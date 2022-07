Magyarország rejtett kincsei: íme néhány csodaszép parkerdő, amit eddig biztosan nem fedeztél fel

Az április 30-án Békéscsabán, a Körösök Völgye Natúrparkban indult eseménysorozat legfontosabb küldetése, hogy egyrészről megmozgassák a helyszínre látogatókat, másrészt pedig lehetőséget teremtsenek egy-egy natúrpark számára, hogy rendezvényeiken mind a helyiek, mind a turisták megismerhessék az adott táj természeti, kulturális vagy épített örökségét. További fontos cél, hogy edukációs programokkal kialakítsák a fiatalok környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó szemléletmódját is.

Mi a natúrpark? A natúrpark helyi közösségek által létrehozott tájszintű együttműködés, melynek célja az érintett tájak természeti és kulturális örökségének a megőrzése, bemutatása és a vidék fejlődését elősegítő hasznosítása. A natúrpark az integratív védelem elvére építve a tájat és a természetet nem a tájban élő embertől, hanem azt vele együtt hasznosítva kívánja védeni.



A családi napok legfontosabb eleme, hogy a helyi adottságokat kihasználva minél több aktív sportolási lehetőséget kínáljon az érdeklődőknek, mint például vezetett gyalog-, kerékpár- és kenutúrák, futóversenyek, egyes helyszíneken pedig lovas, SUP, e-sport és lövészeti programok egészítik ki a klasszikus mozgásformákat.

A túraútvonalak tekintetében hosszú, illetve a kisgyerekesek számára könnyen teljesíthető rövid túrákkal egyaránt készülnek a szervezők. A természeti értékek megismerése mellett az útvonalak által érintett településeken mindenhol lesz lehetőség meglátogatni egy-egy kézműves mestert vagy helyi termelőt, esetleg a település tájházát vagy a nevezetességeit, de arra is lesz alkalom, hogy a helyi specialitásokat is megkóstolhassuk. Ráadásként a családi napokat hagyományőrzők fellépései, gyermekfoglalkozások és előadások egészítik ki, melyek teljessé teszik az amúgy is sokszínű napi programot.

Az Aktívan a Natúrparkokban rendezvénysorozat helyszínei időrendben a következők:

Április 30. Békéscsaba Körösök Völgye Natúrpark

Május 14. Lukácsháza Írottkő Natúrpark

Május 21. Kisbodak Szigetköz Natúrpark

Június 4. Varsány Cserhát Natúrpark

Június 18. Alsómocsolád Hét Patak Gyöngye Natúrpark

Június 28. Hajósi Pincefalu Őrjeg és Szőlőhegyei Natúrpark

Július 2. Tényő és Sokorópátka Pannontáj- Sokoró Natúrpark

Július 30. Vasvár Vasi-Hegyhát Natúrpark

Augusztus 13. Farmos Tápió Natúrpark

Augusztus 27. Kaposmérő Zselici Ezüsthárs Natúrpark

Hol találjuk a hazai natúrparkokat?

Milyen programok várnak még?

Október második felében egy nemzetközi jeles nap kínál lehetőséget natúrparkjaink gazdag táji örökségének megismerésére. „A táj nemzetközi napja” alkalmából az érdeklődők több natúrparki helyszínen, helyi szakvezetők segítségével, élményszerűen ismerhetik meg natúrparki tájainkat.

A táj nemzetközi napját az Európai Táj Egyezmény megvalósításának jegyében kezdeményezte az Európa Tanács 2017-ben. Időpontja minden év október 20., a tájegyezmény aláírásra történő megnyitásának évfordulója. Hazai natúrparkjaink már a jeles nap meghirdetésének első évében elindították „Tájnapi tájséták natúrparkjainkban” című rendezvénysorozatukat, s hirdetnek meg azóta is minden évben változatos terepi programokat az évszaknak is köszönhetően varázslatos színekben pompázó natúrparki tájak megismerésére.

Natúrparkjaink az idén is tájséták szervezésével csatlakoznak e kontinensünk táji örökségének megőrzését és fenntartható hasznosítását elősegíteni hivatott kezdeményezéshez.

Natúrparkjaink több mint két évtizede tevékenykednek az élő és élhető vidéki tájak erősítése érdekében. A helyi hagyományokon alapuló, ugyanakkor a táj védelmében és a térségfejlesztésben is az innovatív megoldásokat kereső natúrparki közösségek száma évről évre örvendetesen gyarapszik. Immáron tizenhét, névhasználati címmel rendelkező natúrparkunk van. A 325 natúrparki település közigazgatási területe az ország területének 9,7%-ára terjed ki.

Az októberi jeles naphoz kapcsolódó tájséták szervezésében a natúrparki szakmai koordinációs hálózat tagjai, az Agrárminisztérium Természetvédelemért felelős Helyettes Államtitkársága, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Magyar Natúrpark Szövetség szakmai együttműködő partnerként vesznek részt.

Az idei évben az alábbi helyszíneken várják a túrázni vágyókat:

Pannontáj-Sokoró Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Sokorópátka

Zselici Ezüsthárs Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Kaposmérő

Vértesi Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Pusztavám

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület - Tájséta helyszíne (település): Békéscsaba-Békés-Mezőberény-Békéscsaba

Pannontáj- Sokoró Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Fenyőfő

Hét Patak Gyöngye Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Alsómocsolád

Hét Patak Gyöngye Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Szalatnak

Vasi-Hegyhát Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Vasvár

Pannontáj-Sokoró Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Lázi

Szigetköz Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Lipót, Hédervár, Kimle

Kapos-hegyháti Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Kurd

Kapos-hegyháti Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Hőgyész

Tápió Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Tápiszecső

Cserhát Natúrpark - Tájséta helyszíne (település): Hollókő

