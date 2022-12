Mégis, mi folyik a Balatonnál: egyre több a rablás, betöréses lopás a magyar tengernél

Gyorsmérlegre került a Balaton Régió 2022. évi idegenforgalmi szezonjának köz- és vízbiztonsága. A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete az éves beszámolóját, valamint a szakterületek tájékoztatójának összefoglalását mindig a tárgyév zárását követő első negyedévben állítja össze. A munkacsoport kezdeményezte az elmúlt több mint tíz év kapcsolódó tevékenységének felülvizsgálati munkáját is a jövő szakmai munkájának megalapozása érdekében. A HelloVidék most megmutatja a 2022. évi idegenforgalmi szezonjának köz- és vízbiztonsági gyorsmérlegét, megnézzük többek között a betörések számának alakulását, a gépkocsi lopások statisztikáját, de kitérünk az idei balatoni szezon közlekedési baleseteire is.

Bár a szakemberek szerint a COVID-19 világjárvány megjelenése Magyarországon is erőteljes változásokat idézett elő 2020-ban és 2021-ben, ennek hatásai a 2022. évi turisztikai idény kezdetén már csak csekély mértékben, vagy egyáltalán nem voltak érzékelhetők. Újra nagy számban jelentek meg a belföldi és külföldi turisták, akiket vonzottak a különféle zenei-, kulturális- és gasztrorendezvények. Ezt a statisztikai adatok is alátámasztják. Ahogy arra az decemberi ülésen rámutattak, a júniusi időjárási körülmények kedvezőek voltak a belföldön, főként a Balaton térségében pihenni, kikapcsolódni, szórakozni vágyók számára. Július vendégforgalma „ismételten régi arcát mutatta” a Balaton régióban, így a strandok, vendéglátóhelyek, parkolók telítettek voltak, ezért a forgalomnövekedés a közúti közlekedésben is érzékelhető volt. A csúcsot ezúttal is az augusztus hozta, amikor a hónap első felében – a várakozásoknak megfelelően – rengeteg turista érkezett a magyar tengerhez, ám az augusztus 20-át követő, rossz időjárási viszonyok miatt jelentősen visszaesett a turistaforgalom. A közterületi jelenlét biztosítása és szükség szerinti megerősítése kiemelt feladat volt az idei szezonban is, melynek során a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) eseti jelleggel tudott megerősítő erőket biztosítani valamennyi rendőrkapitányság részére, így a turisztikai idény feladataihoz szükséges létszám (bűnügyi, rendészeti), az érintett megyei állományból, valamint az idegenforgalommal kevésbé frekventált rendőrkapitányságok állományából került átcsoportosításra. A 2022. június-augusztus időszakban a Készenléti Rendőrség állományából 605 fő 4011 órában támogatta valamennyi rendőrkapitányság munkáját – tudtuk meg az összeállított beszámolóból. A nyári hónapokban különböző járőri szolgálati formákkal találkozhattunk a Balatonon: gyalogos,

kerékpáros,

gépkocsizó,

motorkerékpáros,

vízi,

kutyás,

lovas járőrszolgálatok. A számok tekintetében az idei év a következőképpen alakult: a rendőr-főkapitányságok hét alkalommal igényelték a Készenléti Rendőrség szolgálati helikopterét közúti ellenőrzés, valamint légirendészeti ellenőrzés végrehajtása céljából; a meleg nyárias hónapokban 3 alkalommal került sor III. fokú hőségriasztás kiadására, valamint 2 alkalommal a vörös kód elrendelésére; míg I. fokú viharjelzést 330 esetben, míg II. fokú viharjelzést 153 esetben rendeltek el a Balaton vízfelületén. A turisztikai idénnyel érintett rendőrkapitányságok vonatkozásában, az értékelt időszakban elrendelt nyomozások száma változóan alakult a tavalyi év azonos időszakához képest. Míg a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Balaton-parti rendőrkapitányságainak illetékességi területén gyakorlatilag stagnálás (tavaly 1082/idén 1073) mutatható ki az elrendelések vonatkozásában, addig a Velencei-tó/Gárdonyi Rendőrkapitányság vonatkozásában 10 százalékos csökkenés volt tapasztalható (410/355). Emelkedő tendencia jellemző azonban a 2022. év nyári hónapjaiban az alábbiak szerint: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság +2,9% (552/568), Zala Megyei Rendőr-főkapitányság +7,5% (675/726). Rablás bűncselekmény elkövetése miatt 5 esetben indult nyomozás a Somogy, valamint Fejér MRFK vonatkozásában (67 százalékos emelkedés 2021. azonos időszakához viszonyítva). A turisztikai idényben regisztrált kifosztások gyakorisága jelentősen, 9-ről 18-ra nőtt az előző évi adatokhoz képest. Megjegyzendő, hogy ezen jogsértések közül 9 éjszakai besurranás volt. Pozitívumként értékelendő, hogy az állampolgárok biztonságérzetét, a köznyugalmat jelentősen befolyásoló további erőszakos, garázda jellegű jogsértések közül a súlyos testi sértések száma 26 százalékkal (73/54), míg a garázdaságok száma 25 százalékkal (171/129) csökkent a 2021. év azonos időszakához képest – elemzi a bűnügyi helyzetet a Balaton Fejlesztési Tanács elé tárt dokumentum. A vagyon elleni bűncselekmények közül csak a betöréses lopások számában mutatható ki 33%-os emelkedés (43/57), a további bűncselekmény-kategóriák tekintetében jelentős csökkenés tapasztalható az alábbiak szerint: gépkocsi lopás: -60% (5/2)

gépkocsi feltörés: -7% (45/42)

zseblopás: -19% (31/25)

Az ittas járművezetés miatt indított büntetőeljárások száma 37 százalékkal csökkent a tavalyi évhez képest (335/210), a járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt indult eljárások száma azonban 50 százalékkal emelkedett (2/3). A közlekedésbiztonságot és közbiztonságot illetően a 2022. évi turisztikai idényben összességében a közbiztonsági helyzet javulása volt tapasztalható: halálos közúti közlekedési balesetek száma 57 százalékkal emelkedett (7/11)

súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 5 százalékkal mérséklődött (92/87);

könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 14 százalékkal csökkent (247/212). A tulajdon elleni szabályértések elkövetése miatt indított eljárások száma azonban 22 százalékkal növekedett (143/175), a legnagyobb mértékű növekedés Veszprém (118%) és Zala (54%) megyében volt észlelhető. Vízi közlekedési szabályok megsértéséért 60 esetben kellett intézkedni, a tavalyi június-augusztus időszak 85 esetével szemben. A beszámoló kitért a tiltott prostitúció, a tiltott fürdés, valamint a koldulás szabálysértésekre is, amelyek elkövetőinek száma vonatkozásában, minden érintett megye turisztikai szempontból frekventált területén jelentős csökkenés tapasztalható a 2021. év azonos időszakához viszonyítva.