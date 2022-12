Utazás háziállattal az ünnepek alatt? Mutatjuk, mire figyelj

A szállás.hu adatai szerint, 2022. okt. 1. - 2022. dec. 6. közötti időszakban történt szálláskeresések (nagy nagy valószínűséggel az ebben az időintervallumban leadott foglalások őszre-télre vonatkoznak) alapján 15. helyen áll az Állatbarát -Kutya szállás szűrő és 55. helyen áll a Macskabarát szűrő használata.

Ha teljes eddigi évet nézünk, tehát 2022. jan. 1. - 2022. dec. 6. közötti szálláskereséseket vizsgáljuk, akkor a 13. legtöbbet használt szűrő a kutyabarát, 42 616 alkalommal használták, 53. a macskabarát szűrő, 2789 alkalommal használták

- közölte a portál a HelloVidék megkeresésére.

A legnépszerűbb szűrők ezek voltak (ez nem korlátozódik a kisállatos szűrőket használókra, hanem a teljes vendégkör ezeket a szűrőket használja legtöbbször):

2022. okt 01- 2022. dec. 6 közötti keresések:

Jó ha tudjuk, a kisállattal utazók számára nemcsak a kisállatbarát szűrő áll rendelkezésre a szálláskereséskor a Szallas.hu-n, hanem a progamkeresőnkben is van kisállatos szűrő, így magát az utazást is állatbarát programok köré is tervezhetik a gazdik.

A szállásadó portálnak korábban a Kutyabarathelyek.hu-val karöltve készült egy felmérése, 2028 kutyatulajdonos körében végezték a felmérést, melyből kiderült többek közt:

a válaszadók kétharmada mindig, ötödük általában a kutyájával utazik, minden tizedik viszont csak ritkán, és alig 2 százalékuk soha nem viszi magával négylábú kedvencét. Minden második gazdi évente több alkalommal is útnak indul belföldön, 14 százalékuk havonta, minden ötödik viszont akár havonta több alkalommal is felkerekedik.

Szálláskereséskor alapvető szempont, hogy a szálláshely fogad-e egyáltalán kutyát, ezt felárral teszi-e. A legtöbb gazda szerint előfordul, hogy bizonyos fontos információk nem elérhetőek a szállás adatlapján így személyesen kell utánajárniuk.

Egy gazdi vagy kutyás társaság számára például fontos lehet, hogy egy szállásra hány kutya és milyen méretűek jöhetnek, felmehetnek-e a bútorokra és vannak-e a környéken további kutyabarát helyek mint az éttermek, kávézók, parkok, illetve a szálláson belül hova mehet és hova nem a kutya

– mondta Schmidt Zsófia, a Kutyabarathelyek.hu alapítója.

Ezzel párhuzamosan óriási igény mutatkozik az ellenőrzött kutyabarát helyek iránt: a válaszadók 70 százaléka előnyben részesíti ezeket a kutyabarát helyeket

tette hozzá.

További fontos infó, hogy a kutyáért sok esetben felárat kell fizetni. A legtöbb gazdi maximum ezer-háromezer forintot, 16 százalékuk 3-5 ezer forintot, ugyanennyien 500-1000 forintot fizetnek felár gyanánt, 4 százalékuk viszont csak olyan helyre megy, ahova ingyen jöhet a kutya. Ugyanakkor ötödük akár 5 ezer forint felett is szívesen fizet, ha minőségi szolgáltatásban részesülnek. A gazdik többsége az apartmanokat, vendégházakat, nyaralókat és a panziókat kedvelik, ha kisállattal utaznak. (Ha ezt használod, az árak miatt érdemes kihangsúlyozni, hogy ez a 2020-as felmérésünkből való, ezek lehet, hogy némileg már fentebb tolódtak)

Fontos szempontok a gazdik számára, ami nem minden szálláshely esetén egyértelmű: Jellemzően hiányolják a zárt udvart vagy futtatót, illetve az ép kerítést a szállás körül, kutyamegőrző vagy panzió meglétét, medencét és tisztálkodásra való helyet, kutyás programokat, valamint egyértelmű szabályozást arra vonatkozóan, hogy hova mehet és hova nem a kutyus. Sok helyen nincsen kihelyezve külön kutyapiszok gyűjtőhely. Ez jó hír a kutyások számára, hiszen a felmérés szerint a Balaton, a főváros és környéke, Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl a top desztinációk körükben.

Kutyával vonatozni? Csak így utazhatnak velünk négylábú kedvenceink

Manapság egyre többen vinnék magukkal házi kedvencüket, amennyiben pedig nem autóval utazik a család a kiválasztott úticélra, felmerül a kérdés, hogyan lehet szabályosan utazni például vonaton kutyánkkal, macskánkkal, esetleg más kistestű állatunkkal. Melyek a legfontosabb kérdéseket és tudnivalókat, melyekkel minden gazdának érdemes tisztában lennie a problémamentes út érdekében? Lássuk!



Szállíthatok kutyát a vonaton?



Az utas zárt szállítóeszközben vihet be élő állatot a vasúti kocsiba, mely lehet kosár, ketrec, láda stb. Biztosítja, hogy az állat abból az utazás ideje alatt nem szabadul ki, ezzel megóvva az utasok ruházatának és kézipoggyászának, valamint a vonat berendezéseinek épségét, tisztaságát. Ez alól kivételt képeznek a kutyák, őket ugyanis szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve is lehet szállítani. Beteg, netán fertőző kutya azonban értelemszerűen nem szállítható.



Kell fizetnem a kutya szállításáért?



A kutyák szállítása esetén élőállat-viteldíj váltása szükséges, melynek költségeit a díjszabás tartalmazza. Ez alól kivételt képeznek a zárt szállítóeszköz nélkül szállított kutyák, illetve a vakvezető vagy szolgálatban levő rendőrkutyák. Ha az ebnek az utas nem vett jegyet a pénztárban, akkor a kalauz pótdíj fizetésére kötelezheti.



Bármely kocsiba bevihetem a kutyámat?



A 2. osztályú kocsi fülkéjébe csak 20 kilogrammnál könnyebb kutyát, legfeljebb két utas vihet be, ők is csak az ott ülő összes utas beleegyezésével. Amely kutya ezt a súlyhatárt meghaladja, az csak a kocsi peronján szállítható. Az állatokat még szállítóeszközben sem lehet az ülésen elhelyezni. Rendőrségi és kísérő kutyák kivételével élő állat nem vihető be 1. osztályú kocsiba, illetve étkezőkocsiba.



Mit szükséges magammal vinni a kutyával történő utazáshoz?



A kutya gazdájának kötelessége magánál tartania az állat egy évnél nem régebbi veszettség elleni oltási bizonyítványát. Amennyiben a kutya három hónapnál fiatalabb, és azt a gazdája igazolni is tudja, úgy ennek felmutatása nem szükséges. Abban az esetben, ha a gazda nem tud eleget tenni ennek, úgy kizárják őket az utazásból.



InterCity-n is szállíthatok kutyát?



Ami a pót- és helyjegyköteles (InterCity, Railjet, EuroCity, EuroNight) helyjegyköteles (expressz) vonat másodosztályú kocsijait illeti, ott a kutyák, macskák és egyéb kistestűek csak zárt hordozóeszközben való szállítása engedélyezett. Az élőállat viteldíj megváltása a kutya szállítás esetén ebben az esetben is szükséges. Egyéb kistestű állat viteldíj megfizetése nélkül szállítható. Egy utas egy (élő állatot tartalmazó) tárolóeszközt vihet magával.



Hogyan vihetem fel a kutyát a vonatra?



A pót- és helyjegyköteles, és a helyjegyköteles vonatra az utas a kutyáját szájkosárral és pórázon vezetve felviheti a jármű utasterén kívüli (peron, többcélú tér) részbe. Ezt követően azonban haladéktalanul az arra alkalmas – a kézipoggyász mérethatárt (30x50x80 centiméter) meg nem haladó méretű – szállítóeszközben kell elhelyeznie. Ha ez megtörtént, csak akkor viheti be a 2. osztályú kocsi utasterébe. Az utas az utastéren kívüli részben sem szállíthatja szállítóeszköz nélkül a kutyát. A szállítóeszközt az utasnak végig magánál kell tartania. Az állatot a szállítóeszközből az utazás során nem engedheti ki. Az állatokat még szállítóeszközben sem lehet az ülésen elhelyezni.