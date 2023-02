Ezt a legtöbb magyar túrázó otthon felejti: idén télen akár az életed is múlhat rajta

HelloVidék 2023.02.05. 07:28 Megosztom

A túrázási, kirándulási kedv a hidegebb hónapokban sem csökkent, sőt! Egyre többen csodálják meg a természet téli arcát januárban is. Erdeink felfedezése viszont sokszor veszélyeket is rejt, ha nem vagyunk elég elővigyázatosak. Mivel az elmúlt napokban több balesetről, kirándulás alatt történt sérülésről is hallani lehetett, ezért utána jártunk, hogy lehet a legbiztonságosabban kirándulni a hűvös, téli napokon. A HelloVidék éppen ezért Németh Csabát, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai vezetőjét kérdezte arról, melyek a legfontosabb szabályok, amit minden kirándulónak be kell tartania.

HelloVidék: A napokban hulló hó miatt több utat is lezártak, és bizonyos hegyvidéki területeket nem ajánlott megközelíteni. Ennek mentén mit mondhatunk: Kirándulhatunk-e és ha igen, akkor mikor és hogyan? Németh Csaba: Egy-egy erdőterületen található kirándulóhelyen, vagy túraútvonalon az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás életet vagy testi épséget veszélyezteti. Ez esetben pont ez történik, tehát ha mi mégis odamegyünk egy lezárt területre, nem csak a saját testi épségünket veszélyeztetjük, hanem törvény is sértünk. Ilyenkor minden esetben várjuk meg, amíg a korlátozást feloldják, hiszen az erdő megvár, majd ha biztonságosan látogatható a terület, akkor visszatértünk. HelloVidék: Sokan vágynak a havas táj látványára, főleg a kisgyermekes családok, illetve a fotózás szerelmesei. Szervezhetünk-e csoportos túrákat, családi kirándulásokat? Németh Csaba: Természetesen szervezhettük családi kirándulásokat vagy csoportos túrákat olyan területeken, ahol nincsenek korlátozások. Ugyanakkor ilyen esetben legyünk nagyon körültekintőek, hiszen egy csoportos túra teljesítőképessége pont olyan erős lesz, mint annak a leggyengébb tagja. A felelősség ilyenkor a csapatvezetőt vagy a terv készítőjét terheli. Ne várjunk el a többiektől többet, mint amennyi biztonságosan teljesíthető. Vegyük figyelembe, hogy a tél sokszorozza a nehézségeket. HelloVidék: Mi a helyzet az erdei szálláshelyekkel, pihenőkel, pihenőhelyekkel? Hogyan használhatjuk őket, mire érdemes felkészülni? Németh Csaba: Téli időszakban egy-egy pihenőhely vagy védőház szerepe megnőhet. Túra, kirándulás előtt lehetőleg előre tájékozódjuk, hogy hol találunk ilyet, és azok milyen állapotban lehetnek. Keressük képeket, beszámolókat róluk. Használat után pedig hagyjuk olyan vagy jobb állapotban, mint ahogy találtuk. HelloVidék: A téli időjárást tekintve túrázás során mire kell különösen odafigyelni, ha valaki hétvégén kirándulni indul? (Felkészülés, felszerelés stb.) Mi az, amit most mindenképp készítsünk a táskánkba, ha útnak indulunk? Milyen felszerelést öltsünk magunkra? Németh Csaba: A tél fokozza a nehézségeket így picit mindig kevesebb, rövidebb távval kalkuláljunk. Legyen „B” verziója is a túrának, ami az adottságokhoz mérten biztonsági alternatívát adhat. Nagy nehézségbe ütközve inkább forduljunk vissza, a biztos már ismert út felé. Táskánkban legyen több és tartalmasabb élelmiszer, egy termoszban forró ital, fejlámpa és tartalék akkumlátor telefonhoz. Ruházatunk, mint egy hagyma héjai rétegesen, egymásra épülő, egymást kiegészítően sorakozzanak. Itt az idő a recés talpú bakancsokhoz, magasszárú zárt túracipőkhöz. Az edzőcipőt hagyjuk a nyárra. Alapvetően a tél miatt legyen tartalék mindenből, hogy legyen mihez nyúlni, ha baj adódna. HelloVidék: Ebben az időszakban számos baleset történik, milyen jó tanácsokat kell megfogadni, milyen szabályokat kell betartani az erdőben barangolás előtt/alatt? Németh Csaba: Ne induljunk el egyedül, vagy ha mégis, valaki tudja, hogy merre, milyen terv szerint megyünk. Figyeljük a környezetünket, az utat, ha veszélyt tapasztalunk, inkább kerüljünk. Tudjuk, merre tartunk, hol vagyunk. Ha másokkal találkozunk, érdeklődjünk tőlük, hogy mi várható az úton. Ha bajba kerülnénk, ne restelljünk segítséget kérni. Minden megoldható, ha megfontoltan, átgondolva a körülményeket cselekvőképesek maradunk. HelloVidék: Ha már megtörtént a baj, kiket és milyen elérhetőségen hívhatunk baleset esetén, vagy akkor, ha eltévedtünk? Németh Csaba: Hívjuk minden ilyen esetben a központi 112-es segélyhívószámot. Itt a hívásunkat speciális operátorok fogadják és a probléma jellege szerint továbbítják hívásunkat az illetékes intézkedő készenléti szervek felé. Eltévedésnél esetleg egy-egy olyan általunk ismert embert is hívhatunk, aki nagyon ismeri a területet és segíthet egy-egy tanáccsal, információval. Ugyanakkor ezzel a lehetőséggel akkor éljünk, ha van idő és energia egy egyszerűbb ilyen megoldást keresni. HelloVidék: Mit tehetünk, ha nem áll rendelkezésre telefon vagy más jelzőkészülék? Ez mindig fontos, de most még fontosabb a zord, hideg időjárás miatt. Milyen eszközöket érdemes magunkkal vinni erre az esetre? Németh Csaba: Alapszabály, hogy ha lehet, maradjunk mozgásban. Haladjunk mindig a lejtős részek felé, mivel szinte bárhonnan leérünk pár óra elteltével egy lakott vagy infrastruktúrával rendelkező részre. Ha úton megyünk és elágazáshoz érünk a mindig a nagyobbat, kitaposottabbat válaszuk. Legyen nálunk izolációs fólia, és egy kapucnis dzseki mindig. A lámpa és egy, a telefon töltésére alkalmas akkumlátor télen nagyon fontos, hiszen a hideg miatt hamarabb lemerülünk. A kommunikáció lehetőségét foggal-körömmel biztosítani kell! HelloVidék: Mit tapasztaltak az elmúlt évben, hogyan változott az erdőben túrázók száma? Népszerűbbek lettek az erdei kirándulások? Németh Csaba: Az utóbbi években megsokszorozódott az erdőterületek látogatószáma. Nagyon sok kezdő és újrakezdő is felkeresi a kirándulóhelyeket. Ne felejtsük, hogy a természetjárást és a kirándulást is tanulni kell. Nem magától értendő a viselkedés vagy egy adott eseményekre történő reakció. A tisztelet mellett az elfogadás adja az erdőlátogatás alapját, amikor is a köz, az erdő érdeke megelőzi a mi önös érdekeinket. HelloVidék: Mely területek, régiók voltak a legnépszerűbbek a kirándulók körében? Németh Csaba: Jellemzően a Budapest környéki tájegységek, illetve a Mátra vagy Börzsöny vidéke. Mivel a közismert helyek mindig telítve vannak, így csak azt javasolhatom, hogy válaszunk új, kevésbé frekventált területeket is. Csodálatos helyek vannak országunkban, vagy akár a szűkebb környezetünkben is, csak picit jobban szét kell néznünk, nyitottan újdonságokra, annak minden varázsa és bizonytalansága mellet is. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!