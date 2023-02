Mit nekik a válság, télen is szórja a pénzt a magyar elit: ide utaznak a legtöbben

2022 decemberében a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 725 ezer vendég 1,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 28, a vendégéjszakáké 22 százalékkal emelkedett 2021 decemberéhez viszonyítva - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Mire számítanak a szakemberek? Várható-e még nagyobb fellendülés? Cikkünkben ennek jártunk most utána, illetve megnéztük azt is, hova utazott a legtöbb magyar a téli hónapokban illetve, melyek voltak a leglátogatottabb helyek, turisztikai attrakciók. Cikkünkben ezeknek jártunk most utána.

Új erőre kapott a belföldi turizmus, ezt a számok is igazolják Ahogy a KSH adatai mutatják, a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 4,3, a külföldi vendégek által eltöltött éjszakáké 44 százalékkal növekedett. 2022-ben a belföldi vendégek 18, a külföldiek 106 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el, mint az előző évben. 2022. decemberbena belföldi vendégek száma 12, a vendégéjszakáké 4,3 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest.

A vendégek száma 373 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 830 ezer volt. Utóbbiak 77 százalékát szállodákban töltötték, ahol a vendégéjszakák száma 7,7 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

A forgalom a panziókban 4,2 százalékkal csökkent, a közösségi szálláshelyeken 6,2 százalékkal emelkedett a 2021. decemberihez viszonyítva.

A két legnépszerűbbnek bizonyuló turisztikai régióban, a Budapest-Közép-Duna-vidéken és a Balatonon a belföldivendég-éjszakák 23, illetve 21 százalékát regisztrálták. Széchenyi Pihenőkártyával a kereskedelmi szálláshelyeken 4,0 százalékkal többet, 2,1 milliárd forintot fizettek a kártyatulajdonosok. 1991 kereskedelmi szálláshely, köztük 826 szálloda és 884 panzió volt nyitva a hónap egy részében vagy egészében. Az összes vendégéjszaka 52 százalékát külföldi vendégek töltötték el. 2022-ben az előző évhez képest a kereskedelmi szálláshelyeken mintegy 45 százalékkal több, összesen 26 millió vendégéjszakát regisztráltak. A belföldi vendégek 18, a külföldiek 106 százalékkal több (15 millió, illetve 11 millió) vendégéjszakát töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken. A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele folyó áron 69 százalékkal nőtt, és 464 milliárd forintot tett ki. Hogy látják az elmúlt időszakot a szakemberek? Az idegenforgalom a járvány elleni korlátozások két évvel ezelőtti fokozatos feloldását követő élénkülése miatt emelkedő bázis, valamint a reálbérek csökkenése miatt várható keresletcsökkenés ellenére kiugróan, 22%-kal nőtt a vendégéjszakák száma, igaz, egy évvel ezelőtt a járvány átmeneti emelkedése némi bizonytalanságot és kisebb megtorpnaást okozott a turizmus helyreállásában - derült ki Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzőjének idegenforgalmi elemzéséből. Mint írja, az adatok a turizmus határozott helyreállásának folytatását, és a turizmus ellenállóképességét mutatják. Ezen belül a belföldiek vendégéjszakái 4,3%-kal, a külföldiek vendégéjszakáinak száma pedig 44,4%-kal emelkedett, ami a külföldi vendégek visszatérését mutatja. A szálláshelyek árbevétele így decemberben 58,4%-kal a nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, tükrözve az árak emelkedését is, míg a növekvő vendégszámon az egy évvel korábbihoz képest 9,3%-kal kevesebb működő egység osztozott, ami egyrészt azt mutatja, hogy alaptalanok voltak a tömeges bezárásokkal kapcsolatos félelmek, másrészt, amelyik egység nyitva tartott, sok esetben teltházzal működött. A helyreállás továbbra is csak részleges a járvány előtti szintekhez képest, ugyanakkor a belföldi turizmus a tavalyi nyári hónapokban teljesen helyreállt, ami magas bázist eredményezett. Tavaly összesen 44,5%-kal nőtt a vendégéjszakák száma, ezen belül a belföldieké 17,7%-kal, a külföldieké 106,1%-kal nőtt. A negyedik negyedévben a vendégéjszakák számának növekedése kissé, 8,5%-ra gyorsult a harmadik negyedévi 6,7%-os növekedéshez képest, ami ellensúlyozhatta a GDP várható lassulását. A tavalyelőtti májusi fokozatos nyitást követően érdemben élénkült a szálláshelyek forgalma. A járvány enyhülése és a magas átoltottság hatására számos országban szinte minden korlátozást feloldottak, ami miatt kedvező kilátásokkal indult a tavalyi év, egyre több tengerentúli járat is kezd visszatérni. A szálláshelyek forgalmát a felhalmozódott óriási kielégítetlen igény is élénkítette, világszerte megfigyelhető az utazási kedv markáns élénkülése, egyes turisztikai célpontokban történelmi csúcsra számítanak. Az orosz és ukrán vendégek részesedése közel 6%-os volt a külföldiek vendégéjszakáinak számában, ami nem túl jelentős, azonban az innen érkező vendégkör az átlagosnál többet költött. Kérdés, hogy az üzleti turizmus milyen gyorsan áll talpra, megtartják-e az elmaradt konferenciákat, kiállításokat, vásárokat, de erre is kifejezett igény várható. A szigorú kínai járványellenes korlátozások feloldása újabb lendületet adhat a nemzetközi turizmusnak, mivel a távol-keleti vendégek eddig kimaradtak a nemzetközi turizmus helyreállásából. Kockázatot jelent, hogy számos európai országban az infláció érdemben meghaladja a bérnövekedést, így a megélhetési költségek növekedése fékezheti a kilábalóban levő nemzetközi turizmust, a belföldi turizmus dinamikáját pedig a rezsicsökkentés részleges kivezetése törheti meg, bár erre a jelek szerint egyelőre nem került sor. A belföldi turizmus helyreállását emellett a magyar háztartások jelentősen magasabb külföldi utazási hajlandósága fékezheti némileg. A szálláshely-szolgáltatók számára messze a legnagyobb kockázat az energiaköltségek elszállása, így a nem kellően hatékony energiaintenzitású szálláshelyek komoly versenyhátrányba kerülhetnek, a meredeken elszálló költségeket nem tudják áthárítani, így átmeneti, vagy végleges bezárásra is kerülhetnek. A fűtési szezont követően azonban számos szálláshely újra kinyithat. A közeljövőben kulcskérdés lesz az energiahatékonyság növelése, a megújuló energia felhasználása, az energiatakarékos üzemeltetés, a szigetelés javítása és számos más intézkedés, aminek hatására az energiaköltségek markánsan csökkenthetők. A nyitvalevő szállásadók ugyanakkor a tapasztalatok szerint sok esetben teltházzal üzemelnek, így előnyt is szerezhetnek a bezáró szálláshelyekkel szemben - emelte ki elemzésében Suppan Gergely. De mit mutatnak a téli adatok? Mivel a téli időszak is rendkívül zsúfolt a szálláshelyek körében, ezért az egyik legnagyobb hazai szállásadó portált, a Szallas.hu szakembereit kérdeztük a témával kapcsolatban. Arra voltunk elsősorban kíváncsiak, hogy mit tapasztalnak most: a kialakult gazdasági helyzet, a magas infláció, miként befolyásolja a foglalási kedvet?

Kimagasló a foglalási kedv, közel 10%-kal nőtt a Szallas.hu-n leadott téli, belföldi foglalások darabszáma . (Vizsgált időszak: 01.31-én vagy korábban beérkező, 2022.12.01.-2023.02.28. közötti távozási dátummal rögzített aktív foglalások összehasonlítása a 2022.01.31-én vagy korábban beérkező, 2021.12.01.-2022.02.28. közötti távozási dátummal rögzített foglalásokkal). Valószínűleg a gazdasági körülményeket jelenleg még kompenzálják a támogatások - pl. OTP SZÉP kártya felhasználható keretek - kezdte Kelemen Lili, a portál sajtószóvívője. Mint mondta, országos képet nézve a Top 10 belföldi úti cél a magyarok körében télen a következők voltak(zárójelben a foglalások aránya az összes belföldi foglaláshoz képest): Budapest (9%)

Eger (4,7%)

Pécs (3,6%)

Szeged (3,5%)

Hévíz (3,1%)

Gyula (2,9%)

Hajdúszoboszló (2,8%)

Debrecen (2,5%)

Zalakaros (2,3%)

Siófok (2,2%) Kíváncsiak voltunk arra is, mely látványosságok, turisztikai attrakciók, helyek vonzották leginkább a magyarokat, hol kapcsolódnak ki legtöbben. A portál adatai szerint a legnépszerűbb hazai attrakciók a téli időszakban a magyar vendégek körében a következők voltak: Egri Vár

Gyulai Várfürdő

Hévízi-tó

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő

Miskolctapolca Barlangfürdő

Zalakarosi Fürdő

Festetics-kastély

Cascade Barlang és Élményfürdő Ezen túlmenően az is érdekelt minket, milyen típusú szálláshelyeket kerestek leginkább, melyek voltak a legfontosabb kritériumok, milyen igények voltak a felszereltséget illetően a szálláskeresőknek. A portál adatai szerint a náluk leadott foglalásoknál az alábbi szűrőket használták a legtöbb kereséskor: félpanzió, reggeli, hotel, önálló ház, wellness, medence, előrefizetés nélkül foglalható, apartman saját konyhával, lemondási díj nélkül foglalható Ennek mentén a foglalások eloszlása szállástípusonként a következőképpen alakult: Hotel: 41,90%

Apartman: 23,55%

Vendégház: 15,49%

Panzió: 15,17%

Végül pedig arra is rákérdeztünk, mit lehet tudni az árakról: mennyit költöttek szállásra átlagosan a vendégek, illetve hogyan befolyásolta az infláció az árakat. A portál adatai szerint egy főnek átlagosan egy éjszaka 13 220 Ft-ba került 2022.12.01.-2023.01.31. időszakban. Ez kb. 18,5%-os növekedést jelent tavalyhoz képest.