20 újabb ponttal bővült a Balatoni Bringakör: erről minden kerékpárosnak tudnia kell

2023-ban újabb lendületet kaphat a balatoni turizmus, különösen a kerékpárosok érkezhetnek ide a tavalyi évhez képest nagyobb számban. Ennek egyik oka, hogy tavaly újabb útfejlesztés zárult le; így most már Budapesttől a Balaton partjáig el lehet jutni kerékpárral. Sokan hóban is szeretnek kerékpározni, ezért már most is láthatunk bringásokat a tó körüli útvonalakon. A téli bringás élet élénkülésére jó példa, hogy már februárban több száz kerékpáros várnak a IV. Balatoni Téli Bringa Túrára (2023.02.18.). Ők azok, akik az átlagnál jobban felkészítik kerékpárjukat a zordabb időszakban való helytállásra és nem riadnak vissza a hidegtől sem. A szakértők úgy vélik, hogy az igazi élénkülés idén márciusban várható, amikor nem csak a fanatikus téli bringások jelennek majd meg a Balaton partján, hanem azok is, akik többek között elektromos kerékpárokkal szeretnének túrázni. Mint ismert: statisztikák azt mutatják, hogy az utóbbi három év alatt a hatszorosára nőtt az eladott elektromos kerékpárok száma Magyarországon.

Idén már sokkal jobbak a szolgáltatások is

A kerékpáros útvonalak megépítése mellett, jó hír, hogy Balatonfüreden és Balatonföldváron megnyíltak a Balatonbike365 bringaközpontok, és elkészült a keszthelyi BB365 kerékpáros szolgáltató pont is, mely tavasztól várja a bringásokat. Ezeken a helyeken a kerékpárosok hasznos információkat is kaphatnak a térségről, továbbá szervizelési lehetőségük is van. Itt a klasszikus bicikliken kívül elektromos rásegítésű kerékpárokat is lehet bérelni. Az elektromos rásegítéses kerékpárok megjelenése segít leküzdeni a távolságot, az emelkedőket, kiküszöböli a túrázó csoport tagjai közötti erőnléti különbségeket – ugyanakkor nem foszt meg a bringázás élményétől.

Ez az oka annak, hogy egyre többen használják a Balatonon ezt a fajta kerékpárt. A jövőben a balatoni vállalkozóknak az ilyen e-bike-on érkező vendégek fogadására is fel kell készülniük. Nem árt mondjuk, ha kerékpáros feltöltő- pontokat építenek ki szolgáltatásaik körül. E mellett, az utóbbi időben több mint 800 km kerékpározásra alkalmas utat tábláztak ki, ezeken 20 új pihenőpontot is építettek

– mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Mobil app is segíti a tájékozódást

Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke szerint: a fiatalok számára is igazi élménnyé teszi a bringázást az új BB365 applikáció, amely segít felfedezni a Balaton környékét. Hol van a közelünkben egy jó lángossütő? Merre menjünk egy gyöngyöző rozé fröccsért? Akad-e a környéken kerékpárosbarát panzió, vízvételi lehetőség vagy bringás pihenő, esetleg szerviz? Hova térhetünk be egy kávéra? Milyen látványosságot nyújt a környék, illetve milyen kulturális eseményeken köthetünk ki a túra végén? Emellett 60 tematikus túraútvonalat, illetve egy, a régión keresztül haladó, több nap alatt teljesíthető MTB-útvonalat is ajánl az applikáció.

Új trend: a gravel kerékpározás

A komótosabb családi túrákat kedvelők mellett sokan vannak már azok is, akik szeretik magukat kipróbálni izgalmasabb terepviszonyok között is. Ők azok, akik a gyors tempó és a kényelmes haladás érdekében versenybringára emlékeztető, de a földúton való haladásra is alkalmas, szélesebb gumikkal és biztonságos tárcsafékkel felszerelt, sportos tempót lehetővé tevő gravel bringákon ülnek. A Balaton környéke igazi gravel paradicsom, a kiváló utak a parttól már jóval messzebbre is elcsalogatják a gravel szerelmeseit. Princzinger Péter szerint az ilyen típusú bringások fogadására is érdemes felkészülniük a szállásadóknak és az éttermeknek.

A profi bringások igazi példaképek lehetnek

A jobb háttérfeltételek mellett, több más, kissé szubjektív oka is lehet annak, hogy többen jönnek majd a Balatonra tekerni. Ennek alapja, hogy általában a magyar kerékpáros sportélet is fellendülőben van. Ötévnyi szünet után, 2023-tól újra láthatunk magyar profi csapatot az országúti kerékpáros versenyeken, ráadásul a Tour de Hongrie, 2023-tól a nemzetközi versenynaptárában a második legrangosabb nemzetközi sorozat, a ProSeries részeként kapott helyet. Ezeknek önmagukban is lesz turisztikai eredménye, de ennél sokkal fontosabb, hogy több ezer gyerek és szülő ül majd bringára annak hatására, hogy a fiatal magyar sportolók jól szerepelnek ezeken a versenyeken.

Egy kicsit olyan lesz ez, mint amikor korábban a vízilabdázóink világbajnokságot nyertek vagy Szilágyi Áron megnyerte az olimpiát. Ezekben az időszakokban minden gyerek vízipólózni vagy kardozni akart, a szülők sorban álltak az egyesületeknél annak érdekében, hogy csemetéjük valamely sportklub tagja lehessen. Így lesz most ez a kerékpározás kapcsán is, a profik, mint például Valter Attila, Fetter Erik, Peák Barnabás, Vas Kata Blanka eredményei jó hatással lesznek a tömegsportra, amelynek egy része a balatoni turisztikai útvonalak mentén csapódik majd le. Fontos szerepük lehet a balatoni turisztikai forgalom élénkülésében azoknak a kerékpárversenyenek is, amelyek az amatőr és a szabadidős sportolók számára a profi versenyzéshez hasonló élményt kínálnak

– mondta Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke.

Címlapkép: Getty Images