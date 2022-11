Megnyitott Tokaj luxushotele: ez lehet a vidéki elit kedvenc pihenőhelye?

Az Accor vezető luxusmárkája, az MGallery Hotel Collection hivatalosan is megnyitotta új magyarországi szállodáját, a MINARO HOTEL TOKAJ – MGALLERY-t. Az egykori andezitkő bányában megvalósított hotel a Tokaji-hegységben, Magyarország világörökségi borvidékén található. A varázslatos környezetben rejtőző kincset felfedező utazókat el fogja bűvölni a szálloda nyugalma, egyedi dizájnja, jellegzetes élményei, valamint az MGallery márka által kínált átgondolt öngondoskodási rituálék.

A magával ragadó ötcsillagos szálloda, 4 emeleten 100 kortárs stílusú szobával, 9 junior lakosztállyal, továbbá 3 olyan deluxe szobával, amelyek privát szaunáival egyedülálló élményt nyújtanak. Dizájnját a régi kőbánya és a környező természet ihlette, a Minaro név pedig Tokaj folyékony aranya – oro – és a szálloda lokációja – mine – eredeti kombinációjából ered. A finom dél-amerikai formatervezés az Inka Birodalomnak hódol, amely az Andokban bőségesen fellelhető andezit követ használta. A szállodát körülvevő folyók, erdők és vizes életterek is hatottak az épület formavilágára, a humanitás és a természet egymás mellé helyezése nyugodt vendégélményt teremt. A neves építészcsapat – az Interioor One Kft. belsőépítésze és Barna Gyula és Dudinszky Orsolya, a Dudinszky Tervezőiroda külső építésze – egyedi konceptuális üdülőt alkotott.

A világörökség borvidéke és a szőlőhegyek közelsége hatással van a szálloda gasztronómiai fókuszára. A festői fekvés lehetőséget kínál a vendégeknek a borkóstolásra, valamint arra is, hogy ott-tartózkodásuk során elmerüljenek a régió szellemében.

Most nyíló szállodánk tökéletesen illeszkedik MGallery Hotel Collection gyűjteményünkbe, és megannyi pompás kaland kiindulópontja lesz. Örömünkre szolgál, hogy felejthetetlen pillanatokat teremthetünk a világ minden tájáról Tokajba érkező vendégeinknek. Az MGallery butikmárka egyedi hangulatával még magasabb szintre emeli a vendéglátás minőségét, így a frekventált turistaösvényektől távolabbi Minaro Hotel a nemzetközi szállodaipar kincsévé válik Tokaj eredeti borvidékén. Szeretettel várjuk vendégeinket, fedezzék fel és szeressenek bele a szálloda egyedi dizájnjába, magával ragadó hangulatába és a varázslatos környezetbe

– bátorít mindenkit Dana Janigova, a hotel ügyvezetője.

Helyi programok, helyi ízek

Tokaj korszakokon átívelő múlttal rendelkező borvidék, a világörökség listáján is szereplő szőlőültetvény, amely már évszázadok óta világhírű borokat állít elő. A régió egyedi mikroklímájának és gazdag vulkáni talajának köszönhető a helyi borok kifinomult zamata és összetettsége, ami a MINARO HOTEL TOKAJ - MGALLERY-ben is megtapasztalható és élvezhető. A szálloda személyre szabott gasztronómiai mesterkurzusokat kínál, a főzőbemutatóktól a borkóstolókig, lehetővé téve a vendégek számára, hogy felfedezzék Tokaj helyi ízeit.

Rengeteg szolgáltatás egy helyen

A nyugtató és revitalizáló spa fűtött és fedett úszómedencével, szabadtéri élménymedencékkel, jakuzzival és wellness relaxációs területtel várja vendégeit. Sókamra, szaunavilág, terápiás helyiségek és professzionális kiszolgálás segíti a látogatókat a nyugalom megtalálásában. Az új szállodában található Magyarország első olyan spa központja, amelyet a francia L’Occitane by MGallery luxus szépségápolási márka alatt működik. A luxuslétesítményeken túl a vendégeknek alkalmuk nyílik Tokaj régió helyi ízeinek felfedezésére az elegáns Tortuga étteremben, vagy ellátogathatnak a világszínvonalú mixológiát kínáló Viracocha bárba. A látogatók főzőtanfolyamot, családi és baráti ünnepségeket vagy éves találkozókat is szervezhetnek a szomszédos, több mint 100 vendég fogadására alkalmas Event Centerben, illetve az Eldorado szálloda modern konferenciatechnikával felszerelt tárgyalóit is használhatják.

Természet ihlette környezet

A hotel egy mikroklímájával és biológiai sokféleségével magával ragadó gyönyörű régióban található. A szálloda a Tisza és Bodrog összefutásánál, termékeny vulkanikus talajon nyugvó, vadvizes élőhelyekkel, vadvilággal és erdőkkel körülvett zöld oázisban helyezkedik el. Tokaj kulturális és vallási örökségben gazdag, a természeti és a történelmi emlékekben lubickoló érdekes úticél. Éppen ez a páratlan elhelyezkedés szolgál alapul a szálloda dizájnjának. A természettel körülvett egykori kőbányában megbúvó hotel kialakítása a sziklák szögletes kontúrjait egzotikus belső térrel ötvözi. Az egykori kőfejtőből származó andezit számos helyen fellelhető a szálloda körül, amely homlokzatát antracit lapok borítják. Az épületben buja zöld és luxus dzsungelkertek kötik össze az épületet a természettel. Az új MGallery szálloda által elmesélt történetben a természet és az emberek – kívül és belül egyaránt – háborítatlanul kapcsolódnak egymáshoz. Az ásványi, növényi és vízi elemek kombinációja hozza létre a jóllétnek, az önfeledt szórakozásnak, a természetbe visszavonulásba szentelt nyugalmas menedékhelyet. A folyók, a szőlőültetvények és a dombok teszik a természet- és szabadságszerető ínyencek választási célpontjává.

Az újonnan megnyílt tematikus hotel mindössze egy órányi autóútra fekszik a Debreceni Nemzetközi Repülőtértől, míg a budapesti repülőtér kevesebb mint két és fél órányira található.

Címlapkép: all.accor.com