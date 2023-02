8+1 káprázatos hely a vidéki Magyarországon: ezt minden párnak látnia kell 2023-ban

Hamarosan itt a Valentin-nap, és mikor lepjük meg egymást, ha nem ilyenkor, egy romantikus kirándulással vagy utazással? Hiszen nemcsak átélni jó a szuper kalandokat közösen a szerelmünkkel, de legalább olyan szívet melengető érzés, amikor visszaemlékezünk rájuk. A Valentin-nap kiváló alkalom, hogy felfedezzük az ország ismert vagy kevéssé ismert helyeit, ezúttal néhány igazán romantikus helyet mutatunk nektek, amit előbb-utóbb mindenkinek látnia kell.

1. A Lillafüredi vízesés

Bár Lillafüred hivatalosan Miskolchoz tartozik, azonban mégis egy egészen más, csodavilágba csöppenünk a zöld környezben található városrészen. Kanyargós utak vezetnek ide és minden irányba csak az erdőt látjuk, ami már önmagában is megalapozza a nyugodt, fantasztikus hangulatot.

A vízesés

A lillafüredi Palotaszálló építésekor meg kellett erősíteni azt a meredek emelkedőt, melynek a tetején található a szálló, így kialakításra került egy támfalakkal tagolt teraszos sétányrendszer. Itt található Magyarország legnagyobb esésű zuhataga, a Lillafüredi vízesés.

A 20 méter magasból lezúduló víztömeg nemcsak a hóolvadás idején vagy nyáron gyönyörű, minden évszakban lenyűgöző látványt nyújt. Télen például egyenesen úgy érezhetjük itt magunkat, mintha egy varázslatos mesevilágban lennénk, a fotózás szerelmeseinek pedig a megfagyott zuhatag jégcsapjai az egyik kedvenc témájuk.

A Palotaszálló mellől induló sétányról, a korlát mellett egy ösvényen biztonságosan le lehet jutni a vízesés alá, az Anna-mésztufabarlang felől pedig közvetlenül a vízesés lábához jutunk. A függőkertben található teraszról csodás kilátás tárul elénk Magyarország legmagasabb, 20 méter magasból lezúduló vízesésére.

Fotó: Dubóczky Krisztina

Megközelítés

Lillafüred Miskolc része, azonban a belvárostól több kilométerre található. A településen több parkoló is elérhető, azonban ha a vízesést szeretnénk megtekinteni, akkor érdemes a Palotaszállónál hagyni az autókat. A tömegközlekedők számára szintén a Palotaszálló elnevezésű buszmegálló van a legközelebb az úticélhoz, innen mindössze 3 perc sétával kell csak számolniuk.

2. A Tündérsziklának is nevezett Ferde-vízesés

A földtörténeti szempontból is egyedülálló Ferde-vízesés az Óbányai-völgyben tett kirándulás egyik kihagyhatatlan látnivalója. A mesés sziklaalakzatok és a vadregényes zuhogó összképe még a világlátott turistát is ámulattal tölti el. A Kelet-Mecsekbe ékelődő szurdok felfedezése izgalmas programot biztosít a család minden tagjának.

Elhelyezkedés

A Tündérlépcsőnek is becézett zúgó az Óbánya és Kisújbánya között tátongó, alig 2 kilométer hosszú völgykatlanban rejtőzik. A sváb falu központját elhagyva turistajelzések kalauzolnak a helyes irányba. Ajánlott túracipőben érkezni, hiszen az ösvény átível a bővizű Öreg-patak felett, és előfordul, hogy csak gázlókon vagy köveken ugrálva lehet továbbhaladni. A terep ettől eltekintve egyszerű és akár kisgyerekekkel is hamar bejárható. A pisztrángos tó után a kirándulókat már csak pár percnyi séta választja el a patakmeder legszebb kincseitől.

Látnivalók

A varázslatos hangulatú zuhatag némán mesél a sziklák 150 millió éves történetéről. Az impozáns kőtömböket a kréta korban lejátszódó tektonikus lemezmozgások billenték ki vízszintes helyzetükből. A lerakódott mész- és márgarétegek körülbelül 30°-ban térnek el eredeti fekvésüktől. A patak vize az így kialakult 10-15 centiméter magasságú lépcsőfokokon bukdácsol lefelé és folytatja útját Kisújbánya irányába. A vízesés minden évszakban lélegzetelállító látvány nyújt, de talán téli köntösében a legfotogénebb, amikor jégcsapok lógnak sziklaereszeiről. A halkan csörgedező patak melletti erdős pihenő piknikezésre és relaxálásra hívogatja az érkezőket.

A Tündérlépcsőtől nem messze fekvő Csepegő-sziklát sem szabad kihagyni a programtervből. A zöld mohával és gímpáfránnyal tarkított mésztufatömb pici üregeiből folyamatosan csepeg a víz, ami különösen a fagyos hónapokban nyújt páratlan látvány. A figyelmes túrázók a tanösvény mentén a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet madárvilágával is megismerkedhetnek. Leggyakrabban vörösbegyek, cinkék és ökörszemek vehetők észre a bükkfák ágain, de a szerencsésebbek harkályt és egerészölyvet is megpillanthatnak.

3. Az Ilona-völgyi vízesés a Mátrában

Az Ilona-völgyi vízesés Magyarország legnagyobb szintkülönbségű természetes zuhataga. A két kis forrásból induló Ilona-patak a Marhád és a Cserepes-tető meredek oldala között több helyen töri át magát a sziklák közt, majd zuhan a mélybe. Az Ilona-völgyi vízeséstől Magyarországon csak a lillafüredi nagyobb, azonban az mesterségesen lett kialakítva.

A vízesés látogatása

A vízesés függőleges fala egy 60 méter széles katlan vége. Akkor mutatja igazi szépségét, ha a Sándor-rét irányából közelítjük meg. A zuhatag elsősorban hóolvadás vagy nagyobb csapadék után látványos, más időszakban vékony lehet a szikla felső hasadékából előtörő vízsugár.

Hazánk legnagyobb szintkülönbségű természetes zuhatagát azonban minden évszakban megéri meglátogatni. Családok számára is kitűnő program lehet a mintegy 10 méter magas Ilona-völgyi vízeséshez vezető sétaút, hiszen a rétek, erdők, gesztenyefasorok mind hozzájárulnak a fantasztikus atmoszférához, ráadásul a pihenőhelyeken piknikezésre is van lehetőség.

Megközelítés

Az Ilona-völgyi vízesés Parádfürdőtől körülbelül 5 kilométerre délkeletre található. A zöld, majd a zöld kör turistajelzésen célszerű haladni. Az egykori Károlyi-kastély parkja, majd a Rákóczi-fa után az Ilona-völgy bejáratát jelző faragott székelykapun át lépünk be a völgybe. Autóval egészen az ifjúsági tábor utáni Szent István-kútig be lehet menni aszfaltos úton. A kút mellett pihenő és parkoló is található.

4. Jegenye-völgyi vízesés Budapest vonzáskörzetében

A Jegenye-völgyi vízesés Solymár területén, a Paprikás-patak mentén található. A főváros környékének népszerű kirándulóhelye a Les-hegy és Felső-patak-hegy lábainál húzódó Jegenye-völgy alsó szakaszánál fekszik. 5 méteres magasságával a Budai-hegység legmagasabb vízesése. Több turistajelzés húzódik a közelében, egy kiépített lépcsős útvonalon egészen a felső szintjéig kényelmesen bejárható.

5. A Visegrádi-hegység romantikus Ördögmalom-vízesése

Ha egy könnyed sétára vágyunk a természet lágy ölén, akkor remek választás az Ördögmalom-vízesés. Az Apátkúti-patak völgyében található zuhatag csupán 2,5 km-re található Visegrád központjából.

Kialakulása

Az Apátkúti-patak Pilisszentlászlónál ered és Visegrádnál ömlik a Dunában. A 10 kilométer hosszan csordogáló patak egyik varázslatos része az Ördögmalom-vízesés és környéke. A vízfolyás mentén hatalmas kőtömbökkel találkozhatunk, melyet egy-egy nagyobb esőzés után sodort magával a víz. A sziklafalon lezúgó víz és hordalék hatalmas mélyedéseket koptatott ki. A meleg nyári hónapokban a gyerekek előszeretettel használják hűsölésre a természetesen kialakult medencéket.

Megközelítés

Az ide vezető földes út kicsit csúszós, de a korlátok segítenek a biztonságosa feljutáshoz a vízeséshez. A zuhatag környékén pihenőhely került kialakításra padokkal és asztalokkal. A környék felfedezése tökéletes családi program. Egy kis sétával könnyen elérhető a közelben fekvő Telgárthy-rét, a Bertényi Miklós Füvészkert, és a Kaán-forrás.

6. Az egerszalóki "Sódomb"

Az ország legnépszerűbb, magas minőséget biztosító wellness szállodái találhatóak ebben a térségben, a Mátra-Bükk egyedülálló geológiai adottságaiból fakadó gyógytényezők az itteni termálvizek és gyógyvizek. A desztináció rendkívül gazdag fürdőkínálattal rendelkezik, az Egri Termálfürdő és az egerszalóki Saliris Spa is itt áll.

Egerszalók további vonzereje, igazi nevezetessége a község déli részén, a föld mélyéből feltörő termálforrás és a lefolyó víz által létrehozott mészkődomb, mely az évek során Sódomb néven vált ismertté.

Fotó: Dubóczky Krisztina

A 65-68 C◦-os ásványi anyagokban igen gazdag gyógyvíz folyamatosan építi az impozáns látványt nyújtó csipkézett, fehér képződményeket, ami egyedülálló látvány nemcsak az országban, de Európában is, egyedül Törökországban van ehhez fogható.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2022 nyarán a vendégek száma 11%-kal, a vendégéjszakáké pedig 14%-kal volt több, mint a 2020-as szezonban. A Mátra-Bükk turisztikai térséghez tartozó 40 település közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom Egerben van (21%), ezt követi Miskolc, Gyöngyös, Egerszalók, Bogács és Szilvásvárad.

Környékbeli érdekességek

Egyedülálló barlangtúrát tehetünk a Szent István cseppkőbarlangban vagy a Függőkert lábánál található Anna mésztufa barlangban. Kirándulás közben a Bükkben érdemes meglátogatni a Lillafüredtől 15 kilométerre elhelyezkedő bükki Csillagdát Répáshután.

7. A Debrecen melletti Erdőspuszták

Az Erdőspuszták összefoglaló elnevezése a Debrecen környéki erdős-tavas pusztai világnak.A Debreceni Erdőspuszták a várostól mintegy tíz kilométerre keletre, félkörívben húzódnak, és számos természeti, kulturális értéket tartogatnak. Az egykori nagy kiterjedésű gyöngyvirágos tölgyesek ma már csak kisebb-nagyobb foltokban találhatók meg, de kora tavasztól késő őszig színes botanikai élménnyel térhet innen haza a kiránduló. A változatos növényvilág változatos állatvilág kialakulását és életfeltételeit biztosítja, a madárvilág gazdagsága a legfeltűnőbb, de gyakori ezen a vidéken a vaddisznó, az őz, a nyúl és a róka is.

A kirándulók kilátótornyokból is gyönyörködhetnek a tájban, valamint rácsodálkozhatnak az Erdőspuszták 19. századi őrzőinek nomád életvitelére. Láthatjuk a földbe épített, onnan picit kiemelkedő, fűvel befedett, első pillantásra alig észrevehető, igazi történelmi kuriózumként felújított építményeket.

Aki tehát nem ódzkodik egy kis kirándulástól, a felsorolt természeti-kulturális kincseket bátran keresse fel, akár a szerelmesek napjának apropóján, akár más alkalommal. Az év minden részében van itt mit megcsodálni, az érintetlen természet közelsége mindig nagyszerű feltöltődést nyújthat bárkinek.

A turisztikai térség által kínált kulturális, egészségturisztikai és aktív kikapcsolódási lehetőségek tartalmas programot képesek biztosítani hosszabb tartózkodási idő esetén is. Debrecen kiemelése, mint ideális citybreak helyszín, a városlátogatások szerepének növelését hangsúlyozzák, ezt egészítik ki a desztináció egyéb jelentős termékei, úgy mint a világörökségi helyszín Hortobágy, az aktív- és ökoturisztikai kínálati elemekben bővelkedő Tisza-tó, vagy a Hajdúszoboszlói Hungarospa

- közölte az MTÜ munkatársa a HelloVidékkel.

8. A Nagyhegyesi Kráter tó

Bizony a szántások között húzódó földúton lehet csak megközelíteni ezt az eldugott helyszínt, ami egy baleset következtében jött létre, és utólag elmondhatjuk, ez esetben pozitív eredménye lett annak, hogy a természet megmutatta az embernek: ő az úr. Nagyhegyes egész területének talajszintje alatt hatalmas szénhidrogéntelep helyezkedik el, egymás alatt 670-1210 méter közötti mélységben, és 1958-59-ben meg is találták ezt a gázmezőt. Addig elképzelhetetlen volt, hogy akár csak 1 milliárd köbméter gáz legyen valahol, itt pedig 33 milliárd köbméternyit sejtettek.

Nagyhegyesen 1961 augusztusában kitört egy ilyen kút, ami aztán létrehozta ezt a sajátos mikroklímájú szigetet a szántóföldek közepében. A Hortobágy keleti szélén, a Hajdúság délnyugati határán, a Keleti-főcsatorna mellett, Debrecen, Balmazújváros, Hajdúszoboszló városok által határolva, ártéri síkságon, a tengerszint felett 87-110 m közötti magasságban fekszik.

Fotó: Molnár Enikő

A szakemberek hiába igyekeztek iszappal elfojtani a kitörést:

Kráter keletkezett, ami rövid idő alatt elnyelte a 45 méter magas fúrótornyot a gépekkel, fúrómesteri bódéval együtt. A béléscsövek mint a gyufaszálak, röpködtek a levegőben, kőzettömbök repültek föl, szétrobbantak, és kezdtek a kút körül gátat építeni. A levegőbe szökött hatalmas gázmennyiség annyira lecsökkentette a rétegben a nyomást, hogy a vizes rétegből megindulhatott a beáramlás a kútba. A kráterben keletkezett iszap zagy fojtotta el a kitörést

- emlékezik meg az esetről Somfai Attila, okleveles geológusmérnök.

A kitörés helyén több mint 200 méter átmérőjű, és igen mély krátertó keletkezett. A kitörés hordalékai 17 méter magas földsáncot építettek, amelyen dús növényzet fejlődött aztán. A tó körül és a földsánc tetején sétautat alakítottak ki, padokkal, de van itt szalonnasütő, bográcsozó hely is.

+1. A váli Szeretet szobor

Ha már Valentin-nap, kkor ez a látványosság igazán jolly joker egy kirándulás alkalmával. Szeretet szobor a Haraszthy Pincészet területén található, a férfi és a nő közötti konfliktust és vívódást, illetve az egymás iránti elköteleződést formázza meg. A szobor a dombtetőn, a szőlők között kapott helyet, ráadásul az alkotás mellett a kilátás miatt is érdemes közösen ide látogatnotok.

Címlapkép: Getty Images