/felnőtt 1.990 Ft/fő

Kedvezményes (18 éves korig és 65 éves kortól) 1.690 Ft/fő

Családi (2 felnőtt, max. 3 gyerek 18 éves korig) 4.990 Ft/család

Csoportos teljesárú/felnőtt (min. 15 főtől) 1.790 Ft/fő

Csoportos diák-nyugdíjas (min. 15 főtől) 1.490 Ft/fő

Szegedi sétahajózás

Az 1 órás sétahajójárat a Roosevelt- téri kikötőből indul. A hajó Szeged belvárosa mellett, a két híd érintésével halad egészen a Maros torkolatig, ott megfordul, majd az árvízi emlékmű és a Boszorkánysziget után visszatér a kikötőbe.

Helyszínen megvásárolható jegyárak:

Teljes áru menetjegy: 1.990 Ft/ fő

Kedvezményes menetjegy (18 éves korig és 65 éves kortól): 1.690 ft / fő

Családi jegy 1-3 gyerek: 4.990 Ft

Csoportos felnőtt (min 15 fő) menetrend szerinti: 1.790 Ft

Csoportos diák-nyugdíjas (min 15 fő) menetrend szerinti: 1.490 Ft

Sétahajózás Szentendrére

2022. április 29 - október 2. között péntek-szombat-vasárnap indulnak a sétahajók

Helyszínen megvásárolható jegyárak:

FELNŐTT: 3.500 FT / Retúr: 5.500 Ft

GYEREK: (2 - 12 év között) 1.750 FT / Retúr: 2.750 Ft

NYUGDÍJAS / DIÁK (nyugdíjas és diákigazolvány szükséges) 2.800 FT / Retúr: 4.400 Ft

REGISZTRÁCIÓS / 2 ÉV ALATTI GYERMEK INGYENES INGYENES

