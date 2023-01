Ilyen se volt még: szenzációs műkincseket állít ki a vidéki bevásárlóközpont

A hajdúszoboszlói Bocskai Múzeum lenyűgöző Fejedelmi Kincstára a debreceni Fórum bevásárlóközpontban lesz látható január 16-ától.

A debreceni Bocskai Múzeum fő attrakciója, a koronaékszerekből álló kincstár egy hétre „költözik” a bevásárlóközpontba. Bár olyan világvárosokban, mint Shanghai, vagy Párizs 20 éve fogadnak muzeális kiállításokat a nagy- és luxusáruházak, hazánkban nagyon ritka a hasonló kezdeményezés. Ezért is különleges a hajdúszoboszlói Bocskai Múzeum és a debreceni Fórum bevásárlóközpont együttműködése, amely arra biztatja az áruházi vásárlókat, hogy a többi árucikkhez hasonlóan, fogyaszszák a múzeumi élményt is!

A Bocskai István fejedelem 500 eredeti drágakővel díszített, aranyozott korona- és jogarmásolatát bemutató kiállítás önmagában is élmény, de ehhez tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások és hagyományőrző bemutatók is kapcsolódnak a január 22-éig, vagyis magyar kultúra napjáig tartó időszakban - írták a sajtóközleményben.

A Bocskai Múzeum Fejedelmi Kincstára másfél éve nyílt meg Hajdúszoboszlón, és azóta rekordokat dönt a látogatottsága. Távoli helyekről ezrek keresik fel. Nem véletlenül, hisz olyan kincseket mutat be, melyeket nemcsak Hajdúszoboszló, de Hajdú-Bihar megye és az egész ország a magának tekinthet. Ezért is gondoltuk úgy, hogy más városokban is bemutatjuk. Ezek közül az első Debrecen, ahol a régió legforgalmasabb bevásárlóközpontját, a Fórumot kerestük meg. A bevásárlóközpont egyből támogatta az ötletet, így egy kiváló együttműködés indult, aminek akár még folytatása is lehet

– mondta Dr. Bihari Horváth László, a hajdúszoboszlói Bocskai Múzeum igazgatója.

A múzeumi élményt nemcsak a fejedelmi kincsek kiállítása, de játékos múzeumpedagógiai foglal-kozások és hagyományőrző bemutatók is garantálják a bevásárlóközpontban. Aki tehát betér a Fórumba január 16. és 22. között, az egy kalandos időutazáson is részt vehet: felpróbálhatja a hajdúk viseletét, kézbe veheti fegyvereiket, sőt személyesen velük (az őket megidéző hagyományőrzők-kel) is találkozhat!

Érdemes ellátogatni a Fórum után a múzeumba is!

Hajdúszoboszló „múzeumi negyedében” 3 épületben 7 kiállítás várja az érdeklődőket. A Bocskai Múzeumban a Fejedelmi Kincstár mellett interaktív helytörténeti és néprajzi tárlatok is megtekinthetők. A Nemzetközi Modern Képtárban eredeti Picasso és Chagall alkotások láthatók, a retró kiállítás pedig a ’70-80-as évek életmódját mutatja be, többek között egy Trabant-szimulátor segítségével.

